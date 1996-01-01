Бизнес защитят от "плюрализма" налоговиков

На прошлой неделе налоговый подкомитет Государственной думы рекомендовал принять поправку в первую часть Налогового кодекса РФ, освобождающую налогоплательщиков от ответственности за применение неверных разъяснений, полученных ими от государственных органов.

По мнению заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Андрея МАКАРОВА, компании не должны расплачиваться за ошибки государственных чиновников, и поэтому их следует освободить не только от штрафов, но и от пеней в случае применения неверных толкований на практике. У представителей Минфина на этот счет свое мнение - они уверены, что если такая поправка будет принята, налогоплательщики станут использовать официальные разъяснения как прикрытие при проведении незаконных операций.

Налоговый кодекс предусматривает для компаний возможность обращаться к официальным органам за разъяснениями по спорным или непонятным вопросам применения налогового законодательства. Однако на практике случаются такие ситуации, что полученные налогоплательщиком рекомендации оказываются неверными. Вскрыться ошибка чиновников может в ходе камеральной или выездной налоговой проверки. В таком случае контролеры заставляют организацию не только платить налог в полном объеме, но и начисляют по нему пени. Правда, штрафовать компанию они не имеют права - эта норма закреплена в НК РФ. "Действительно, такое случается, - говорит управляющий директор "PRADO Структурный и налоговый консалтинг" Александр ЛЕМЧИК. - Мы часто рекомендуем своим клиентам в случае спорных моментов обращаться за разъяснениями к официальным органам".

Ситуация осложняется тем, что право давать подобные разъяснения есть как у Федеральной налоговой службы (ФНС), так и у Министерства финансов. Не секрет, что эти два ведомства часто имеют прямо противоположные позиции по некоторым вопросам. "Налогоплательщик в этой ситуации может пострадать просто из-за отсутствия согласованной позиции у ФНС и Минфина, - говорит директор налогового департамента ЗАО "Правовые консультации" Дмитрий КОСТАЛЬГИН. - В Минфине ему могут дать одно разъяснение, а налоговые органы в ходе проверки выдвинут свою версию и начислят пени".

По мнению Андрея Макарова, такая ситуация является несправедливой, так как фактически заставляет организации "отвечать рублем" за ошибки государственных органов. Представители Минфина и ФНС с таким подходом категорически не согласны.

Директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Михаил МОТОРИН уверен, что если принять предложенную депутатами поправку, компании начнут использовать официальные разъяснения государственных органов как "ширму" для прикрытия незаконных схем. "Компания может заранее, задумав некую операцию, запросить у налогового органа разъяснение, не указав при этом всех обстоятельств, и затем прикрываться им перед налоговой, - опасается он. - Или вообще будет использовать разъяснения, данные по общим положениям, подгоняя их под свой случай".

Действительно, Высший арбитражный суд дал налогоплательщику право использовать рекомендации, выданные другим компаниям в аналогичных ситуациях. Но эксперты считают аргументы Минфина надуманными. "Ведь если разъяснение дано не по той ситуации, или налогоплательщик воспользовался другими рекомендациями, которые в данном случае некорректно применять, никакой ответственности за предоставление неверных разъяснений у государства не возникает", - говорит Дмитрий Костальгин.

Предложения г-на Макарова активно поддержали эксперты и представители общественных организаций. "Я считаю это предложение очень прогрессивным, - говорит сотрудник департамента налогов и права компании "ФБК" Борис РУССКИХ. - Государство не должно извлекать выгоду из собственной непоследовательной политики". "Норма, освобождающая налогоплательщиков не только от штрафов, но и от пеней, на мой взгляд, совершенно адекватна, - согласен с коллегой Александр Лемчик. - Пеня - это тоже своего рода мера ответственности за совершение налогового правонарушения, а когда налогоплательщик получил неверное разъяснение от налогового органа, его вины в этом нет, и, соответственно, от пеней его тоже необходимо освободить".

У представителей Минфина есть и еще одна серьезная претензия к предложенной поправке - в ней нет четких критериев, на какие именно разъяснения распространяется ее действие.

Опасения чиновника вполне понятны - известно, что зачастую единой точки зрения по ряду вопросов нет даже у самих налоговых инспекторов: сотрудник налоговой в городе Брянске может дать толкование, совершенно отличное от того, что напишет на эту тему контролер из Мурманска.

Эксперты подчеркивают, что разъяснения Минфина и налоговой и сейчас часто бывают очень абстрактными "Меня пугает такой подход чиновников, - возмущается заместитель председателя налогового подкомитета РСПП Сергей БЕЛЯКОВ. - Фактически нам хотят сказать, что если такая норма будет закреплена, то чиновники вообще отказываются от своей закрепленной в НК обязанности давать разъяснения по применению налогового законодательства".