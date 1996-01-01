Логистика как логика развития

Явно усилившееся внимание федеральных властей к Дальнему Востоку России дает региону шанс реализовать некоторые свои конкурентные преимущества. Одно из них - выгодное географическое расположение, позволяющее организовать через российскую территорию непрерывный транзитный грузопоток направлением Восток - Запад и обратно. Разговоры об этом идут давно. И лишь в последние годы ситуация понемногу начала меняться.

Локомотив разводит пары

В последние годы ни одно мало-мальски значимое совещание, связанное с проблемами развития Дальнего Востока, не обходится без обсуждения его транспортно-транзитных возможностей, рациональное использование которых может существенно подстегнуть развитие экономики региона. Недаром стратегия социально-экономического развития Приморского края ориентирована на создание межрегиональных и трансконтинентальных транспортных коридоров, как на одну из основных опор экономически благополучного будущего региона. По сути, это тот локомотив, который должен тащить за собой всю экономику Приморья.

Понятно, что эффективно использовать транзитные возможности дальневосточных территорий без модернизации и развития транспортной инфраструктуры, внедрения логистики и новых форм взаимодействия между транспортными компаниями попросту не удастся. И это понимание стало залогом того, что ситуация в этой сфере стала медленно, но верно меняться. Причем как на уровне отдельных компаний, так и на уровне государства. В последние годы, пожалуй, наиболее активные усилия в этой сфере прилагают железнодорожники и портовики. Только ОАО "Российские железные дороги" намерено в ближайшие годы направить около $1,5 млрд на развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. И это без учета инвестиций в подвижной состав и развитие транспортного машиностроения. Об этом на заседании круглого стола "Транспортная стратегия на востоке России", который состоялся в Хабаровске в рамках первого Дальневосточного международного экономического конгресса, сообщил старший вице-президент ОАО "РЖД" Борис ЛАПИДУС. Участники форума проанализировали роль и возможности Дальнего Востока России в мировой транспортной системе и пришли к выводу, что сегодня перед ОАО "РЖД" стоит задача стать интегратором важнейших транспортных магистралей страны, и в частности материковой части Дальнего Востока.

Развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры отводится особая роль, и уже сегодня усилены многие припортовые станции и пограничные переходы. Хотя ряд подобных проектов еще, что называется, в работе, транспортники говорят, что пропускная способность железных дорог на порядок опережает мощности портовиков. Сегодня железная дорога - это уже не государственное ведомство, а коммерческое предприятие. И что бы ни говорили скептики, такая трансформация повлекла за собой значительные изменения в подходах руководства компании к хозяйствованию. Железнодорожники весьма активно продвигают свои идеи по построению мощной системы логистики и маркетинга. Это - залог роста загруженности железных дорог, а значит, роста доходов. Потому неудивительно, что ОАО "РЖД" столь серьезно подошло к реализации концепции создания управляющих логистических центров на базе сети своих дорожных филиалов.

На подъездных путях к причальной стенке

"Российские железные дороги" - не единственная компания, осознающая необходимость более тесного сотрудничества с коллегами-транспортниками других отраслей. Солидарны с этим и портовики. Тем более что выгода от такой кооперации весьма очевидна. К примеру, только Владивостокский морской торговый порт при тех же мощностях увеличил грузооборот на 1 млн тонн в год лишь за счет оптимизации подачи железнодорожных грузов на свои причалы, о чем сообщил "ДК" директор по стратегическому развитию ОАО "ВМТП" Андрей ТОКАРЕВ. Дальше - больше. ВМТП совместно с РЖД объявили о начале реализации проекта "Южный приморский терминал" (ЮПТ), предусматривающего строительство крупного логистического центра в пригороде Владивостока.

- Главная проблема в том, что люди не умеют договариваться, - считает Андрей Токарев. - К примеру, порт 20 лет не мог решить многие важные проблемы во взаимодействии с железной дорогой. Однако к руководству наконец-то пришли люди, способные к компромиссам и взаимовыгодным договоренностям. Как результат - в течение двух лет мы смогли решить с железнодорожниками множество вопросов и выйти на качественно новый уровень сотрудничества. С 2001 года мы совместно создали и совершенствуем единую информационную систему по управлению составами. И еще одно наглядное подтверждение тому, что договариваться можно и нужно, - наш совместный проект по строительству Южного Приморского терминала.

