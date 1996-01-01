Студентов научат правильно писать резюме

В Хабаровске названы имена победителей ежегодного краевого конкурса "Карьера-2005". Как показывает опыт, при устройстве на работу важно не только наличие диплома о высшем образовании и профессионализм, но и умение преподнести себя.

По результатам конкурса были определены победители в номинациях "Отличный старт", "За преданность выбранной профессии", "Стремление к совершенству". Так, в номинации "Лучшая самопрезентация" победу одержала студентка 5 курса Дальневосточного государственного гуманитарного университета Мария СЛУГИНА.

Как отметил зам. министра образования Анатолий ЛЕВЧЕНКО, сейчас даже рассматривается вопрос о введении в вузах такой дисциплины, как "Эффективное поведение на рынке труда". Студентов будут учить правильно составлять резюме, в котором не обязательно писать стандартными фразами. Главное - выделиться, чтобы вас запомнил работодатель.

Также в ЦНТИ состоялась ярмарка рабочих мест, где представители работодателей и кадровых агентств принимали всех желающих получить работу, проконсультироваться. В течение дня сюда пришло около 1 тыс. студентов.