Ответственный кадр

Каждый рубль, потраченный или заработанный компанией, должен быть учтен бухгалтером. Цифры этого учета - основа общего баланса работы компании, на основе которого топ- менеджеры и строят свою работу. Именно поэтому главный бухгалтер - одна из ключевых позиций в компании, и к подбору специалистов на эту вакансию необходимо подходить более чем ответственно.

Рекрутеры отмечают, что спрос на главных бухгалтеров растет год от года. С одной стороны, это говорит о том, что растут и развиваются сами компании, с другой - рынок труда становится более цивилизованным и работодатели для закрытия вакансий все чаще обращаются к услугам профессионалов.

"В последние годы мы действительно отмечаем рост числа вакансий главных бухгалтеров, - рассказывает консультант компании АНКОР во Владивостоке Наталья СКИРУТА. - В начале этого года наша компания даже выделила отдельное направление, которое так и называется "Корпоративные финансы". Отрадным для нас является тот факт, что сегодня все больше работодателей при поиске главного бухгалтера обращаются к услугам профессионалов. Если раньше руководители сами искали бухгалтеров, чаще всего с помощью знакомых, то сейчас все же появилось понимание того, что главный бухгалтер - это лицо, которое отвечает за финансовую безопасность фирмы. И здесь нельзя рисковать, приглашая на работу друзей и знакомых".

Однако, обращаясь в кадровое агентство с заказом на главного бухгалтера, необходимо также обратить внимание на целый ряд факторов. Среди основных специалисты по подбору персонала называют экспертную оценку кандидатов, базу данных рекрутинговой компании, сроки закрытия вакансии и безопасность предоставляемых компанией кандидатов.

"Первое, на что мы советуем обращать особое внимание, - это экспертная оценка потенциальных кандидатов, - говорит Наталья Скирута. - Например, у нас в агентстве подбором бухгалтеров занимаются консультанты, которые сами имеют опыт работы в финансовой сфере. Это позволяет профессионально тестировать кандидатов, задавать им узкоспециализированные вопросы, вести диалог о системах учета и т.д. Кроме этого, работодатель, который ищет главного бухгалтера, должен обратить внимание на опыт агентства в сфере подбора финансовых специалистов, поинтересоваться у консультанта, насколько успешно данное агентство ранее закрывало подобные вакансии".

Второй момент, который также не стоит выпускать из виду, это база данных агентства. База данных о кандидатах - это, как правило, предмет особой гордости каждого агентства.

Поэтому рекрутеры с удовольствием расскажут клиенту обо всех преимуществах своей информационной базы. Причем как рекомендуют рекрутеры, клиенту нужно обратить внимание не только на количество кандидатов в базе, но и на ее структуру.

"Структурированность базы данных важна в первую очередь потому, что бухгалтерский учет в разных отраслях бизнеса имеет свою специфику. В торговле специфика одна, в строительстве другая. В связи с этим и требования к кандидату могут быть разные. Структурированная база данных позволяет быстро найти именно того человека, который нужен компании и максимально соответствует ее требованиям и по профессиональным навыкам, и по личностным качествам", - говорят в компании АНКОР.

Структурированная база данных о кандидатах дает и еще одно немаловажное преимущество - она значительно сокращает время поиска. А это значит, что вакансия закрывается гораздо быстрее.

"Как правило, скорость закрытия вакансии для наших клиентов стоит на втором месте после экспертной оценки. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что вакансии главного бухгалтера относятся к категории "горящих". На вопрос консультанта о том, насколько срочно нужен главный бухгалтер, клиенты отвечают: "Вчера". Именно здесь и помогает структурированная база данных: сразу определяется сегмент, в котором будет осуществляться поиск, и подбор нужного специалиста идет целенаправленно. У нас есть опыт закрытия вакансии в течение нескольких дней. Если заказ срочный, то мы ставим его в приоритет, поэтому можем гарантировать закрытие вакансии в течение 2-3-х дней", - говорит Наталья Скирута.

Еще один немаловажный фактор в подборе главного бухгалтера для компании - это проверка потенциального работника на безопасность. Дело в том, что главный бухгалтер, как правило, второе лицо в компании и от того, насколько эффективно он будет выполнять свои обязанности, зависит не только настоящее, но и будущее компании.

Если главный бухгалтер не прошел проверку на безопасность, то никто не может гарантировать работодателю, что он доверяет финансовое благополучие своей компании действительно компетентному лицу.

"Самый главный риск для компании - взять человека, который не сможет справиться со своими обязанностями. А в связи с тем, что сотрудник не справляется, возникает очень много других сопутствующих проблем. В конечном счете ситуация может оказаться плачевной - организация рискует потерять значительные средства при неправильном учете или инвестировании. Кроме этого, если поиск бухгалтера ведется компанией самостоятельно, то у кандидата очень часто не проверяются рекомендации с предыдущих мест работы.

А это значимый фактор, ведь очень важно иметь информацию, как кандидат, рассматриваемый на вакансию, зарекомендовал себя на предыдущей работе и в качестве специалиста, и среди коллег. Такой порядок работы позволяет клиенту экономить силы, затраченные на поиск квалифицированного надежного специалиста и избежать многих проблем".