Кого пустить в морской огород?

В последние годы марикультурой в Приморье интересуются многие предприниматели. Да и государственные чиновники не раз заявляли о том, что это перспективное направление бизнеса, которое нужно активно развивать. Однако одно дело развивать на бумаге и совсем другое - воплотить в жизнь проект на какой-либо конкретной акватории.

Помимо технических трудностей, связанных с инвестициями, закупкой оборудования, встают и барьеры в виде бумажной волокиты. Первый среди них - это оформление водных акваторий, на которых потом будут созданы морские фермы. В 2006 г. ожидается изменение правил порядка оформления и предоставления участков пользователям.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья не раз критиковала существующее положение дел и порядок с пользованием участков марикультуры. Но дело не ограничивалось только критикой. Выдвигались и конкретные предложения, которые доводились руководством Ассоциации РПП, в том числе и через СМИ, до соответствующих органов власти. В частности, предлагалось перед заключением договора о предоставлении участка проводить конкурс, при этом он должен проходить по упрощенной схеме, без собирания различного рода справок и виз от государственных организаций. Претенденты сдают в конкурсную комиссию заявку с регистрационными документами предприятия, схемой и ТЭО участка, в которых указаны площадь, границы, координаты рыбопромыслового участка, виды предполагаемой рыбохозяйственной деятельности, срок пользования рыбопромысловым участком, порядок пользования водными биоресурсами, меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, сведения о посадочном материале, финансовом источнике и наличии специалиста.

С удовлетворением можно отметить, что усилия Ассоциации не пропали даром: в недавно принятом проекте приказа Федерального Агентства по рыболовству "О проведении закрытого конкурса на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком для промышленного рыбоводства" почти все предложения были учтены. Проектом предусмотрено, что участники конкурса должны представить организатору конкурса заявку установленного образца (очень простая форма), нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов, справку об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет, бизнес-план, информацию об опыте работы и наличии квалифицированного персонала для осуществления рыбоводства, а также предложение о размере арендной платы за пользование рыбопромысловым участком. И все. Никаких рыбоводно-биологических обоснований, заключений ТОФ, государственной экологической экспертиз, справок гидромедслужбы и т.п. не нужно. Надо прямо признать, что руководство отрасли прислушалось к мнению работников марикультуры и Ассоциации, защищающей их интересы.

Одновременно в проекте приказа предусмотрены критерии, по которым по каждому участку будет признан победителем один участник конкурса, а именно: опыт работы участника в сфере рыбоводства; наличие квалифицированного персонала для осуществления рыбоводства; показатель периода окупаемости инвестиционного проекта; показатель чистой текущей стоимости инвестиционного проекта. В зависимости от количества баллов и веса каждого критерия участника и будет определен победитель. Мы считаем правильным выбор этих показателей для определения победителя в конкурсе. Вопрос в том, какое соотношение этих критериев и вес их в общей суммарной оценке. И здесь спектр мнений большой. Одни склоняются к тому, что из всех учитываемых главные - опыт работы и срок окупаемости, другие - стоимость проекта, третьи считают достаточно только двух - наличие персонала и срок окупаемости и т.д.

Это понятно, потому что предложения высказывали как люди, у которых разное положение в структуре отрасли, так и те, кто не занимается марикультурой, но желает заняться ею.

Те, кто осуществляет контрольные и надзорные функции в отрасли, отдают предпочтение первым двум критериям, считая другие вспомогательными. Это понятно, потому что для них главное собственно рыбоводство, т.е. соблюдение технологии выращивания биологических объектов и сохранение окружающей среды, а без опыта работы и наличия квалифицированного персонала этого не достичь. Для государственных органов различного уровня, которые являются собственниками и предоставляют участки в пользование, главное - получение результата за возможно короткий срок, поэтому они отдают предпочтение двум последним критериям. Те, кто и сейчас занимается марикультурой на "своих" участках и кто при получении их в пользование ранее уже предоставлял бизнес-планы со стоимостью и сроками окупаемости, соглашаются с первыми, а те, кто собирается заниматься, пока не имея опыта и специалистов - со вторыми. Как разрешить эту ситуацию, как сделать так, чтобы все участники, независимо от того, занимаются они марикультурой или еще нет, были в равных условиях?

Более того, как быть с теми, кто уже вложил немалые средства в свой участок, посадил урожай, содержит персонал, выдерживает технологию выращивания? Ведь и к ним нет претензий со стороны контролирующих, надзорных и государственных органов. Надо ли им участвовать в конкурсе и в какой форме: наравне со всеми или на безальтернативной основе? Если наравне со всеми, то в случае проигрыша конкурса (мало ли что бывает) как быть с уже вложенными денежными и материальными ресурсами? А может, и не надо выставлять эти участки на конкурс?

