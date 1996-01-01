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Вагонное столпотворение: вроде бы есть...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На путях Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги простаивают 30 брошенных поездов. Забытые составы "отдыхают" в ожидании выгрузки, 17 из них под завязку загружены экспортным углем для Восточного порта. На угольном терминале крупнейшего порта ДВФО уже скопилось 590 тыс. тонн "черного золота". И это при нормативе не более 600 тыс. тонн, а вагоны все прибывают и прибывают.

Как рассказал "ЗР" пресс-секретарь Владивостокского отделения ДвостЖД Александр АРТАМОНОВ, катастрофическая ситуация сложилась из-за отсутствия флота у причальных стенок приморских портов. Так, в длительном простое находятся более 800 вагонов с металлом, направленных в адрес Находкинского морского порта.

- Руководство Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги, предвидя "пробки на рельсах", неоднократно предлагало портовикам переадресовать груз на менее загруженные участки выгрузки, однако со стороны руководства порта никакой реакции так и не последовало, - говорит Александр Артамонов.

По последним данным, основной подход флота ожидается не ранее 12 февраля. А до того момента вагоны будут простаивать на путях, а железнодорожники нести убытки за "брошенные" поезда.

Между тем, как сообщили "ЗР" в пресс-службе Восточного порта, в понедельник у причальных стенок угольного терминала грузились два парохода - "Cap-Size" и "Panamax", общим тоннажем почти 200 тыс. тонн. Помимо них "угольщики" швартуются здесь почти ежедневно. Поэтому портовики считают, что аховой ситуации с перегрузкой угля из вагонов в трюмы судов в Восточном нет.

Аналогичную информацию получил "ЗР" и в пресс-службе Находкинского торгового порта. По мнению портовиков, ситуация с выгрузкой вагонов находится под контролем. Все вагоны обрабатываются в срок, и норму порт выполняет.

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