По замыслу инициаторов проекта, Южный Приморский терминал будет обслуживать все порты юга Дальнего Востока, аэропорт и выполнять функции не только припортового терминала, но и распределительного центра. Концепция ЮПТ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к интермодальным терминалам и крупным логистическим центрам в классическом их понимании. Это связка автомобильного, авиационного, морского и железнодорожного транспорта с функциями распределения грузопотока, расположенная в непосредственной близости от центров потребления и производства.

- Мы строим не просто припортовый терминал и складской комплекс класса А, мы запускаем механизм ускорения товародвижения в регионе, что окажет мультипликативный эффект на экономику региона. Кроме того, мы создаем дополнительно около пятисот рабочих мест на территории, где уровень занятости исторически низок, - говорит Андрей Токарев.

Современный опыт показывает, что максимальная прибавочная стоимость на рынке транспортно-экспедиторских услуг создается не за счет собственно портовых погрузочно-разгрузочных работ, а за счет предоставления дополнительных услуг - сортировки, маркировки, пакетирования грузов, комплектации товарных партий. Практически любой крупный зарубежный порт имеет подобный терминал, который и существенно облегчает, и ускоряет работу портовиков, и зарабатывает дополнительную прибыль.

ЮПТ планируется построить недалеко от поселка Новый, в 8 км от аэропорта Владивосток и в 2 км от федеральной трассы, где железнодорожная магистраль разветвляется на порты Восточный, Находку, Владивосток. Стоимость проекта "ЮПТ" оценивается в $18,3 млн, и реализовать его предполагается в течение двух лет. Финансирование строительства Южного Приморского терминала, скорее всего, будет осуществляться за счет заемных средств, полученных от крупных российских и зарубежных банков. Приморские банкиры, по мнению транспортников, вряд ли смогут потянуть такой проект. Тем более, по словам Андрея Токарева, что под строительство ЮПТ есть возможность привлечения "недорогих" и длинных денег. У инициаторов проекта есть определенная уверенность в том, что ЮПТ будет включен в федеральную целевую программу "Экспорт транспортных услуг". Уже сегодня инициатива приморцев получила государственное признание в качестве важного элемента транспортной системы страны. Кроме того, ряд крупных компаний национального уровня выразили заинтересованность в его реализации. Руководство ВМТП надеется, что и другие крупные участники транспортного рынка будут заинтересованы в разработке предложенной портом идеи предоставления именно той услуги, которая действительно необходима рынку коммерческих перевозок.

Идея создания такого комплекса родилась давно. Еще в 1996 году было создано акционерное общество "Южный Приморский терминал", учредителями которого выступили Владивостокский морской торговый порт, МПС, крупнейшие перевозчики и экспедиторские компании Приморья. Однако потребовалось 9 лет, чтобы перспективный проект начал обретать реальные черты. Первоначально создание ЮПТ увязывалось с реализацией проекта "Владинпорт", который предполагает серьезное расширение Владивостокского торгового порта. Но постоянное удорожание городской земли и неясность в плане того, как будет развиваться город Владивосток, сделали реализацию проекта "Владинпорт" делом более далекой перспективы.

Однако жизнь на месте не стоит, и перед портом встала необходимость поиска новых путей развития. Сегодня уже нет возможности использовать территорию порта как склад - слишком накладно и нет возможности физически расширить припортовый железнодорожный парк из-за дефицита территории. А без увеличения пропускной способности железной дороги говорить о наращивании грузооборота порта бессмысленно - транспортный узел просто захлебнется в потоке грузов. Тем более что за счет более рационального использования производственных площадей портовики расширяют контейнерный терминал, строят новые причалы, ведут отсыпку новых территорий, отвоевывая их у моря. Но развитие порта не ограничивается одним лишь физическим расширением его территории. Стратегия развития предусматривает переход от экстенсивного развития к повышению производительности и интенсивности портовых операций. Именно такие приоритеты развития портового хозяйства страны были определены Министерством транспорта в "Транспортной стратегии России до 2020 года", утвержденной правительством.

