Вкладывать деньги в геологоразведку никто не спешит

Геологоразведочная отрасль на Дальнем Востоке сегодня в упадке. Об этом прямо сказал исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по недропользованию по ДФО Александр БОЙКО на состоявшемся на прошлой неделе заседании Дальневосточного горного совета.

Открытия этим заявлением он не сделал. А по мнению заместителя полпреда Геннадия АПАНАСЕНКО, ответственные люди сегодня не делают практически ничего, чтобы эта отрасль как-то развивалась.

Например, многолетнее отставание темпов прироста запасов полезных ископаемых от объемов добычи - итог резкого снижения объемов геологоразведочных работ с 1992 года. Нормативные документы не закрепляют получение права на добычу полезных ископаемых без конкурсов и аукционов по месторождениям, выявленным недропользователями за счет собственных средств. Законодательные нормы, эффективно стимулирующие недропользователей вкладывать деньги в геологоразведку, отсутствуют. Поэтому сейчас инвестировать финансы в эту отрасль - дело рискованное. Можно ведь вложить "кучу" денег, а "клада" так и не найти. Вот, к примеру, ОАО "Приморский ГОК" в прошлом году вложило в разведку вольфрамовых руд около 7,5 млн собственных средств, но результата поисковые работы не принесли.

В целом же общий объем инвестиций, вложенных в геологоразведочные работы в прошлом году по сравнению с 2004 годом, вырос более чем в 1,5 раза и составил 13,1 млрд руб. В этом году денег ожидается еще больше - 25,4 млрд руб. В основном это собственные средства предприятий. В прошлом году порадовал федеральный бюджет - финансирование выросло в три раза. Региональные бюджеты так рисковать не спешат: в Приморском крае и на Чукотке статьи расходов на геологоразведку, как выяснилось, вообще не существует.