www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Сын премьера ушел из ДВМП

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Годовое собрание акционеров ОАО "ДВМП" состоится 16 июня во Владивостоке и по традиции пройдет в "Феско Холле" (бывший Дворец культуры моряков), решение об этом было принято 3 февраля на совете директоров пароходства.

Совет директоров ОАО "ДВМП" также принял решение о прекращении полномочий и расторжении контракта от 27 января 2005 г. с заместителем генерального директора по новым проектам Петром ФРАДКОВЫМ. Официальная причина его отставки - увольнение по собственному желанию. Как и ожидалось, сын российского премьера вернулся во Внешэкономбанк, где он работал до прихода в ДВМП.

Во Внешэкономбанке Петр Фрадков будет занимать должность руководителя департамента структурного финансирования банка. Это не первый приход сына премьера в ВЭБ. До 2004 г. он работал заместителем представителя банка в США. Переход сына премьера в ДВМП наделал много шума. Должность заместителя генерального директора создавалась именно под 26-летнего Фрадкова. В его основные обязанности входила работа по обеспечению и размещению кредитов под строительство новых судов компании. Также сын российского премьера занимался продвижением совместного с ОАО "Российские железные дороги" предприятия "Русская тройка". Иными словами, сын премьера курировал направления, где, в отличие от работающего в далекой нерыночной среде ВЭБа, были крайне важны личная эффективность и организаторские способности.

По словам пресс-секретаря ДВМП Вероники КАЗАКОВОЙ, Петр Фрадков самостоятельно принял решение об уходе из пароходства, написав соответствующее заявление еще в конце прошлого года.

Совет директоров пароходства также принял решение о прекращении полномочий и в отношении члена правления компании Анатолия СИДОРЕНКО, с 1999 г. занимавшего должность заместителя генерального директора ДВМП по безопасности мореплавания ДВМП. Как уже сообщал "ЗР", Анатолий Сидоренко с 23 января назначен капитаном порта Владивосток ФГУ "Администрация морского порта Владивосток".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru