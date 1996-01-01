Выбери Компанию и Менеджера года!

Cегодня "ЗР" публикует два основополагающих документа: Положение о Премии и бюллетени для полуфинального голосования (см. печатную версию газеты).

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВОЙ ПРЕМИИ "КОМПАНИЯ ГОДА И МЕНЕДЖЕР ГОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ - 2005"

1. Цели и задачи Премии

Целью проведения Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005" является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества.

Задачи Премии:

- пропаганда достижений ведущих приморских компаний и менеджеров Приморского края;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании;

- повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.

2. Основные положения Премии

Премия "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005" проводится Издательской компанией "Золотой Рог". Непосредственным исполнителем выступает ее структурное подразделение - Рейтинговое агентство "Золотой Рог".

Премия носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности, которые подразумевают широкое освещение ее проведения и итогов в СМИ.

Итогом Премии является торжественное награждение победителей и присуждение им официальных званий "Компания года в Приморском крае - 2005" и "Менеджер года в Приморском крае - 2005".

3. Порядок проведения

3.1 Участие в Премии не предполагает специального уведомления организаторов. Список участников - открытый.

В номинации "Компания года в Приморском крае" принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.

В номинации "Менеджер года в Приморском крае" принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях.

3.2 Лауреаты и обладатели Премии "Компания года в Приморском крае -2005" и "Менеджер года в Приморском крае - 2005" определяются в процессе голосования членов специально созданного Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края - с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете "Золотой Рог".

Голоса членов экспертного совета и желающих самостоятельно высказать свое мнение не суммируются.

Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании.

Компания или менеджер, набравшие наибольшее количество голосов, занимают первое место, наименьшее - последнее.

После ранжирования участников премии по каждой категории, находится среднее значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края. При этом используются различные весовые коэффициенты: 0,67 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,33 - для итогов открытого голосования.

Компания или менеджер, имеющие наилучшее значение, становятся финалистами или победителями Премии.

3.3 Процесс выявления победителей состоит из четырех этапов.

На первом этапе формируется экспертный совет Премии, определяется круг потенциальных номинантов, которые заносятся в шорт-лист. Формирование шорт-листа осуществляется на основе формальных показателей, рассчитанных на базе официальной бухгалтерской отчетности участников за 2004-2005 гг., и экспресс-опроса членов Экспертного совета.

Шорт-лист потенциальных номинантов Премии является открытым, предусматривающим возможность самостоятельного выбора и голосования за любую компания и менеджера, которые соответствуют критериям регламента (подробнее - пункт 3.1).

При включении компаний в шорт-лист учитывались следующие показатели: общая рентабельность деятельности, динамика выручки от продаж, изменение прибыльности продаж, величина чистой прибыли в 2004-2005 гг.

При включении менеджеров в шорт-лист, кроме оценки финансовых показателей компаний, которыми фактически руководят номинанты, проводится экспресс-голосование среди членов Экспертного совета.

На втором этапе проводится голосование членов экспертного совета, посетителей веб-сайта Премии и читателей газеты "Золотой Рог", по итогам которого определяются четыре претендента на победу в каждой номинации (лауреаты или финалисты Премии).

Результаты голосования на втором этапе подлежат широкой огласке и публикации в СМИ.

На третьем этапе сотрудники Рейтингового агентства "Золотой Рог" составляют специальное досье на каждого номинанта и подготавливают обзорные материалы, которые публикуются в газете "Золотой Рог" и служат информационно- аналитической базой для принятия окончательного решения о победителях.

На четвертом этапе проводится заключительное голосование членов экспертного совета и посетителей веб-сайта Премии, на основе которых определяются обладатели премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005".

Итоги финального голосования остаются закрытыми и объявляются во время процедуры награждения.

4. Награждение победителей

Награждение победителей Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005" происходит в торжественной обстановке на специальной Церемонии награждения, на которую приглашаются победители, члены экспертного совета, представители органов власти, бизнес-сообщества, общественности и СМИ.

В каждой номинации Премии определяются три номинанта и один обладатель Премии, которым официально присваивается звание "Компания года в Приморском крае - 2005" и "Менеджер года в Приморском крае - 2005".

5. Итоги Премии

Итоги Премии "Компания года в Приморском крае - 2005" и "Менеджер года в Приморском крае - 2005" освещаются в СМИ за счет средств организаторов, спонсоров и победителей.

Издательская компания "Золотой Рог" обязуется вне зависимости от результатов голосования обеспечить беспрепятственный доступ к материалам Премии и по мере своих возможностей проинформировать жителей Приморского края и других регионов страны о ее итогах.