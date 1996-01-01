Сын премьера ушел из ДВМП

Годовое собрание акционеров ОАО "ДВМП" состоится 16 июня во Владивостоке и по традиции пройдет в "Феско Холле" (бывший Дворец культуры моряков), решение об этом было принято 3 февраля на совете директоров пароходства.

Совет директоров ОАО "ДВМП" также принял решение о прекращении полномочий и расторжении контракта от 27 января 2005 г. с заместителем генерального директора по новым проектам Петром ФРАДКОВЫМ. Официальная причина его отставки - увольнение по собственному желанию. Как и ожидалось, сын российского премьера вернулся во Внешэкономбанк, где он работал до прихода в ДВМП.

Во Внешэкономбанке Петр Фрадков будет занимать должность руководителя департамента структурного финансирования банка. Это не первый приход сына премьера в ВЭБ. До 2004 г. он работал заместителем представителя банка в США. Переход сына премьера в ДВМП наделал много шума. Должность заместителя генерального директора создавалась именно под 26-летнего Фрадкова. В его основные обязанности входила работа по обеспечению и размещению кредитов под строительство новых судов компании. Также сын российского премьера занимался продвижением совместного с ОАО "Российские железные дороги" предприятия "Русская тройка". Иными словами, сын премьера курировал направления, где, в отличие от работающего в далекой нерыночной среде ВЭБа, были крайне важны личная эффективность и организаторские способности.

По словам пресс-секретаря ДВМП Вероники КАЗАКОВОЙ, Петр Фрадков самостоятельно принял решение об уходе из пароходства, написав соответствующее заявление еще в конце прошлого года.

Совет директоров пароходства также принял решение о прекращении полномочий и в отношении члена правления компании Анатолия СИДОРЕНКО, с 1999 г. занимавшего должность заместителя генерального директора ДВМП по безопасности мореплавания ДВМП. Как уже сообщал "ЗР", Анатолий Сидоренко с 23 января назначен капитаном порта Владивосток ФГУ "Администрация морского порта Владивосток".