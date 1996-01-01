Неизвестно, откуда этот повелось и кто первый сформулировал эту мысль, но в российском бизнес-сообществе уже давно прижилось мнение, что чем больше у компании клиентов, тем лучше, а самый лучший рынок - это большой рынок. Однако на практике все складывается совершенно иначе.

Нельзя не замечать, что среди успешных компаний с каждым годом оказывается все больше и больше тех, кто специализируется на весьма узких и специфичных рынках, а самой популярной причиной кризисов и банкротств становится неоправданное расширение обслуживаемого рынка.

Откуда берутся представления о больших рынках, понять несложно. Подавляющее большинство научных статей, книг и работ, посвященных проблемам управления, в качестве примеров эффективного и успешного бизнеса приводят транснациональные корпорации.

Спорить с их успехами, само собой, не имеет смысла, но при этом необходимо понимать, что на самом деле они представляют собой единичные примеры. 99,9% компаний в мире приходится работать именно на маленьких рынках - они никогда не дорастут до уровня и логики организации бизнеса, которые используют гиганты. Однако это не значит, что они не могут стать успешными и эффективными.

О том, как преуспеть на маленьком рынке, и решили рассказать один из ведущих приморских специалистов в области управления Доктор ЮДИН и обозреватель "ЗР" Андрей БЛИНОВ.

Постановка задачи

Прежде всего, следует отметить, что выбор целевого рынка не является самоцелью. Утверждения типа "мы должны присутствовать на всех рынках" существуют только в книжках, имеющих к тому же самое отдаленное отношение к управлению.

Почти все компании формулируют свои базовые цели в виде прибыли, которую необходимо получить за определенный период времени. Поэтому вполне логично, что компании необходимо выбрать не самый большой рынок, а рынок, на котором можно получить заданную прибыль.

Кроме того, выбор рынка как стратегическое решение должен быть тесно связан с ключевыми элементами маркетинговой стратегии компании: типом продаваемых продуктов, ценовой политикой, заданным качеством обслуживания клиентов. То есть с теми стратегическими элементами, которые напрямую формируют торговую марку компании как устойчивое представление потребителей о ее бизнесе.

Иными словами, на практике перед руководством компании стоит задача выбора не самого большого рынка, а рынка, достаточного для получения прибыли и соответствующего определенной стратегии торговой марки.

Размер имеет значение

Вне всяких сомнений, возможная прибыль компании будет зависеть от количества потенциальных потребителей, но эта зависимость не всегда прямолинейна. С уверенностью можно сказать лишь, что чем больше размер обслуживаемого рынка, тем больше может быть объем продаж. Вместе с тем всем понятно, что на реальную прибыль, кроме объема продаж, оказывают влияние целый ряд других, не менее важных факторов, прежде всего цены и издержки.

Именно здесь на первый план и выходит самый главный недостаток больших рынков. Они, как правило, представляют особый интерес для конкурентов и требуют серьезных издержек для борьбы с ними: вложений в рекламные кампании, позиционирования, а в некоторых ситуациях и снижения цен.

Кроме того, обслуживание больших (по количеству потребителей) рынков заставляет компании разворачивать весьма дорогостоящие каналы продаж и дистрибьюции. Поэтому зачастую на практике складывается ситуация, когда издержки на разворачивание торговой сети растут опережающими объемы продаж темпами. Самый яркий тому пример - это сравнение рынков Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока в целом. Здесь издержки будут расти в геометрической прогрессии, и не факт, что увеличение объемов продаж позволит покрыть их.

В общем, итог очевиден. Большие рынки могут быть весьма неудобными для получения заданной прибыли. Более того, можно с уверенностью утверждать, что при постоянном расширении любая компания - от ТНК и до районной пекарни - в конце концов окажется именно в такой ситуации. В определенный момент времени большой рынок окажется куда менее привлекательным, чем маленький. К примеру, очевидно, что открытие фаст-фуда в Антарктиде для обеспечения потребностей полярников, которые, кстати, очень даже неплохо зарабатывают, еще долго будет оставаться нерентабельным.

Иными словами, размер рынка - это очень важный, но далеко не единственный параметр, который следует учитывать при выборе целевого рынка.

Самый грустный закон обслуживания

Для многих маркетологов несомненным успехом рекламных кампаний является большое количество клиентов, выстроившихся в очередь. В принципе, они правы. Правда, только с позиции своих собственных должностных обязанностей. Однако в целом для компании наличие большой очереди обнажает целый ряд проблем как настоящих, так и будущих.

Практика показывает, что увеличение количества обслуживаемых клиентов, как правило, приводит к снижению качества их обслуживания. Продавцы уделяют им все меньше времени, а растущий поток потребителей плохо переваривается бизнес-процессами компании. Более того, большое количество клиентов обычно развращает сотрудников, у которых снижается ощущение значимости отдельного покупателя и, что самого главное, исчезает заинтересованность в более эффективной работе. Менеджеры сидят на кажущихся бесконечными потоках клиентов, без особых усилий выполняя план и зарабатывая солидную зарплату.