С корабля на бал - на "Русской тройке"

Несмотря на то,что попытки увязать в единый комплекс возможности крупных перевозчиков предпринимались и раньше, первым серьезным и, уже можно говорить, успешным проектом по извлечению реальной выгоды из транзитных возможностей российского Дальнего Востока стало создание компании "Русская тройка". Это совместный, на паритетных условиях, проект ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ОАО "Российские железные дороги", ориентированный на контейнерные перевозки грузов по Транссибу из портов Приморья. Первый поезд под маркой "Русская тройка" отправился с Дальнего Востока на Таганрог 28 марта 2005 года. За шесть с небольшим месяцев по маршрутам Находка - Марцево (Марцево - пункт недалеко от Таганрога, где осуществляется сборка автомобилей Hyundai) и Владивосток - Москва перевезено порядка 7440 международных транзитных контейнеров (TEU). На состоявшейся в начале октября в Москве конференции "Взаимодействие государственных и частных структур железнодорожного, морского, речного транспорта в процессе реформирования в цепях поставок на основе логистических технологий" об этом заявил заместитель генерального директора ДВМП по новым проектам Петр ФРАДКОВ. По его словам, "те контейнерные грузы, которые раньше отправлялись по морю, сейчас, благодаря усилиям организаторов проекта "Русская тройка", перевозятся по железной дороге".

Сегодня компания оперирует парком из 364 арендованных 40-футовых и 58 собственных 80-футовых вагонов-платформ. Основная ставка будет сделана на новые 80-футовые платформы грузоподъемностью до 72 т, наиболее удобные для перевозки 40-футовых контейнеров и организации прямых поездов на магистральном маршруте Восток - Запад. По словам первого заместителя гендиректора ДВМП по контейнерным перевозкам Сергея КОЗЛОВА, парк 80-футовых железнодорожных платформ будет пополняться примерно на 100 единиц ежемесячно, а вообще предполагается, что "Русская тройка" будет оперировать тысячей 80-футовых платформ на первом этапе. За счет этого регулярность перевозок должна уже через год составить 1 поезд каждый второй день, а к началу 2008 года "Русская тройка" намерена отправлять по поезду ежедневно. Основную часть контейнерных грузов "Русской тройки" составляют бумага, изделия для деревообработки, а также машинокомплекты для сборки автомобилей Hyundai. По итогам нынешнего года компания планирует выйти на мощность 20 тыс. TEU и наращивать объемы перевозок в дальнейшем. Достигнуть этого помогут такие нововведения, как единая железнодорожная накладная на весь груз, перевозимый в составе, а также так называемая "бесшовная" перевозка и жесткий график контейнерных поездов. На сегодняшний день "Русская тройка" обслуживает порядка трети контейнерного грузопотока, идущего в Россию через приморские порты.

Предпосылки к реализации этих планов есть. Один из деловых партнеров "Русской тройки" - компания "Восточный международный контейнерный сервис". По словам генерального директора Всеволода ГОРЯИНОВА, в течение последних трех лет отмечается рост объема переработки контейнеров в среднем на 45%. ВМКС напрямую связан Транссибирской магистралью с отправителями и получателями грузов, которым отправляет одновременно до 114 контейнеров посредством маршрутных поездов. Кроме того, ВМКС имеет выходы на основные автомагистрали, соединяющие Владивосток, Хабаровск и города северо-восточного Китая. Благодаря быстрому прохождению контейнеров по Транссибу транзитное время до Москвы в среднем составляет 14 дней, до Финляндии - 12 дней, в страны СНГ - 24 дня, а в Среднюю Азию - 30 дней. Во многом такие сроки обеспечивает применение упрощенных таможенных процедур для всех транзитных контейнеров и контейнеров трансшипмента. Большинство транзитных грузов проходят таможенную очистку еще до разгрузки судна. Имеющиеся мощности компании способны переработать свыше 300 000 контейнеров в год. За 2004 год ВМКС переработал 272 549 TEU экспортно-импортных и транзитных контейнеров. А небольшие капиталовложения и некоторые улучшения инфраструктуры в короткий срок могут позволить ВМКС обслуживать до 400 тыс. контейнеров в год.

