Налог порвут на страховки

Возможно, с 2007 г. работодатели будут вместо уплаты части ЕСН покупать для своих сотрудников полисы соцстраха в частных компаниях. Если при этом добровольная медицинская страховка сможет заменить выплаты в фонд ОМС, то жизнь и бизнесменов, и федеральной власти существенно упростится.

В Госдуме планируется создать рабочую группу, которая займется реформированием системы социального страхования. Основная идея реформы заключается в том, чтобы вместо единого социального налога работодатель платил страховые взносы. При этом уплаченные деньги должны стать целевыми, то есть будут аккумулироваться на определенных счетах и идти исключительно на больничные и прочие социальные выплаты именно сотрудникам конкретной компании. "У вас заболело мало работников, вы не вычерпали свой фонд больничных листов - на разницу можете получить компенсации путевками, оплатой вакцинации, диспансеризации", - поясняет заместитель руководителя комитета по труду и социальной политике Госдумы Андрей ИСАЕВ.

Законодатели собираются составить список рисков, в который войдут: выплата 85% заработка по больничным листам, определенное число путевок, выплата страховых взносов в случае задержки зарплаты и т.д. Под этот список будет рассчитан тариф, который должен согласовываться в рамках трехсторонней комиссии. В соответствии с тарифом работодатель станет отчислять деньги по своему выбору - либо в федеральные Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), либо в частные страховые компании.

В принципе, система соцстраха должна стать такой же, как, скажем, система добровольного медицинского страхования: покупаешь полис - и при наступлении страхового случая получаешь деньги. А объединения работодателей, представители которых вместе с депутатами будут заниматься изменением системы соцстраха, готовы внести и такое предложение: избавить компании, покупающие своим сотрудникам полисы добровольного медицинского страхования, от уплаты взносов в ФОМС.

Более того, в отличие от ФСС и ФОМС, которые выплачивают деньги, но при этом не контролируют качество социальных и медицинских услуг, частные страховщики пристально следят за использованием страховых денег. "Сейчас до трети больничных выдается не по делу, кто проверяет их достоверность? - задается вопросом научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений ГОНТМАХЕР. - Или возьмем страхование от несчастных случаев на производстве - сейчас люди не заинтересованы в том, чтобы возвращаться после несчастного случая на работу, им выгоднее сидеть дома и получать пособие из ФСС. Кто займется их реабилитацией? Кто проверит качество обслуживания в поликлинике, в больнице?" Этим могли бы заняться страховые агенты, точно так же, как они занимаются страховыми случаями по ОСАГО или КАСКО.

Решится ли рабочая группа ГД выйти с предложением пустить частников в систему соцстраха, пока не известно. Зато депутаты уже объявили, что намерены снова поднять вопрос о реформировании единого социального налога. Напомним, что ЕСН был введен в 2001 г. Предложив ввести единый налог, Минфин мотивировал свое предложение тем, что для бизнеса проще платить один налог, чем несколько взносов во внебюджетные фонды. При этом предполагалось, что ЕСН будет платиться под контролем одной лишь налоговой инспекции по единой ставке, а потом уже на уровне казначейства распределяться по внебюджетным фондам в зависимости от их нужд.

Однако казначейство отказалось разделять налог у себя, и он так и не стал единым. Сейчас ЕСН составляет 26% от фонда оплаты труда, из них 6% идет в Пенсионный фонд на выплату базовой части пенсии, 14 - на страховую часть пенсии, 3,2 - в фонд социального страхования, 0,8 - в федеральный фонд ОМС, 2% - в территориальные фонды ОМС.

Кроме того, правительство не продумало политику снижения ЕСН. Если бы это снижение было последовательным, то, скорее всего, фонды оплаты труда также постепенно выводились бы из тени, и снижение ставки компенсировалось бы увеличением налоговых выплат. Резкое же снижение налога на 10% к выводу зарплат из тени не привело. Зато внебюджетные фонды столкнулись с дефицитом средств. В конце 2005 г. дефицит ПФР достиг 182 млрд руб. В Фонде социального страхования формально денег в избытке, но, по оценкам думского комитета по труду и социальной политике, в нем существует скрытый дефицит. Профицит же бюджета ФСС образовался за счет того, что фонд фактически свернул финансирование ряда программ, таких, как детские спортивные школы или санаторно-курортное оздоровление.

Дефицит средств во внебюджетных фондах и тяжеловесная конструкция ЕСН привели депутатов к мысли, что реформа налога должна двигаться к тому, чтобы снова выделить из него страховые взносы. "Отчислять работодатель будет столько же, но мы предлагаем провести перераспределение внутри ЕСН с тем, чтобы усилить страховую составляющую и сократить налоговую", - говорит Андрей Исаев.

Проблема в том, что если социальным страхованием не начнут заниматься частники, то затея с реформированием ЕСН рискует превратиться в простое переименование налога во взносы - лишнюю головную боль для работодателей. Как сказал "Эксперту" главный экономист ИК "Тройка Диалог" Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, сама по себе идея отказаться от единого налога и заменить его на несколько отдельных платежей в различные фонды не принесет бизнесу ничего хорошего: "Очередные изменения в налоговой системе, особенно если эти изменения носят технический, второстепенный характер, - это всегда плохо. Это значит, что предприятиям придется менять внутреннюю бухгалтерию, снова усложняя ее".

Кроме того, не следует исключать и того обстоятельства, что с реформированием ЕСН наверняка начнут меняться методики исчисления платежей в эти фонды, соответственно, поплывет налоговая база.

Весьма осторожно к идее реформировать ЕСН относятся и в Российском союзе промышленников и предпринимателей. "В своем нынешнем виде ЕСН не в состоянии обеспечить финансирование социальных потребностей населения", - соглашается заместитель руководителя комитета РСПП по налоговой политике Сергей БЕЛЯКОВ. По его словам, ЕСН можно было бы разделить на две части - собственно на налог, который направлялся бы в бюджет для выплат, не связанных с заработком, и на страховые взносы. Сходная позиция у Координационного совета объединений работодателей России, правда, его председатель Олег ЕРЕМЕЕВ предлагает вообще отказаться от ЕСН, а деньги на базовую пенсию и прочие не зависящие от заработка выплаты брать из других налоговых поступлений.

Что предложит рабочая группа по реформированию ЕСН в итоге, во многом зависит от того, удастся ли депутатам найти компромисс с Минфином. Финансовое ведомство - главный противник разделения ЕСН на страховые взносы. Как только появилась информация, что в Госдуме над этим работают, представители Минфина поспешили заявить, что отчисления на медицинское и социальное страхование могут быть выведены из ЕСН только через несколько лет. Кроме того, в ведомстве Алексея КУДРИНА заявили, что у бюджета нет денег на то, чтобы позаботиться обо всех неработающих в случае, если работающие будут отчислять в соцстрах деньги только за себя.

В кулуарах представители социального блока правительства говорят, что в планах Минфина - вообще ликвидировать внебюджетные фонды, а все пособия платить из бюджета. Если же ЕСН снова будет разделен на страховые взносы, которые станут действительно целевыми и будут закреплены за гражданами так же, как пенсионные накопления на их пенсионных счетах, внебюджетные фонды станут значимыми институтами.