Во Владивостоке обсудят ОДУ на 2007 год

С 14 по 17 февраля во Владивостоке пройдет отчетная сессия дальневосточных рыбохозяйственных научных организаций Ассоциации "НТО ТИНРО".

В Приморье приедут представители Камчатского, Сахалинского, Магаданского научно-исследовательских институтов рыбного хозяйства и океанографии, а также - Хабаровского и Чукотского филиалов ТИНРО-Центра.

Встреча ученых будет посвящена обсуждению предварительных итогов комплексных пятилетних программ исследований биоресурсов Охотского, Берингова, Японского морей, открытых вод Тихого океана и прибрежных вод дальневосточных морей. Кроме того, в рамках сессии пройдет заседание Дальневосточного совета по промысловому прогнозированию. Его итогом станет прогноз состояния сырьевой базы и общедопустимых уловов (ОДУ) в ДВ бассейне на 2007 г.