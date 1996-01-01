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В Приморье создают "угольного монстра"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) планирует создание на базе своих приморских активов единой угледобывающей компании, которые в "досуэковский" период оказались вне этого объединения.

В рамках этого подхода происходит реорганизация обществ в форме присоединения к ОАО "Приморскуголь" дочерних и зависимых обществ ОАО "СУЭК" - ЗАО "Приморская угольная компания", ЗАО "Приморскуглесбыт", ООО "Разрез Неженский", ООО "Правобережное" и ООО "Артемовское РМУ".

Как стало известно "ЗР", акционеры ОАО "Приморскуголь" на внеочередном собрании 6 марта рассмотрят вопрос о реорганизации общества и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

"В результате реорганизации будет сформирована полноценная угледобывающая региональная компания, владеющая имуществом, консолидированным уставным капиталом, лицензиями на угледобычу и прочими ресурсами, необходимыми для успешного ведения бизнеса. Подобная реорганизация и станет, собственно, причиной увеличения уставного капитала компании, в конечном счете он составит около 2 млрд руб.", - сообщили "ЗР" в отделе по связям с общественностью СУЭК.

Аналогичные действия производятся и в других регионах присутствия СУЭК. Их цель - повышение эффективности управления и повышение прозрачности операций.

"Мы ожидаем, что проводящаяся реформа повысит доверие к СУЭК со стороны кредиторов и позволит еще более эффективно проводить курс на диверсификацию и удешевление кредитного портфеля компании, увеличение сроков привлекаемых кредитов. Кроме того, ожидается сокращение управленческих расходов и положительный экономический эффект от расширения объема полномочий и ответственности руководителей на местах. Это очень важно в нынешней ситуации, когда угольные предприятия сталкиваются с резким ростом цен на потребляемые ими ресурсы и одновременно зачастую лишены возможности проводить адекватную индексацию цен на свою продукцию", - считают в СУЭК.

Аналитики позитивно оценивают планы руководства "СУЭК". "Присоединение подконтрольных компаний выглядит вполне логично, ведь практически автоматически повышается эффективность управления, - считает аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ. - Надеемся, что права миноритарных акционеров не будут ущемлены в результате этой процедуры. Несмотря на то, что у руководства "СУЭК" в близлежащих планах не стоит вопрос о публичном размещении акции, мы считаем, что текущее развитие ситуации на российском фондовом рынке привлечет к себе внимание "СУЭКа". Все-таки еще один публичный угольный холдинг российскому рынку не повредит".

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