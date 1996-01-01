Автократия

Когда в октябре 2005 года автодилеры и сочувствующие им рядовые автомобилисты проводили акции протеста против принятия Дальневосточным таможенным управлением новых, повышенных ставок таможенной стоимости автотранспортных средств, у стен ДВТУ развевались флаги не только движения "Свобода выбора". Вполне официальный символ субъекта Федерации - Республики Саха (Якутия) также нашел свое место в рядах демонстрантов.

Две якутские автопутешественницы, случайно оказавшиеся во Владивостоке в гуще событий, не преминули воспользоваться возможностью выразить свое отношение к планам правительства поэтапно перекрыть канал поступления в Россию недорогих и качественных японских автомобилей и присоединились к бастующим под флагом своей территории.

Этот пример может служить показателем того внимания, которое уделяют все дальневосточники нарастающему противостоянию "восток - запад России". Сегодня уже невооруженным глазом видно, что интересы метрополии и дальневосточных краев и областей в значительной степени расходятся. Особенно ярко это проявляется в автомобильной сфере.

Истоки противостояния

Автомобильная лавина из Страны восходящего солнца обрушилась на Дальний Восток не сразу и не вдруг. Еще в конце восьмидесятых, когда Владивосток стал открытым городом, а члены экипажей морских судов только получили возможность привезти "из загранки" автомобиль, отношение простых дальневосточных обывателей к правому рулю было почти такое же, как сегодня за Уралом. Однако скепсис рассеялся довольно быстро, особенно на фоне того, что к середине девяностых оказалось, что выбора у населения региона в общем-то и нет: занятые дележом приватизационного пирога ВАЗы и ГАЗы резко сократили поставки автомобилей на Дальний Восток, а других источников средств передвижения у бывшего советского народа никогда не было. Так и получилось, что региональный рынок остался один на один с подержанными "японками".

Моряки вспоминают, что пошлины на ввоз автомобилей менялись как перчатки: при советской власти они были откровенно запретительными, зато после распада СССР некоторое время их не было вовсе. Новое российское государство, спохватившись, сначала ввело 5-процентную ставку пошлины от заявленной таможенной стоимости, а чуть позже сделало попытку административными методами запретить правый руль. Тогда, в 1993 году, дальневосточники отстояли свое право выбора. Однако уже через некоторое время Москва приступила к закручиванию автомобильных гаек. Причиной послужило то, что поток подержанного автотранспорта из Японии неуклонно нарастал. Распробовавшие продукт японских высоких технологий потребители один за другим отказывались от поддержки отечественного производителя и рублем голосовали за комфорт, качество и безопасность праворульных иномарок. Уже не только дальневосточники и сибиряки, но и жители западной России все чаще продукции АВТОВАЗа стали предпочитать недорогую, но надежную "японку". Естественно, что такое положение вещей с некоторых пор перестало устраивать новых собственников бывших советских автозаводов. Апеллируя к чувству гражданского патриотизма, хозяева отечественного автопрома помимо призывов к потребителю "покупайте российское", стали торить дорожку в кремлевские кабинеты, лоббируя повышение таможенных пошлин и ограничение свободного импорта подержанных иностранных автомобилей.

В чужой монастырь

Исторически сложилось так, что отношение Москвы к Дальнему Востоку всегда было пренебрежительно-снисходительным. Это касается не только и не столько российской части территории. Китайские, корейские и, что удивительно, японские товары считались (да, судя по некоторым высказываниям, и считаются) за Уралом продуктом второго сорта. Поэтому первостепенное внимание в России всегда уделялось автоимпорту из Европы. И именно продавцы подержанных евроиномарок первыми ощутили на себе последствия этого внимания. В конце девяностых годов на западных границах РФ для определения стоимости автомобилей из Европы таможня взяла на вооружение немецкий каталог Superschwacke, в котором педантичными бюргерами были указаны цены на разные модели продающихся в Германии автомобилей. И проблема, с которой сегодня столкнулись дальневосточные автопродавцы, у их западнороссийских коллег возникла уже тогда: по каталогу Superschwacke стоимость растаможки выходила заметно выше стоимости по реальной цене сделки.