В то же время есть участки, которые передавались одному пользователю, а он по договору о совместной деятельности привлек несколько участников. Если они приняли решение учавствовать в конкурсе на право пользования участком, и не обязательно тем, на котором работали, будет ли засчитываться их участие в совместной работе как опыт работы по рыбоводству, при условии, что их участие зафиксировано соответствующими надзорными и контролирующими органами? И какая именно деятельность может быть засчитана, если один из участников договора со своими людьми занимается непосредственно на море, а другой принимает только финансовое участие в рыбоводстве?

Бывает и другое. К примеру, одни выращивают морскую капусту с ускоренными сроками созревания и получения товарной продукции, т.е. быстрой окупаемостью, а другие выращивают, к примеру, моллюски, имеющие длительный, более 3-4 лет, срок созревания, а это, следовательно, требует больших затрат и нескорого получения дохода и окупаемости. Какие в этом случае должны быть сопоставимые критерии оценки претендентов и их соотношение?

Есть и еще одна важная деталь: сроки пользования. По существующему ранее порядку участок выделялся пользователю сначала на год, а по получении положительного отзыва на освоение срок продлевался до пяти лет. Однако мы уже не раз заявляли, что этот срок ни в коей мере не устраивает тех мариводов, которые вкладывают большие денежные, материальные и трудовые ресурсы в технологии выращивания водных биоресурсов, таких как гребешки, мидии, устрицы, морские ежи, крабы, трепанги, медузы, креветки, т.е. имеющих длительный срок выращивания и срок окупаемости не менее 8-9 лет (согласно ранее утвержденным ТЭО). Поэтому даже 10-летний срок недостаточен. Надо не менее 25 лет, а лучше 49 лет, чтобы можно было это дело передавать по наследству, таким образом закрепляя трудовые ресурсы в крае. Необходимо к срокам подходить дифференцированно, в зависимости от выращиваемых объектов и районов нахождения участка.

Одним из важнейших моментов проведения конкурса являются размер и нахождение участка. Те, у кого сейчас в пользовании находятся рыбопромысловые участки, занимаются, в основном, промыслом рыбы и морепродуктов, согласно выделенным квотам, и хорошо их знают с точки зрения рыбалки, однако как использовать их под марикультурное хозяйство - об этом полной информацией не обладают. Те же, кто знает возможности марикультуры, не могут использовать свой потенциал, не имея участка. Учитывая тот факт, что в настоящее время рыбный промысел пришел в упадок из-за истощения традиционных объектов промысла, возникла необходимость выращивания биоресурсов вдоль всего побережья Приморья. Поэтому перед проведением конкурса необходимо опубликовать не только номер, нахождение и размер (координаты) выставляемого на конкурс участка, но и краткую информацию о том, какие объекты можно выращивать. А уж дело претендентов самим решить, как и по какой технологии выращивать, где взять информацию об этом, приобрести посадочный материал и т.д. И в этом вопросе им может помочь Ассоциация РПП.

Есть вопросы и по порядку оплаты аренды за пользование участком.

Сегодня существует установленный Минприроды РФ тариф за водопользование, а аренда это еще дополнительно? Понятно, когда берут деньги на Каспии за участок, где платят за право использования осетровых (там проводился аналогичный конкурс), или на Камчатке - за участки лососевых. Но здесь, когда еще и продукта нет, и нет ясности, когда и сколько будет, да и деньги надо еще вложить, чтобы вырастить этот продукт, а уже плати за аренду?! Есть вопросы и к проекту договора на право пользования участком.

По нему пользователь "обязан осуществлять на данном РПУ только промышленное рыбоводство". А если на нем раньше ловили рыбу и сейчас можно по установленным правилам, то уже нельзя? Или другой договор нужен, или участок дают под марикультуру, как и раньше, на участке другого хозяина, имеющего право ловить там рыбу? Тогда с кем заключать договор и кому платить за право работать и за аренду, или это уже субаренда? С другой стороны, согласно закону "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", ст.2 п.2), существует "приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта права собственности", т.е. промышленное рыбоводство (аквакультура) имеет приоритет перед промыслом, а значит, те, кто ловит или собирается ловить рыбу, должны получить разрешение у того, кто занимается на участке марикультурой.

Нет в проекте договора и разъяснений о порядке изъятия выращенного урожая: как, сколько, по каким разрешающим или подтверждающим документам, кто подтверждает или утверждает и надо ли это вообще, а может, по праву владения просто информировать. Распространяется ли порядок на сухопутную часть участка, дает ли договор пользователю право обязательного получения у муниципалитета в аренду прибрежной сухопутной полосы для ведения марикультурного хозяйства и т.д.

Исходя из того, что проведение конкурса вызывает много вопросов, не только приведенных в этой статье, без решения которых он не достигнет желаемых результатов, считаем необходимым провести рабочее совещание с участием представителей не только Организатора проведения конкурса и организаций, входящих в конкурсную комиссию, но и обязательно, общественных объединений, которые, в соответствии со статьей 2 п.1.5) закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", "имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние водных биоресурсов", а Ассоциация РПП является именно таким общественным объединением, и проведение такого конкурса задевает интересы входящих в нее предприятий.

Об авторе. Борис АФОНИН, руководитель рабочей группы АРПП, директор ООО "Акватория".