К чему приводит такая ситуация, хорошо известно - происходит ухудшение отношений клиентов к компании и снижение количества повторных продаж. Для того чтобы удержать клиентов в подобной ситуации, компании стараются ускорить и унифицировать процесс обслуживания, кардинально изменяют ценовую политика (как в сторону удорожания, так и удешевления товаров и услуг) и используют целый ряд других методов стимулирования объема продаж.

Иными словам, пытаются бороться не с причинами, а со следствиями. Причем продолжаться эта борьба может достаточно долго: год, два, три, пока не произойдет какой-нибудь рыночный катаклизм или на рынке не появится новый мощный конкурент. Между тем логика поведения в данной ситуации должна выгладеть совсем иначе.

Маленькие рынки нужно активно создавать

Хорошо зарабатывать на небольшом рынке можно только тогда, когда он состоит из особых клиентов. Назовем их "выгодными потребителями", то есть потребителями, обслуживание которых может дать компании заданную прибыль.

Необходимо отметить, что просто богатые клиенты могут и не являться выгодными покупателями, поскольку иногда их обслуживание не приносит необходимой прибыли. Это те самые "полярники" для фаст-фуда, получающие неплохую зарплату, но требующие к себе слишком уж индивидуального подхода. На практике выгодными потребителями чаще всего являются постоянные клиенты, делающие емкие и регулярные покупки.

Именно они, в отличие от новичков, обходятся компании дешевле всего.

Обобщать характеристики выгодного потребителя особого смысла нет. Очевидно, что у каждого бизнеса свой выгодный потребитель. Общее у них только одно: выгодные потребители на дороге не валяются. Их нужно тщательно выбирать из всей массы клиентов, тем самым формируя свой собственный небольшой, но прибыльный рынок. В этом и заключается, по сути, главная особенность компаний, работающих на маленьком рынке. Они должны не выбирать понравившийся рынок, а создавать свой собственный.

Создание рынка, состоящего из выгодных потребителей, это весьма сложная и трудоемкая задача, требующая целенаправленной работы. Начинаться эта работа, само собой, должна с глубокого анализа. Первый шаг в данном направлении - это научиться считать прибыль по отдельным группам и категориям клиентов. А это далеко не просто. Если объем покупок учитывается легко, то учесть издержки, которые компания тратит на обслуживание одного клиента, куда сложнее.

На следующем этапе необходимо проследить корреляционную связь между прибыльностью клиента и его социально- экономическими характеристиками. То есть создать "портрет нашего клиента" - четкий и понятный документ, позволяющий менеджерам с первого взгляда отличать выгодных потребителей от невыгодных. Чтобы сделать этот портрет максимально подробным, в ход идет весь инструментарий современного маркетинга, делающий работу по формированию рынка выгодных клиентов похожей на длительный и кропотливый процесс селекции.

Затем "портрет нашего клиента" необходимо закрепить в сознании торговых агентов и продавцов с помощью специальных тренингов, а со временем сделать его элементом корпоративной культуры. Результат не заставит себя ждать.

Имея в голове четкие установки, менеджеры могут легко ориентироваться на рынке, фокусируя свое внимание именно на выгодных потребителях.

Самый главный актив

Найти выгодных клиентов - полдела. Не менее важным является поддержание с ними длительных и устойчивых взаимоотношений, стимулирующих их совершать емкие и постоянные покупки. Здесь на помощь приходит CRM-технология, позволяющая длительно развивать и удовлетворять потребности клиентов. В рамках CRM создаются базы данных, учитывающие постоянных клиентов, а ассортиментная стратегия компании разрабатывается с учетом длительности отношений.

Для небольших компаний, которым приходится сталкивать с мощными и крупными конкурентами, базы данных постоянных клиентов должны стать самым главным и ценным активом, в которые нужно вкладывать соответствующие ресурсы. Нельзя не замечать, что именно базы данных дают возможность компании зарабатывать в течение длительных периодов времени, делая потребителям все новые и новые предложения. И именно они позволяют руководству компании с уверенностью сказать: "Это мой рынок".

В отдельных случаях этот рынок даже можно продать, предложив соответствующую базу данных другим компаниям. Делать это само собой нужно очень осторожно. Понятно, что не следует продавать свой рынок тем, кто может откусить хотя бы часть бюджета, который клиент мог бы потратить на товары и услуги самой компании.

Кстати, проблема откусывания бюджета имеет первоочередное значение не только с позиции конкурентов, но и стратегии самой компании. Необходимость фокусирования на небольших и узких рынках отнюдь не отвергает необходимость развития. Как известно, стоять на месте в бизнесе примерно то же самое, что двигаться назад. Однако необходимо учитывать целый ряд нюансов.

