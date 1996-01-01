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Вкладывать деньги в геологоразведку никто не спешит
Геологоразведочная отрасль на Дальнем Востоке сегодня в упадке. Об этом прямо сказал исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по недропользованию по ДФО Александр БОЙКО на состоявшемся на прошлой неделе заседании Дальневосточного горного совета.
Открытия этим заявлением он не сделал. А по мнению заместителя полпреда Геннадия АПАНАСЕНКО, ответственные люди сегодня не делают практически ничего, чтобы эта отрасль как-то развивалась.
Например, многолетнее отставание темпов прироста запасов полезных ископаемых от объемов добычи - итог резкого снижения объемов геологоразведочных работ с 1992 года. Нормативные документы не закрепляют получение права на добычу полезных ископаемых без конкурсов и аукционов по месторождениям, выявленным недропользователями за счет собственных средств. Законодательные нормы, эффективно стимулирующие недропользователей вкладывать деньги в геологоразведку, отсутствуют. Поэтому сейчас инвестировать финансы в эту отрасль - дело рискованное. Можно ведь вложить "кучу" денег, а "клада" так и не найти. Вот, к примеру, ОАО "Приморский ГОК" в прошлом году вложило в разведку вольфрамовых руд около 7,5 млн собственных средств, но результата поисковые работы не принесли.
В целом же общий объем инвестиций, вложенных в геологоразведочные работы в прошлом году по сравнению с 2004 годом, вырос более чем в 1,5 раза и составил 13,1 млрд руб. В этом году денег ожидается еще больше - 25,4 млрд руб. В основном это собственные средства предприятий. В прошлом году порадовал федеральный бюджет - финансирование выросло в три раза. Региональные бюджеты так рисковать не спешат: в Приморском крае и на Чукотке статьи расходов на геологоразведку, как выяснилось, вообще не существует.
ДосьеВ Дальневосточном федеральном округе сосредоточено около 81% общероссийских запасов и почти 100% добычи алмазов, почти 92% запасов и 100% добычи олова, 33% запасов и около 50% добычи золота, около 23% запасов и 87% производства вольфрамового концентрата, а также 63% добычи свинца при запасах всех 9% и 12% добычи угля при запасах 11%. Кроме того, в небольших объемах добывается цинк (10%), серебро (16%), платина (8%), нерудное сырье, а также используются термальные воды и пароводяные смеси. Имеются месторождения урана, запасы марганцевых и апатитовых руд, калийных солей и ряда других полезных ископаемых, которые пока не осваиваются.
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