Желающих стать "Компанией года и Менеджером года" все больше

Первый этап краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005" вызвал небывалый ажиотаж среди представителей приморского бизнес- сообщества.

Принять участие в конкурсе и открыть свою финансовую отчетность захотели даже те компании, которые еще совсем недавно считались едва ли не эталоном закрытости.

В настоящее время идет работа по формированию шорт-листа Премии, который должен стать чем-то вроде ориентира для голосования во втором туре. Сотрудниками Рейтингового агентства "Золотой Рог" на основании собственных баз данных и информации, предоставленной компаниями, уже проанализированы итоги деятельности 157 приморских компаний.