Тут надо заметить, что согласно ст.18 закона РФ "О таможенном тарифе" метод определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами является основным. Другими словами, предъявляя на таможне чеки, инвойсы, контракты на покупку автомобиля, импортер вправе рассчитывать, что именно эти документы лягут в основу расчета таможенной стоимости. Однако на практике, под предлогом того, что цена в инвойсе вызывает сомнения в ее истинности, таможня стала почти повсеместно применять при растаможке автомобилей каталог Superschwacke. Исключением стали лишь официальные дилеры, для которых в 2000 году был организован так называемый "зеленый коридор". Право растаможивать автомобили по основному методу де-факто получили только они. Все остальные "европейские" импортеры оказались равномерно причесанными немецким гребешком. Вот что говорил тогда по этому поводу Валерий ТАРАКАНОВ, директор московского автоцентра "Рольф-Холдинг", торгующего автомобилями Mitsubishi:

- Утверждены перечни официальных дилеров, так называемые "белые списки", в которые по представлению производителей включили официальных дилеров. Все попавшие в эти списки теперь могут предъявлять инвойс производителя как доказательство истинной таможенной стоимости машин. До утверждения статуса официального дилера таможня пользовалась известным немецким каталогом Superschwacke для определения стоимости машин. Следствием такого положения было то, что все официальные дилеры, в том числе и мы, подчас откровенно переплачивали при ввозе автомобилей в страну. Таможенники использовали этот каталог в отношении всех поголовно, будь ты официальным дилером, "серым" импортером или просто частным лицом. Сейчас справедливость восторжествовала. Дилеры могут оформлять машины по ценам производителя, и таможенные посты не имеют права по своему усмотрению корректировать стоимость автомобиля.

Дальний Восток до поры до времени оставался "независимым". В каталоге Superschwacke ни слова не говорилось об автомобилях, выпускаемых для внутреннего рынка Японии, и поэтому использовать его в работе дальневосточные таможни не могли. Однако это не означает, что наши автодилеры катались как сыр в масле. Вместе с появлением списков официальных дилеров для неофициальных импортеров ГТК издал приказ по контролю таможенной стоимости в виде таблицы, где каждому таможенному органу было предоставлено право изменять таможенную стоимость автомобилей в определенных пределах. Этой самой таблицей и пользовались до последнего времени дальневосточные таможенники. Никакие чеки и инвойсы, а уж тем более с ценами ниже, чем указанные в "сетке", таможенниками во внимание не принимались. И когда в октябре 2005 года в качестве обоснования введения на Дальнем Востоке так называемого "мини-каталога" таможня стала утверждать, что автодилеры якобы регулярно занижают стоимость ввозимых автомобилей, последние тут же встали на дыбы.

Большие проблемы маленького каталога

"Мини" - означает "маленький". Ввиду отсутствия японского аналога немецкого Superschwacke Федеральная таможенная служба давно была озадачена вопросом, как получить максимум достоверной информации о внутреннем японском авторынке при минимуме издержек. Поскольку японский авторынок отличается исключительной подвижностью и весьма гибкой системой ценообразования, то ФТС не придумала ничего лучше, чем взять издаваемый Японской ассоциацией автопроизводителей каталог Automotive Guidebook of Japan и применить к нему ту же методику расчета, что и к немецкому Superschwacke. То есть цены производителя минус амортизационные проценты от износа. С той только разницей, что на таможенные посты Дальнего Востока предполагалось отправить не сам Automotive Guidebook of Japan, а его усеченное подобие - тот самый пресловутый "мини-каталог". Согласно приведенным там расценкам, стоимость таможенного оформления иномарок на восточной границе поднималась в разы. Вот какой пример приводит Игорь СТАРОВОЙТОВ, московский предприниматель сферы автобизнеса:

