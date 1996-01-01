Промышленное производство в Приморье выросло более чем на 20%

Рост объемов промышленного производства в Приморском крае более чем на 20% по итогам 2005 г. сделал возможным то, что еще несколько лет назад казалось маловероятным. Уже очевидно, что прирост краевого ВРП в прошлом году превысил 6%-ный рубеж.

Уже второй год подряд промышленность Приморского края, которая долгое время находилась в глубокой стагнации, выступает настоящим локомотивом региональной экономики. Если в 2004 г. объем производства в ней вырос на 17,8%, то в прошлом 2005 г. - на 22,3%.

Кроме промышленности, весьма внушительный вклад в рост краевого ВРП в 2005 г. внесло еще два сектора экономики: связь и розничная торговля. Общий объем услуг связи, предоставленных приморскими компаниями в прошлом году, вырос почти на 30%, а оборот розничной торговли - на 18%.

Рост краевой экономики мог бы выглядеть вообще фантастическим, если бы не продолжающееся уже несколько лет торможение темпов роста в транспортном секторе края. Суммарный грузооборот в 2005 г. сократился на 4,6%, а общий объем услуг вырос примерно на 9%, правда, не в сопоставимых, а в текущих ценах. То есть без учета инфляции, которая в прошлом году в Приморье была даже выше, чем в 2004 г., - 12,4% против 10,8%.