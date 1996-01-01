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Умные и дороги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Единственная в Хабаровском крае платная дорога находится в Нанайском районе. Дорожные сборы должны направляться на ремонт изношенной трассы, соединяющей село Арсеньево с райцентром и Хабаровском.

151-й километр трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. В стороне от асфальта - табличка "Арсеньево", небольшая сторожка и шлагбаум. С апреля 2005 года автомобилям, не зарегистрированным в Нанайском районе, проезд в село Арсеньево разрешен только за деньги. Шлагбаум круглые сутки охраняют суровые мужчины. На каждую машину оформляют пропуск и выписывают чек. Оплата по установленным тарифам в зависимости от веса автомобиля: с водителей легковушек берут по 100 руб., за проезд машины весом свыше 10 тонн нужно отдать уже 500 руб. Те же деньги придется заплатить и на выезде с арсеньевской трассы. С груженых лесовозов дополнительно взимают по 75 руб. за кубометр древесины.

- Деньги начальник выдает перед каждым рейсом. Машину с прицепом туда-обратно провезти обходится в две тыс. руб., - говорит водитель большегруза Сергей НОВИКОВ.

По словам охранников, кроме автомобилей местных жителей правом бесплатного проезда пользуются только машины экстренных служб.

Районные власти передали дорогу в пользование лесозаготовительному предприятию из поселка Синда. Арендаторы обязались восстановить трассу. По договору с администрацией Нанайского района лесодобытчики имеют право на 15% прибыли от эксплуатации трассы, остальные средства должны тратиться на ее ремонт и содержание. Однако многие местные жители сетуют, что путешествие в районный центр до сих пор нельзя назвать комфортным.

- Говорили, что дорогу будут делать, но что-то не видно. Зимой накатали, а что летом будет - неизвестно, - жалуется пенсионерка Марина ЗОЛОТУХИНА.

- А что вы хотите? Пять лет дорогой никто не занимался. Все лето работали, чинили. Новый грейдер из Японии специально для этого привезли, - оправдывается дежурный "поста №1" Александр БЕЗМАТЕРНЫХ.

Арсеньевскую трассу построили в 60-е годы прошлого века, несколько десятилетий она числилась на балансе местного леспромхоза, но в 2000 году предприятие признали банкротом, и следить за ее состоянием стало некому. Дорога износилась настолько, что проехать в село можно было только на большом грузовике или джипе. Председатель управления имуществом администрации Нанайского района Валентина ТОРЧИЦКАЯ вспоминает, что хабаровские дорожники запросили за ремонт 64 километров "гравийки" 156 млн руб. и от их услуг пришлось отказаться. Районные чиновники нашли другой способ восстановить дорогу - вначале внесли ее в реестр муниципальных объектов, а затем обратились в местное собрание депутатов с предложением установить платный проезд.

"Народным избранникам" эта инициатива показалась весьма спорной, дебаты были жаркими, но в итоге депутаты признали, что "коммерциализация" дороги - единственный способ предотвратить полную транспортную изоляцию села. Нынешние арендаторы трассы даже предлагали выкупить дорогу. Но сделать единственную трассу, соединяющую Арсеньево с внешним миром, частной не позволяет федеральное законодательство. Против такой сделки выступают и краевые власти.

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