Самый логичный и очевидный способ развития небольшой компании вроде бы прост - необходимо использовать наработанную базу данных, то есть вывести на рынок новый продукт, сделав соответствующие предложения тем самым выгодным клиентам.

Однако самый простой и логичный путь не всегда самый правильный и эффективный. На маленьком рынке критическим может стать так называемый "каннибализм брендов", которым, как принято считать, болеют лишь крупные компании, пытающиеся с помощью идентичных товаров отхватить лишние 1-2% рынка.

На самом деле это не так. Для небольших компаний создание продуктов-клонов может иметь куда более серьезные последствия, чем для гигантов. Рынок слишком мал, чтобы конкурировать с самим собой, и требует очень четкого позиционирования. Поэтому, прежде чем делать своим постоянным клиентам новые предложения, необходимо понять, что же будет с их бюджетом. За счет чего они оплатят новые покупки? Свободных средств или продукции самой компании.

Уровень информационных коммуникаций

При работе на маленьких рынках очень эффективным способом рекламы является "вирусный маркетинг", предполагающий передачу рекламной информации от одного потребителя к другому. Однако его эффективность напрямую зависит от уровня информационных коммуникаций между клиентами.

Проблема лишь в том, что на маленьких рынках выгодные потребители, как правило, сосредоточены словно "изюм в булке". Они не общаются друг с другом, как соседи по лестничной клетке или старые друзья, не обмениваются информацией в неформальной и доверительной форме. Для того, чтобы "вирусный маркетинг" заработал в узком рынке выгодных потребителей, необходимо найти места их коммуникаций.

Иногда это выставки, конгрессы, программы обучения, профессиональные саммиты и прочие подобные мероприятия. Но это в идеале. На практике компании, форсирующие на маленьком рынке, сами создают события, способствующие повышению уровня информационных коммуникаций между клиентами. Примеров этому можно найти немало. Достаточно посмотреть вокруг и убедиться, что чуть ли не каждую неделю в любом крупном городе проходит несколько на первый взгляд никому ненужных конференций и мероприятий.

Маленькие рынки нужно защищать

Совершенно понятно, что кропотливо созданный рынок выгодных потребителей является очень лакомым куском, привлекающим множество конкурентов. В этой связи компании, работающие на маленьких рынках, должны уметь защищаться - удерживать клиента, даже в ситуации, когда конкуренты делают им весьма соблазнительные предложения.

Главная особенность конкурентной борьбы на маленьких рынках заключается в том, что для удерживания клиента крайне нежелательно использовать снижение цен. Для небольших компаний, конкурирующих не только друг с другом, но и с более крупными и мощными конкурентами, это означает неминуемую гибель - не сегодня, так завтра.

В такой ситуации менеджеры компании должны задать себе простой вопрос - почему собственно клиент должен остаться с ними? Откровенно говоря, сегодня мало кто пытается задать этот вопрос. Но именно ответ на него позволяет создавать "золотые наручники", то есть специально разрабатываемые для постоянных клиентов бонусы, заставляющие их продолжать отношения с компанией. Понятно, что этим надо специально заниматься, вкладывать в них немалые ресурсы, не забывая, что создание "золотых наручников" должно обходиться дешевле обыкновенного ценового противостояния.

Другим ключевым условием защиты рынка является защита информации. Речь идет о все тех же базах данных постоянных клиентов, за которыми всегда идет настоящая охота со стороны конкурентов. Однако на практике то и дело приходится сталкиваться с беспечностью менеджеров. В большинстве компаний не ведется ни должного контроля, ни учета данной информации.

Самая опасная ситуация в данном случае - это когда данные о клиентах "принадлежат" не компании как таковой, а конкретному менеджеру, который может в любой момент перейти в стан конкурента. Выход из этой ситуации только один: необходимо максимально формализовать процесс составления баз данных, заставляя всех без исключения менеджеров, даже самых лояльных и преданных, фиксировать свои взаимоотношения с клиентами.

Идеальный рынок

Понятно, что все компании разные и сильно отличаются друг от друга, однако оперирование на маленьком рынке, который к тому же входит в сферу интересов мощных конкурентов, иногда имеющих московскую прописку, часто диктует одну и ту же стратегию поведения.

В борьбе с гигантами успешной, как правило, может быть лишь компания, ориентирующаяся на высокое качество обслуживания и индивидуальный подход. Рецепт ее успеха очевиден - стоимость доступа к клиенту должна быть как можно ниже, а уровень информационных коммуникаций между потребителями-клиентами как можно выше.

Именно эти две ключевые характеристики и отличают плохие рынки от хороших, которые, как уже было отмечено, "на дороге не валяются". Их нужно целенаправленно создавать, бережливо развивать и защищать от конкурентов.