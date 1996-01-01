www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.22 р. 100 JPY: 58.23 р.
EUR: 75.67 р. 10 CNY: 95.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Уточнение в "Крестьянскую смекалку"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В материале "Крестьянская смекалка" в газете "Золотой Рог" от 13.12.2005 г. автором допущены фактические ошибки в части статьи, касающейся Уссурийского городского округа.

Прошу обратить Ваше внимание на тот факт, что с марта 2005 г. муниципальное образование "город Уссурийск и Уссурийский район" в соответствии с требованием закона о местном самоуправлении и территориально-административным делением Приморского края называется "Уссурийский городской округ". Таким образом, должность главы звучит как "глава Уссурийского городского округа".

Прошу обратить Ваше внимание, что согласно постановлению главы Уссурийского городского округа от 28.07.2005 № 1240 "О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Уссурийского городского округа в 2006 г" председателем комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи является заместитель главы Уссурийского городского округа А.Н. Гавриленко.

Координирует подготовительно-организационную работу уссурийский городской отдел государственной статистики. Таким образом, неточностями автор статьи ввел в заблуждение читателей уважаемого издания и привнес незаслуженно отрицательную оценку деятельности работы главы Уссурийского городского округа.

В рамках информационно-разъяснительной работы, которая была начата еще в феврале 2005 г., включились все средства массовой информации Уссурийского городского округа. Только в печатных СМИ было опубликовано 15 статей, выходили радио- и телесюжеты, рассказывающие о Всероссийской сельскохозяйственной переписи. На территориях населенных пунктов на специальных стендах размещается информация о предстоящих мероприятиях. Таких стендов размещено 115.

Также прошу вас проинформировать пресс-службу администрации Уссурийского городского округа о названии сельхозпроизводителей, которые вели торговлю на "социальном" рынке на пл. прапорщика Комарова с целью информирования представителей данных сельхозпредприятий о предстоящей сельскохозяйственной переписи в 2006 г.

Т. ДОЛГОВА, начальник управления, пресс-секретарь главы администрации Уссурийского городского округа Приморского края.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru