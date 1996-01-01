www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Вкладывать деньги в геологоразведку никто не спешит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Геологоразведочная отрасль на Дальнем Востоке сегодня в упадке. Об этом прямо сказал исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по недропользованию по ДФО Александр БОЙКО на состоявшемся на прошлой неделе заседании Дальневосточного горного совета.

Открытия этим заявлением он не сделал. А по мнению заместителя полпреда Геннадия АПАНАСЕНКО, ответственные люди сегодня не делают практически ничего, чтобы эта отрасль как-то развивалась.

Например, многолетнее отставание темпов прироста запасов полезных ископаемых от объемов добычи - итог резкого снижения объемов геологоразведочных работ с 1992 года. Нормативные документы не закрепляют получение права на добычу полезных ископаемых без конкурсов и аукционов по месторождениям, выявленным недропользователями за счет собственных средств. Законодательные нормы, эффективно стимулирующие недропользователей вкладывать деньги в геологоразведку, отсутствуют. Поэтому сейчас инвестировать финансы в эту отрасль - дело рискованное. Можно ведь вложить "кучу" денег, а "клада" так и не найти. Вот, к примеру, ОАО "Приморский ГОК" в прошлом году вложило в разведку вольфрамовых руд около 7,5 млн собственных средств, но результата поисковые работы не принесли.

В целом же общий объем инвестиций, вложенных в геологоразведочные работы в прошлом году по сравнению с 2004 годом, вырос более чем в 1,5 раза и составил 13,1 млрд руб. В этом году денег ожидается еще больше - 25,4 млрд руб. В основном это собственные средства предприятий. В прошлом году порадовал федеральный бюджет - финансирование выросло в три раза. Региональные бюджеты так рисковать не спешат: в Приморском крае и на Чукотке статьи расходов на геологоразведку, как выяснилось, вообще не существует.

Досье

В Дальневосточном федеральном округе сосредоточено около 81% общероссийских запасов и почти 100% добычи алмазов, почти 92% запасов и 100% добычи олова, 33% запасов и около 50% добычи золота, около 23% запасов и 87% производства вольфрамового концентрата, а также 63% добычи свинца при запасах всех 9% и 12% добычи угля при запасах 11%. Кроме того, в небольших объемах добывается цинк (10%), серебро (16%), платина (8%), нерудное сырье, а также используются термальные воды и пароводяные смеси. Имеются месторождения урана, запасы марганцевых и апатитовых руд, калийных солей и ряда других полезных ископаемых, которые пока не осваиваются.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru