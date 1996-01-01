Полгода на правосудие

Срок исковой давности при обжаловании акционерами решений совета директоров может сократиться с общеустановленных трех лет до шести месяцев, причем со дня их принятия. Изменить действующие нормы предложила депутат Госдумы Лиана ПЕПЕЛЯЕВА, которая собирается внести соответствующий законопроект в нижнюю палату уже в ближайшее время. Эксперты утверждают, что новые правила защитят компании от корпоративного шантажа, но при этом будут ущемлять права миноритариев.

Восстановить баланс интересов, по их мнению, можно, если ввести требование обязательного информирования мелких акционеров о действиях руководства компании. Впрочем, сокращение срока давности - вопрос времени: эту идею поддерживают Минэкономразвития и Арбитражный суд России.

В настоящее время акционеры, в соответствии с законом "Об АО", могут обжаловать решения совета директоров в исключительных случаях: если при избрании нового управляющего органа не все кандидатуры попали в выборный список, если миноритарям было отказано в проведении внеочередного общего собрания и если совет директоров уклоняется от принятия решения. Арбитражный суд в 2003 г. продолжил перечень, разрешив акционерам оспаривать любое решение, нарушающее их права и интересы. На восстановление справедливости в запасе у акционера есть три года с момента получения информации о действиях менеджмента, нарушивших его права.

Однако, по мнению Лианы Пепеляевой, "это слишком большой срок". "За это время рейдеры успевают приобрести акции интересующих их компаний и начинают диктовать свои условия, - поясняет депутат. - И мы попробуем защитить компании от корпоративного шантажа".

Миноритарии не раз доставляли неприятности крупным акционерам. Гринмейл - самый распространенный прием, к которому прибегают миноритарные акционеры. Так, в октябре прошлого года альтернативный оператор ОАО "АСВТ", владеющий 3% акций крупнейшего российского сотового оператора - ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), обвинил холдинг АФК "Система" (основного акционера МТС) в неисполнении генерального договора о сотрудничестве между компаниями и потребовал через суд возместить ущерб в размере 50 млрд руб. (почти $1,75 млрд). В результате переговоров стороны сошлись на сумме 150 млн, которую согласилась выплатить "Система" в обмен на отзыв исковых заявлений. Компании "СМАРТ" повезло меньше. В минувшем году она оказалась в заложниках у консалтинговой группы "Сигма", прославившейся участием во многих корпоративных войнах. Через фирму "Маршалл Капитал Партнерз" МИКГ "Сигма" приобрела пять акций сотового оператора Поволжья и теперь претендует на блокирующий пакет. Избавиться от нежелательного акционера СМАРТ сможет, только доказав в суде незаконность сделки купли-продажи акций.

С 1 июля 2006 г. отделаться от мелких акционеров крупным инвесторам станет намного проще: с этого момента вступает в силу закон, дающий право владельцу 95% голосующих акций компании потребовать от мелких собственников АО продать ему оставшиеся акции.

Но под угрозой гринмейла остаются мажоритарии, владеющие не столь крупными пакетами. Защитным средством для них может стать законодательная инициатива г-жи Пепеляевой, которая предусматривает сокращение срока исковой давности для оспаривания решений совета директоров. Лиана Пепеляева уже не первый раз выступает с такой инициативой. Согласно первоначальной версии законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении Думы, акционер может оспорить неугодные ему решения компании через суд в течение 3 месяцев "со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении". Однако, по словам г-жи Пепеляевой, после согласования законопроекта с МЭРТ она предлагает увеличить этот срок до 6 месяцев и началом отсчета определить дату принятия решения. "Данное сочетание является наиболее оптимальным, - считает депутат. - Оно представляет компромиссный вариант между действующей нормой и идеей некоторых участников рынка о полном запрете на обжалование акционерами любых действий директоров. Определяя четкий период, в течение которого акционер может обратиться в суд, мы и учитываем интересы мелкого собственника, и защищаем крупного от недружественных поглощений".

Эксперты не сомневаются, что новые правила, безусловно, обезопасят компании от излишних претензий со стороны миноритариев. "Сокращение сроков позволит инвесторам проводить тактические и стратегические решения достаточно быстро, что положительно отразится на экономической стабильности компании", - уверяет партнер юридической компании "Джон Тайнер и Партнеры" Валерий ТУТЫХИН.

Но при этом пострадают мелкие акционеры, которые в дальнейшем могут лишиться возможности исправлять ошибки руководства компании. Все дело в том, что в России, как отмечает генеральный директор Объединения по защите интересов акционеров Владимир СТАТЬИН, "не отлажена система оперативного оповещения мелких собственников о решениях, принимаемых высшим менеджментом". В лучшем случае он может узнать обо всем, что творится в компании, на ежегодном собрании акционеров. "Если за три года миноритарий рано или поздно ознакомится с протоколом решений совета директоров, то при шестимесячном сроке возрастает вероятность того, что он узнает о планах руководства слишком поздно", - предупреждает г-н Статьин. С ним соглашается глава думского комитета по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ. "Это только мировая практика корпоративного управления требует раскрытия всех принимаемых директорами решений и обеспечения доступа к этой информации заинтересованных лиц, - сказал г-н Плескачевский. - В России такого нет".

Эксперты не исключают, что после введения новых правил мажоритарии начнут "перегибать палку". "Члены совета директоров перестанут извещать акционеров о принятых решениях, - сказал эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов Игорь РЕПИН. - По крайней мере, в течение оговоренных 6 месяцев". По его данным, сегодня на один случай гринмейла приходится десять случаев ущемления прав миноритариев. "На мой взгляд, сокращение срока давности при акценте на момент вынесения решения - это грубая уловка, из которой миноритариям выбраться невозможно", - уверяет г-н Репин.

Избежать правовых перекосов, по мнению Виктора Плескачевского, можно, если подходить к регулированию корпоративных отношений системно. "Нельзя менять каждый год корпоративное законодательство, - отмечает он. - Прежде надо принять концепцию реформирования корпоративного законодательства, и только потом приступать к разработке отдельных законопроектов, направленных на защиту прав акционеров". Он согласен, что сокращать срок исковой давности надо. "Но при этом надлежит четко прописать процедуру информирования акционеров о принимаемых руководством решениях, - полагает депутат. - Главная цель - добиться повышения определенности права".

Впрочем, несмотря на все критические замечания, законопроект имеет реальные шансы быть принятым. Концепция развития корпоративного законодательства на период до 2008г., которую МЭРТ уже 16 февраля собирается представить на рассмотрение правительства, также содержит положение о необходимости унификации и общего сокращения сроков исковой давности по искам о признании недействительными корпоративных актов (решений общих собраний акционеров, участников, членов кооперативов, решений советов директоров, коллегиальных исполнительных органов и т. п.), а также оснований и условий признания их недействительными. Правда, в МЭРТ признают, что пока ведомство не определилось, сколько дать акционерам времени - три месяца или шесть.