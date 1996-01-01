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Уточнение в "Крестьянскую смекалку"
В материале "Крестьянская смекалка" в газете "Золотой Рог" от 13.12.2005 г. автором допущены фактические ошибки в части статьи, касающейся Уссурийского городского округа.
Прошу обратить Ваше внимание на тот факт, что с марта 2005 г. муниципальное образование "город Уссурийск и Уссурийский район" в соответствии с требованием закона о местном самоуправлении и территориально-административным делением Приморского края называется "Уссурийский городской округ". Таким образом, должность главы звучит как "глава Уссурийского городского округа".
Прошу обратить Ваше внимание, что согласно постановлению главы Уссурийского городского округа от 28.07.2005 № 1240 "О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Уссурийского городского округа в 2006 г" председателем комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи является заместитель главы Уссурийского городского округа А.Н. Гавриленко.
Координирует подготовительно-организационную работу уссурийский городской отдел государственной статистики. Таким образом, неточностями автор статьи ввел в заблуждение читателей уважаемого издания и привнес незаслуженно отрицательную оценку деятельности работы главы Уссурийского городского округа.
В рамках информационно-разъяснительной работы, которая была начата еще в феврале 2005 г., включились все средства массовой информации Уссурийского городского округа. Только в печатных СМИ было опубликовано 15 статей, выходили радио- и телесюжеты, рассказывающие о Всероссийской сельскохозяйственной переписи. На территориях населенных пунктов на специальных стендах размещается информация о предстоящих мероприятиях. Таких стендов размещено 115.
Также прошу вас проинформировать пресс-службу администрации Уссурийского городского округа о названии сельхозпроизводителей, которые вели торговлю на "социальном" рынке на пл. прапорщика Комарова с целью информирования представителей данных сельхозпредприятий о предстоящей сельскохозяйственной переписи в 2006 г.
Т. ДОЛГОВА, начальник управления, пресс-секретарь главы администрации Уссурийского городского округа Приморского края.
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