Налоговый бунт в Уссурийске

Новый год принес уссурийским предпринимателям неожиданные трудности. Часть местных коммерсантов, подбивая налоговую отчетность, с удивлением узнала, что налоговая нагрузка на них резко возросла. Оказалось, что местная дума и администрация города решили повысить для плательщиков ЕНВД ставку базовой доходности (К2) более чем в 2 раза.

Естественно, что двойное увеличение налоговых платежей предприниматели восприняли крайне негативно. Более того, недовольство мелких предпринимателей, а они в основном являются плательщиками ЕНВД, достигло того предела, когда люди перестают шептаться по углам, а организовывают инициативные группы и требуют от власти решить их проблемы в срочном порядке.

В первый раз ставка базовой доходности взбудоражила бизнес Приморье почти два года назад, когда коэффициент К2 перешел в ведение субъектов федерации. В Законодательном собрании Приморского края по этому поводу была создана рабочая группа, в состав которой входили и предприниматели.

Тогда бизнесу удалось доказать депутатам, что увеличение К2 в несколько раз не приведет к увеличению собираемости налогов и наполнению доходной части бюджета края, а вот разорению и уходу бизнеса в тень будет способствовать. Причем это были не голословные заявления, а аналитика, основанная на расчетах, предоставленных членами рабочей группы. Как результат, налоговая нагрузка увеличилась в среднем на 15-20%, и плательщики ЕНВД весь 2005 г. работали по принятым ставкам.

Однако еще в процессе обсуждения ставок на краевом уровне председатель общественного совета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА предупреждала бизнес-сообщество о том, что ситуация решена только на один год.

"В 2006 г. ставки базовой доходности будут утверждать законодатели муниципалитетов. Все понимают, что бюджеты муниципальных округов будут испытывать дефицит доходной части, поэтому ждать, что они не будут увеличивать К2, бизнесу не стоит. Нужно уже в 2005 г. начинать работу в этом направлении и создавать рабочие группы, которые должны информировать местных депутатов о том, какую налоговую нагрузку способны выдержать предприниматели в каждом конкретном муниципальном образовании", - советовала бизнес-глава.

В Уссурийске предприниматели очнулись в январе этого года. В прошлый четверг стихийное недовольство вылилось в намерение организовать уличную акцию протеста. Инициативная группа торговцев объявила сбор в 13.00 возле одного из торговых центров, на котором предприниматели потребуют от власти снизить ставки базовой доходности. Однако буквально за час до начала мероприятия стало известно, что администрация Уссурийска приняла решение провести встречу с протестующими не на улице, а в актовом зале своего административного здания.

Открыла импровизированное собрание начальник управления экономического развития Уссурийского городского округа Марина КИСТЕР: "Сразу скажу, что мы знаем вашу проблему. Мы внимательно ознакомились с письмом, направленным инициативной группой в наш адрес. В нем утверждается, что ставки базовой доходности по ЕНВД были приняты без учета мнения предпринимателей. Это искажение фактов. Еще осенью в СМИ были опубликованы информационные сообщения о том, что администрация и Дума города приглашают всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении данного вопроса. К сожалению, на наше обращение большинство сидящих в этом зале не откликнулись. Поэтому еще в октябре депутаты приняли новые ставки, и эта информация была размещена в газете "Коммунар". И тогда никакой реакции бизнеса не последовало. Почему же сейчас, когда все уже законодательно утверждено, вы начинаете возмущаться?"

"Я торгую вещами в одном из торговых центров, помещение не свое, поэтому приходится платить аренду, - ответила на ее вопрос предпринимательница Светлана. - Моя торговая площадь около 30 кв. м. Для моего вида деятельности увеличение К2 произошло с 0,27 до 0,60. Если для вас это - только обезличенные проценты, то для меня это увеличение налога с 7 тыс. до 16 тыс. руб. Я не знаю, кого и куда вы приглашали, но почему вы подняли налог в два раза? Мы знаем, что во Владивостоке и Находке увеличение К2 произошло на 10-20%. И это при том, что там условия для бизнеса значительно лучше. Там лучше проходимость покупателей, более платежеспособное население, растущий товарооборот. Почему же администрация нашего города, зная, в каком бедственном положении находятся субъекты малого бизнеса, а это в основном представители розничной торговли, решилась на такой шаг?".

В этот момент в разговор вступила начальник финансового управления администрации Уссурийского округа Ольга КОСТИНА. По ее словам, повышение К2 для бизнеса не смертельное. "Вы должны понимать, что федеральный центр предусмотрел максимальную ставку базовой доходности 1. Мы использовали ее только для одного вида деятельности. В среднем для всех видов торговли К2 - 0,85. Что делать сейчас, я не знаю. Бюджет принят, по этой статье доходов город планирует получить 115 млн руб. Других источников увеличить доходную часть бюджета у нас нет".

Признание финансиста на ход собрания почему-то не повлияло. Большинство шумевших в зале, видимо, с трудом представляли, что уменьшить налоги значительно труднее, чем их увеличить. Они надеялись, что чиновники их выслушают и все вернется на прежний уровень. При этом из рассказов сидящих в зале вырисовывалась незавидная картина состояния малого бизнеса в этом городе.

"Мне тяжело говорить об этом, но мой бизнес скоро умрет, - начал рассказ один из предпринимателей. - И это не потому, что я плохо веду дела, а потому, что нам с каждым годом все труднее работать. Сегодня строятся торговые центры, в них заселяются новые предприниматели. Однако растущая конкуренция приводит к тому, что все получают убытки. Все очень просто: не может быть на каждых пять покупателей по павильону. В городе нет денег, и люди вынуждены отказываться от покупок. Можно, конечно, попытаться начать новый вид деятельности, но для этого нужны деньги. А их вот и нет. В то же время вы повышаете нам налоги, а владельцы торговых центров арендную плату. Все знают о том, что официальная аренда, которую мы платим за свои павильоны и места на рынках, занижена. Я официально плачу на рынке 10 тыс. руб., неофициально - 20 тыс. Вот те, кому я плачу "в черную", от ваших решений не пострадают. А нас вы просто уничтожите!"

"Я из цветочного бизнеса, - представилась очередная выступающая. - В прошлом году моя выручка упала на 20%. В этом году я ожидаю, что будет еще хуже. Возможно, придется брать кредиты не для того, чтобы расшириться, а для того, чтобы спасти свой бизнес. Когда вы принимаете решение о повышении, вы хоть имеете реальную картину того, что творится с нами? Уничтожите нас - кто вам будет платить налоги? Китайцы, которых в городе тысячи и которые городскому бюджету не дают ни рубля?".

Сокращение налогового бремени для бизнеса - одна из приоритетных задач, о которой заявил во время своей пресс-конференции Президент РФ Владимир ПУТИН. Может, так оно и есть, вот только в отдельно взятом муниципальном образовании считают совсем по-другому.

В конце встречи, не выдержав напряжения, Ольга Костина заявила: "Чего вы возмущаетесь?! Разграничение межбюджетных полномочий оставило нас без денег. Бюджет Уссурийска 650 млн руб., - это значит, что он с дефицитом. У нас нет денег на школы, на ремонт дорог. Федеральный центр нас бросил. Вы посмотрите, что происходит с коммунальным хозяйством. До начала отопительного сезона контракты на поставку мазута заключались из цены в 5 тыс. руб. за тонну. Сегодня мазут стоит на рынке 9,5-10 тыс. руб. Как в таких условиях можно что-то планировать? Снизить вам налог, значит, загнать город еще в более тяжелое положение. И вы первыми у нас спросите, почему городская власть не выполняет возложенные на нее функции!".