Последние заявления Правительства России в отношении развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, и приморских портов - в частности, позволяют нам прогнозировать значительное увеличение грузопотока контейнеров через терминал ВМКС. Разработан проект строительства логистического контейнерного центра недалеко от порта Восточный, на территории которого расположен ВМКС. Если же будут воплощены в жизнь и правительственные проекты модернизации автодорожного полотна, соединяющего порт Восточный с городами Дальнего Востока, то контейнерный терминал получит дополнительный объем грузов, адресованных дальневосточникам и жителям Сибири. Сегодня ВМКС отправляет грузы автотранспортом, но из-за недостаточного развития дорожной инфраструктуры объем таких перевозок не так велик, как хотелось бы. Создание логистического центра, считают в ВМКС, позволит привлечь дополнительные грузопотоки и максимально реализовать потенциал контейнерного терминала, способного переработать до 800 тыс. TEU в год.

Наступление с моря

Устойчивую тенденцию роста объемов контейнерного грузопотока отмечают и в Дальневосточном морском пароходстве, суда которого в 2004 г. перевезли более 335 тыс. единиц контейнеров в двадцатифутовом измерении. По итогам нынешнего года ДВМП планирует перевезти 380 тыс. контейнеров, а к 2012 г. перевалить за 1 миллион TEU, включая проектируемые объемы морских линий и железнодорожных компаний. Реализовать эти планы без приобретения нового флота и расширения инфраструктуры обработки и транспортировки грузов невозможно, что хорошо понимают в пароходстве.

По словам первого заместителя гендиректора ОАО "ДВМП" Сергея Козлова, компания предпринимает ряд шагов в этом направлении. Так, в 2006 году флот пароходства пополнится семью новыми судами-контейнеровозами, предполагается развитие контейнерной станции в порту Владивосток, увеличение до 1 км длины подъездных путей, что позволит формировать полноразмерные блок-поезда, стандартная длина которых составляет 850 м. Кроме того, между ДВМП и Владивостокским торговым портом ведутся переговоры о совместном использовании смежных производственных территорий контейнерных терминалов двух компаний, что также должно сказаться на скорости и удобстве обработки грузов и даст возможность контейнерному терминалу порта разгрузить так необходимые причальные площади.

Серьезное внимание в ДВМП уделяют рефрижераторным грузам, перевозкой которых по железной дороге занимается стопроцентная "дочка" пароходства - компания "Дальрефтранс". Нынешний объем отправок рефгрузов составляет порядка 36 TEU в неделю, которые доставляются в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск.

- Контейнерными линиями ДВМП доставляется почти половина контейнерных грузов, поступающих в страну через тихоокеанские порты России. Мы намерены сохранить и усилить свой контроль над этой долей рынка, - говорит Сергей Козлов. - Сделать это можно, непосредственно участвуя во всей транспортной цепи - от грузоотправителя до грузополучателя, к чему и стремится ДВМП.

Взгляд из кабинета министров

Понимание того, что можно неплохо зарабатывать на сортировке грузов и управлении грузопотоками, есть и в Правительстве России. Так, в Минтрансе создана и сейчас дорабатывается во многом схожая с подходами ОАО "РЖД" концепция региональных логистических центров. Иначе говоря, сегодня логистика во многом определяет логику развития транспортной инфраструктуры страны. По словам министра транспорта Игоря ЛЕВИТИНА, в 2007-2008 гг. должно начаться строительство логистического центра под Находкой, который предполагает наличие хорошей подъездной инфраструктуры, складов, подвижного состава, мощной информационной базы. Такие центры планируется создавать на расстоянии до 50 км от причалов - там грузы должны накапливаться, формироваться в судовые партии и направляться в порт. Кроме того, концепция Минтранса считает важным, чтобы хранение грузов на складах логистических центров обходилось не дороже, чем на причалах, хотя, как уже говорилось, портовики имеют на этот счет свое мнение. По мнению министра транспорта, создание таких центров особенно важно в свете предстоящего выравнивания железнодорожных тарифов на перевозки грузов через российские порты и погранпереходы.

