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"ЛуТЭК": атака кредиторов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Попытка ЗАО "ЛуТЭК" снять с повестки дня Арбитражного суда Приморского края вопрос о своей несостоятельности пока не удалась. Более того, спор набирает обороты и расширяет границы.

В минувший четверг судья Владимир САЛОМАЙ отклонил ходатайство энергокомпании прекратить производство по банкротному делу. Довод, что у акционерного общества нет признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий ТЭК", показался малоубедительным. Возможно, из-за нехватки доказательств со стороны ответчика.

Компенсировать информационный пробел надо к 6 апреля, когда назначено продолжение судебных слушаний по заявлению лучегорского ООО "Теплоэнергоремонт".

Как уже сообщал "ЗР", перед ним "ЛуТЭК" в неоплатном долгу: сумма денежных обязательств превышает 14 млн руб. Решение о взыскании задолженности было вынесено Третейским судом при РАО "ЕЭС России" еще в марте 2005 г., но до сих пор не исполнено. Это и стало формальным поводом для обращения кредитора в суд с требованием признать делового партнера и земляка банкротом.

По закону "Об особенностях несостоятельности..." к участию в деле привлечены администрации Приморского края и Пожарского района, а также Министерство промышленности и энергетики РФ. Теперь от них ждут соответствующих документов и пояснений.

В тот же день 9 февраля коллектив участников спора еще более расширился - за счет нового кредитора. С заявлением о вступлении в дело о банкротстве обратилось московское предприятие "Гидромашкомплект-М", которому "ЛуТЭК" должен почти 35 млн руб. Рассмотрение претензий ООО "Гидромашкомплект-М" и соответственно ООО "Теплоэнергоремонт" состоится в Приморском арбитражном суде 6 апреля. В случае подтверждения обоснованности требований кредиторов на крупнейшем энергопредприятии Дальнего Востока может быть введено наблюдение. Это первая стадия процедуры банкротства, носящая скорее предупредительный, чем карательный характер.

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