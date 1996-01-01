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Промышленников и связистов наградят дипломами
В администрации Хабаровска подведены итоги городского конкурса "Лучший проект по техническому перевооружению, модернизации и производству новых видов продукции, услуг".
В соревнованиях приняли участие двенадцать предприятий промышленности и связи. Главные цели конкурса - распространение положительного опыта ведения производственной и финансово-хозяйственной деятельности, проведение технического перевооружения, освоение новых видов продукции и услуг.
Как рассказали в городском отделе промышленных предприятий и связи, помимо эффективной работы к участникам конкурса предъявлялись и такие требования, как отсутствие задолженности по заработной плате и налоговым отчислениям.
Среди предприятий промышленности, численность работников которых составляет более 500 человек, победителем признано ОАО "Амурский кабельный завод". Предприятие представило самый крупный проект, который рассчитан на предстоящие пять лет. Планируется поэтапное техническое перевооружение завода, что будет проводиться за счет собственных средств. Это позволит выпускать кабельно-проводниковую продукцию, соответствующую мировым стандартам качества и удовлетворяющую самым высоким требованиям заказчиков.
В группе предприятий, где работают от 100 до 500 человек, лучшим техническим проектом признана разработка ЗАО "Группа ЕВГО". Здесь намечено весной будущего года запустить цех термопласт-автоматов по производству крупногабаритных пластиковых деталей для стиральных машин и телевизоров. Таким образом, в Хабаровске будет создано производство полного цикла по выпуску бытовой техники, при этом будут организованы и новые рабочие места для горожан.
А фирма "Лорен" стала победителем среди организаций, где численность работающих составляет менее ста человек. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие переработки пластиковых отходов, что имеет большую социальную значимость для краевого центра.
Среди предприятий связи лучшим городская комиссия признала проект, представленный ООО "Телефонная компания "Востоктелеком". Всем победителям конкурса будут вручены дипломы администрации города.
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