- Купили на аукционе автомобиль Toyota Harrier. Год выпуска - 2000. Двигатель - бензиновый, объемом 2994 куб.см. Мощность - 220 л/с. Обошелся в семь тысяч долларов. Почему так дешево? Плохое состояние: передвигаться не способен из-за сломанного автомата, полностью вышедшей из строя электроники, стартера и чего-то еще, толком неизвестного. В Москве растаможить, исходя из данных купчей, невозможно, только по каталогу Superschwacke как Lexus RX300. Всегда таможили во Владивостоке. По мини-каталогу выходит следующая картина (в долларах):

Растаможивая по каталогу, хотя приоритет такого метода противоречит Таможенному кодексу, я теряю $6860. Единственное утешение - после проведения экспертизы можно снизить оценочную стоимость на сумму, не превышающую 20% от указанной в каталоге.

Разумеется, что после подобных расчетов автодилерам ничего не оставалось делать, кроме как выходить на улицы с требованием если не вернуть все на круги своя, то хотя бы сделать мини-каталог максимально приближенным к существующей реальности. И октябрь-ноябрь 2005 года стал временем, когда в "уличных боях" автодилеров с таможней родилось общественное движение "Общество защиты автопродавцов Приморья". Его председатель, один из крупнейших приморских автоимпортеров, предприниматель Дмитрий ПЕНЯЗЬ, говорит так:

- Нашей задачей является защита автобизнеса от произвола чиновников. Люди, имеющие дело с таможней, регулярно сталкиваются с предвзятым отношением к себе. Едва ли не в каждом автопродавце таможня видит контрабандиста и соответственно ведет себя. Мы же хотели бы наладить нормальный диалог с таможней, чтобы та не только кивала нам на наши обязанности, но и не забывала об имеющихся у нас правах.

Таможня, в свою очередь, утверждает, что права у импортеров никто не отнимал. Заместитель начальника ДВТУ по экономической деятельности Валентина УСОВА сообщила редакции:

- Расчетная стоимость подержанных легковых автомобилей в так называемом "мини-каталоге" по каждому году выпуска является ориентировочной (справочной) информацией. Использование его в работе предполагает при осуществлении таможенным органом обязанности, предусмотренной в статье 323 Таможенного кодекса, учитывать информацию каталога как ценовой ориентир. При этом каталог не содержит указаний о безусловном применении ценовой информации в представленном виде и ко всем лицам, перемещающим транспортные средства.

Солнце заходит на западе

Последние события в столь трудном диалоге между автопродавцами и таможней показывают, что дело сдвинулось с мертвой точки. 17 ноября, после длительной совместной работы, сопровождавшейся громкими заявлениями и обвинениями друг друга в нежелании искать точки соприкосновения, автодилеры и таможня пришли-таки к компромиссному решению. Разрубить гордиев узел проблем помог известный приморский интернет-ресурс www.auto.vl.ru. Им была предоставлена исчерпывающая информация по аукционной статистике, насчитывающая сведения более чем по 10000 моделей японских автомобилей, выпускаемых в настоящее время. Против такого аргумента ДВТУ не смогло устоять. Теперь эти данные, по словам начальника дальневосточной таможни Эрнеста БАХШЕЦЯНА, лягут в основу доработанного каталога, который, скорее всего, уже трудно будет назвать "мини".

Итак, доводы импортеров приняты во внимание, и кроме рекламных буклетов на японском языке в качестве источника ценовой информации ДВТУ согласилось брать аукционную статистику. Вопрос остается только в том, поддержит ли Москва столь хрупкий консенсус дальневосточных таможенников и автодилеров. Утвердить порядок определения таможенной стоимости должна Федеральная таможенная служба.

Приморский автобизнес застыл в напряжении. Вместе с ним в сторону Москвы смотрят приморские судовладельцы, судоремонтники, портовики, железнодорожники, автотранспортники и авторемонтники, в общем, тысячи людей, так или иначе завязанных на японских иномарках. 1 января 2006 года плата за проезд через восточные автомобильные ворота России должна измениться. Согласно достигнутым договоренностям, не слишком значительно. Так что еще поездим на правом руле?