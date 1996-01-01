Уголь повезут по мировым ценам

Как сообщил на форуме "Энергетика и уголь России" генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир РАШЕВСКИЙ, в ближайшие полгода может быть подготовлено предложение о привязке железнодорожных тарифов на транспортировку угля к мировым ценам на это твердое топливо.

В результате железнодорожники надеются увеличить доходы от перевозки одного из своих самых массовых грузов, а угольщики - нарастить экспортные поставки. Вот только рассчитывать на очень быстрое воплощение этих планов в жизнь, пожалуй, не стоит - изменение системы тарифов на перевозку угля потребует внесения существенных изменений в законодательство.

По итогам прошлого года добыча угля в России увеличилась на 5,8% по сравнению с 2004 г. и составила 298 млн тонн. 47% добычи приходится всего на три компании: ОАО "СУЭК", ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" и ЗАО "Управляющая компания "Русский уголь". По оценкам специалистов Федерального агентства по энергетике (Росэнерго), в текущем году добыча угля в России может увеличиться на 1,7% - до 303-305 млн тонн. Расчеты за перевозки угля по территории России и за экспорт через российские порты осуществляются по ставкам прейскуранта №10-01. На экспортные перевозки угля через сухопутные погранпереходы из российских угледобывающих регионов (около 98% от всего экспорта) установлены исключительные тарифы, которые ниже базовых на 45-67% (в зависимости от дальности перевозки и вида углей).

Однако не исключено, что правила перевозки угля в ближайшее время изменятся. Как сообщил гендиректор СУЭК Владимир Рашевский, в ближайшие полгода может быть подготовлено предложение о привязке железнодорожных тарифов на транспортировку угля к мировым ценам на этот вид топлива. По его словам, в настоящее время данное предложение разрабатывает рабочая группа, созданная при Федеральной службе по тарифам (ФСТ).

План готовящихся изменений достаточно прост. "Концепция реформирования железнодорожного транспорта предполагает разделение на монопольный и потенциально конкурентный сектора, после чего железнодорожная инфраструктура останется в собственности государства, а грузовые перевозки будут осуществляться в условиях конкуренции, - сказал директор Центра экономики электроэнергетики Института экономики естественных монополий Борис ФАЙН. - После появления конкуренции в сфере грузовых перевозок тарифы будут формироваться исходя из соотношения спроса и предложения. При этом спрос на услуги по перевозке угля будет определяться в том числе и под влиянием мировых цен на уголь".

Сами железнодорожники уже давно выступают за подобные изменения в тарифной политике. "Мы были одними из инициаторов привязывания тарифов на железнодорожные перевозки к мировым ценам, - сказали в пресс-службе ОАО "РЖД". - В конце прошлого года старший вице-президент РЖД Борис ЛАПИДУС предложил угольщикам закрепить транспортную составляющую в конечной (продажной) цене угля, то есть сделать ее напрямую зависящей от рыночной конъюнктуры. Если стоимость российского экспортного угля на мировом рынке станет снижаться, автоматическое уменьшение тарифа на перевозку позволит поддерживать его конкурентоспособность".

Стремление железнодорожников изменить принципы формирования тарифов на перевозку угля неудивительно. В прошлом году на этот вид топлива приходилось около 23% объема погрузки, 30% грузооборота РЖД и 13% доходов. "С учетом того, что мировые цены на уголь демонстрируют достаточно стабильный рост, а доля транспортных расходов в конечной цене угля достаточно высока, привязка тарифов на транспортировку к мировым ценам позволит железнодорожникам увеличить доходы от предоставления услуг по транспортировке", - считает Борис Файн. По словам Бориса Лапидуса, в случае появления благоприятного ценового климата часть дополнительного дохода угольщиков через транспортную составляющую достанется железнодорожникам и позволит направить ее на развитие "приразрезной" и "пришахтной" инфраструктур.

Не останутся в накладе и угольщики. По словам Владимира Рашевского, угольные компании заинтересованы в увеличении экспортных поставок, так как на внутреннем рынке наблюдается снижение потребления угля. Однако его экспорт во многом определяется тарифной политикой на транспорте. "На сегодняшний день стоимость перевозки тонны угля из Кузбасса в балтийские порты превышает $20, а в отдельных случаях и $22. В результате доля перевозки в цене превышает 44% - это своеобразный рекорд за последние годы", - сказал, выступая на форуме, директор по науке Института конъюнктуры рынка угля Сергей РОМАНОВ. Таким образом, угольщики получают некоторую страховку на случай падения цен на мировом рынке.