Тяга к знаниям до Москвы доведет

Больше всего слушателей в московские бизнес-школы приезжает из Екатеринбурга, Владивостока и Казани. В основном это руководители высшего звена. К такому выводу пришли специалисты компании Begin Group (Москва) в результате проведенного в конце 2005 г. исследования "Тенденции спроса на рынке бизнес-образования в регионах России".

В исследовании приняли участие 15 бизнес-школ Москвы, предлагающих модульные программы МВА, а также 18 бизнес-школ и программ МВА, работающих в регионах.

Согласно исследованию, между регионами России наблюдается существенная разница в стоимости бизнес-образования. Дороже всего бизнес-образование в Перми, Екатеринбурге, Самаре ($9200 и более). Самое доступное - в Новосибирске, Саратове, Нижнем Новгороде (до $6000).