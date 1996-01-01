За оползень ответишь!

Хабаровские ученые, архитекторы, изыскатели предлагают составить карту зонирования городской территории по степени геологического риска, чтобы во время или после застройки архитектурный облик краевого центра был не только привлекательным, но и безопасным.

Сегодня опасность геологического риска в Хабаровске фактически не оценена, потому что нет заказчиков на такую работу, считает профессор кафедры "Архитектура и урбанистика" Тихоокеанского государственного университета (ТГУ), доктор геолого-минералогических наук Татьяна ПОДГОРНАЯ.

- В настоящий момент проектировщики работают по материалам локальных изысканий под каждый объект, - рассказывает Татьяна Подгорная. - Или по материалам уже выполненных когда-то инженерных изысканий. Создание такой карты - это современный подход к освоению городских территорий, пораженных различными видами неблагоприятных геологических процессов. Два раза университет подавал заявки проектов по оценке геологической опасности и риска для Хабаровска на конкурсы грантов краевого и муниципального уровня - безрезультатно. А ведь надобность в такого рода материалах - большая. К тому же составление карты риска - это очень хлопотная и ответственная работа: степень опасности на том или ином участке со временем может меняться - необходимо постоянно отслеживать эти процессы. И чем раньше мы возьмемся за эту работу, тем лучше.

- Рассмотрим ситуацию: предприниматель накопил достаточную сумму и решил строиться. Какой совет следует дать потенциальному застройщику, чтобы избежать какой-либо опасности при возведении здания в неблагоприятном районе?

- Сегодня необходимо относиться к степени геологической опасности довольно серьезно. Бизнесмен должен точно знать, что любое здание строится в соответствии со строительными нормами, где сказано, что надо выявить степень опасности на осваиваемой территории города. Вот здесь проектировщик должен показать застройщику, какие участки являются опасными, весьма опасными или вполне приемлемыми. Сегодня такой подход является крайне важным для любого населенного пункта: строительные нормы заставляют определять на конкретной местности (площадке для строительства) уровень геологической опасности.

- А если выбрано привлекательное, но очень опасное место для застройки? Как быть?

- Строиться можно. Но только при условии, если человек готов не скупясь заплатить за комплексную инженерную защиту своего сооружения. Экономить здесь не уместно: в процессе строительства или эксплуатации все это выходит боком, и тогда придется дополнительно нести затраты на проведение защитных мероприятий. Также обязателен авторский надзор проектировщиков за ходом строительных работ и реализацией защитных мероприятий, чтобы не допускать отклонений от проекта.

И еще, если предприниматель решает разместиться в опасной зоне, к примеру, в затапливаемой зоне или на оползневом склоне, на условиях, которые он диктует проектировщикам, и при этом знает оценку опасности, то это его личный риск, за который он несет персональную ответственность. А если случится беда и пострадают люди, то и уголовную.

- Татьяна Ивановна, расскажите об основных принципах сейсмического микрорайонирования Хабаровска.

- В последнее время градостроительные нормы для размещения зданий в сейсмоопасных зонах стали более жесткими. Хабаровск в соответствии с общей схемой сейсмического районирования России (1997г.) был переведен в 6-балльную зону. Повысились требования к подбору строительных площадок по уровню безопасности с инженерно-геологической и сейсмической точек зрения. Но краевой центр - это не самое сложное место на территории Дальнего Востока, где угрожает сейсмическая опасность. 6 баллов - это начальный этап опасений для проектировщиков. Например, Биробиджан находится в 7-балльной зоне. Вместе с тем в природных условиях есть такие особенности, которые могут либо повысить сейсмическую опасность на балл и больше, либо понизить ее. Сейсмическое микрорайонирование направлено в первую очередь на то, чтобы выявить в городе благоприятные и неблагоприятные природные участки. И сегодня мы эти особенности природной среды в городе знаем достаточно хорошо.

- Кто занимается оценкой степени опасности того или иного участка в краевом центре?

- В первую очередь - изыскательные организации. В Хабаровске и Хабаровском крае - главным образом ОАО ДАЛЬТИСИЗ, откуда поступает наиболее компетентная информация. Сведения об инженерно-геологических условиях городской среды обитания, изложенные в технических документах и на картах, - хорошее подспорье для архитекторов и проектировщиков.

