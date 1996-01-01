"Дальэнерго" и ПМП объединились. В борьбе за ток

ОАО "Дальэнерго" и ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) объединят усилия для скорейшего возобновления подачи электроэнергии крупному офисному зданию в городе Находке. Договоренность об этом была достигнута на состоявшейся в минувшую пятницу встрече первого заместителя генерального директора ОАО "ДВЭУК" Сергей ВАСИЛЬЧУКА и председателя совета директоров ОАО "ПМП" Александра КИРИЛИЧЕВА.

Напомним, что принадлежащее ПМП здание, в котором арендуют помещения 37 организаций, в том числе лечебные, социальные учреждения и популярный городской телеканал НЕО-ТВ, остается обесточенным с 19 января. Попытки найти конструктивное решение проблемы на уровне местных властей пока не привели к должному результату.

Как сообщила пресс-служба "Дальэнерго", в ходе встречи топ-менеджеров ДВЭУК и ПМП были обсуждены вопросы обслуживания электротехнического комплекса здания совместно силами "Дальэнерго" и ПМП. Александр Кириличев заверил Сергея Васильчука в том, что пароходство намерено соблюдать условия действующего договора с "Дальэнерго". По словам руководителя ПМП, пароходство не будет заключать договор с ООО "Находкинская электросеть", поскольку не считает такой документ законным. Сергей Васильчук поддержал позицию, которую в сложившейся ситуации заняло руководство ПМП.