Год за годом детально изучая городскую территорию, могу с уверенностью заявить: сегодня в Хабаровске уже нет неизученных мест. Карты позволяют нам судить о любом уголке в городе, прогнозировать условия строительства и возможность изменения структуры земельных участков под влиянием той или иной застройки. Будь это высотный комплекс, транспортная система или подземные сооружения. К тому же я являюсь автором комплекта крупномасштабных карт г. Хабаровска (масштаб 1:25000). Это итог почти 30-летней работы в содружестве с моими коллегами-изыскателями по исследованию городской территории.

- Недавно в городе началось строительство прибрежного микрорайона "Парус". Есть ли опасность затопления этого городского района?

- Отмечу, что информация об условиях строительства этого микрорайона самая современная. Не скрою, это сложное место в городе. И, главным образом, из-за того, что прибрежный участок городской территории при высоких паводках раз в 100 лет может уходить под воду. Все это нашло отражение в материалах изысканий и на картах, где граница и площадь затопления показаны специальным знаком. Также известна и прогнозируемая высота подъема воды. При проектировании этого микрорайона - по всем правилам, по всем нормам - этот максимальный подъем воды учитывался в расчетах. Уверена, что все здания, которые будут возводиться на берегу реки, на 100% защищены от наводнения. Инженерная защита - дело довольно дорогое. В числе приемов, которые позволяют защититься от наводнения: берегозащитные дамбы, красивые набережные (их высота должна превышать высокую волну не менее чем на 0,5 метра).

- Завершено строительство переливных запруд (дамб), основной водный поток Амура возвращается в исконное русло. Будущим летом уровень воды должен значительно повыситься. Достаточно ли на сегодня берегозащитных мер, чтобы избежать угрозы затопления?

- Если раньше все мы наблюдали постепенный процесс обмеления Амура у Хабаровска, то после возведения дамб (на протоках Пемзенской и Бешеной) река вернется к нормальному уровню. Известно, при низком уровне воды возможность заиления дна, прибрежной полосы, водозаборов многократно возрастает. Сильно страдает речная экосистема. Так, городские канализационные системы выводят на дно реки, ближе к противоположному берегу, стоки. И многие дачники знают, что при низких уровнях воды отдыхать на левобережье не совсем приятно - донимают неприятные запахи. Выброс сточных вод ранее, лет 30 назад, был рассчитан на нормальный уровень речного потока, когда сбросы разбавлялись достаточным количеством воды. Сегодня из-за маловодья воды катастрофически не хватает. Скоро все вернется к тому нормальному состоянию, которое было 20-30 лет назад при проектировании этих гидротехнических сооружений.

- Расскажите, как планируется осваивать левобережье Амура?

- Это место очень сложное, как с инженерно-геологической точки зрения, так и из-за опасности затопления и речной эрозии. Наводнения могут затапливать большую часть поверхности островов, оставляя только небольшие участки суши. При проектировании любых сооружений на левобережье надо учитывать этот неблагоприятный фактор. В первую очередь придется делать дамбы, оконтуривая весь остров. С технической точки зрения такие работы выполнимы. С финансовой - дорогостоящие. В университете уже несколько лет подряд в дипломных проектах студенты-архитекторы под руководством преподавателей рассматривают различные варианты проектирования и строительства на островных территориях. Это фермерские хозяйства, спортивные комплексы, бизнес- и научные центры. Полет фантазии студентов в сочетании с требованиями СНиПов дает удивительные результаты. Отмечу также, левый берег Амура может осваиваться только в том случае, если будет надежное транспортное сообщение - наземное, водное, воздушное. Несомненно, отсутствие второго автодорожного мостового перехода через Амур сдерживает возможность развития островных территорий. Поэтому острова, наверное, будут осваиваться не в ближайшее время. Хотя есть и другая возможность: если появится инвестор с приличными вложениями.

- Какие студенческие работы востребованы на практике?

- Весной 2005 года старшекурсники предложили на конкурс целую серию проектов реконструкции Художественного музея, расположенного в парковой зоне центральной части города. Дипломные проекты, где была предусмотрена пристройка к музею, учитывали многие сложности.

Студенты взяли за основу современное и прогнозируемое состояние этого участка города и предложили проект здания, которое можно построить без больших затрат на неустойчивом и оползнеопасном склоне. Директор музея держит в арсенале эти творческие разработки и уже подбирает инвесторов.