Создание логистических центров призвано решить одну из главных задач в сфере транспортировки грузов - довести объем перевозок по Транссибу до 1 млн транзитных контейнеров в год. Об этом также шла речь на первом Дальневосточном экономическом конгрессе, состоявшемся в Хабаровске в конце сентября. По оценке заместителя министра транспорта РФ Александра МИШАРИНА, объем контейнерных перевозок во всем мире составляет приблизительно в $200 млрд в год.

- Если довести годовой объем перевозок по Транссибу до 1 млн транзитных контейнеров, то мы сможем претендовать приблизительно на 5% от объема перевозок между Европой, странами АТР и Северной Америкой, - отметил замминистра.

При этом годовой объем внутренних контейнерных перевозок также должен быть близок к 1 млн контейнеров. Однако эксперты считают, что Минтранс недооценивает контейнерный рынок - и мировой, и российский. Денежный оборот мирового контейнерного бизнеса, по оценкам SeaNews, в этом году достигнет уже $ 1 трлн - с учетом морских, терминальных и логистических операций с контейнерами. Российский контейнерный оборот в этом году составит не менее 2,5 млн TEU, или не менее 1,6 млн ед., без учета разноформатных контейнеров во внутреннем железнодорожном обороте. По мнению участников рынка, чтобы добиться объема транссибирских перевозок в 1 млн TEU, необходимо не только развивать припортовую логистику на Дальнем Востоке, но и вложиться как минимум в 10-15 полноценных контейнерных станций на всем протяжении Транссиба, поскольку мощностей существующих станций явно не хватает.

Подводные камни сухопутья

Между тем озвученная министром транспорта РФ идея строительства логистического центра под Находкой вызывает много вопросов у специалистов. Создание такого комплекса, ориентированного на обслуживание пусть и крупного, но одного порта, не очень оправдано, считают они. Предполагается, что основной специализацией логистического центра в Находке должны стать контейнерные грузы. Однако, по словам С. Козлова, непонятна схема, по которой предполагается организовать работу этого логистического центра. Дело в том, что дополнительная транспортировка одного контейнера из Восточного порта на 12 км до логистического центра приведет к удорожанию обработки 1 TEU на $100. И неизвестно, будут ли готовы владельцы грузов платить эти дополнительные деньги.

Гораздо эффективнее было бы наладить сортировку и отправку контейнеров непосредственно из порта Восточный, тем более что порт имеет возможности для расширения своей территории. Кроме того, создание в узловой точке пересечения железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта Южного Приморского терминала делает менее актуальной проблему Находкинского логистического центра. Поэтому не исключено, что в какой-то мере взгляды правительственных чиновников на развитие транспортной инфраструктуры Приморья будут пересмотрены. Было бы неплохо, если здравомыслие транспортников поддержали бы и те, кто лучше всех умеет считать деньги, - банкиры и финансисты. Это увеличило бы шансы на то, что государственные проекты стали бы ближе к реальной жизни, а не к фантазиям столичных чиновников.

Нельзя не сказать и вот о чем. Похоже, что развитие региона шло бы интенсивнее, если бы не ряд настораживающих тенденций, отмечаемых экспертами во взаимоотношениях местных представителей бизнеса и власти. Речь идет о том, что многие крупные (и не только по местным меркам) компании так или иначе отсекаются от информации о государственных инициативах, проектах и предложениях, в реализации которых они могли бы поучаствовать. А те проекты, что инициируются такими компаниями, но в которых нет интереса власть предержащих, зачастую спускаются на тормозах. Если же говорить о деятельности транспортно-логистических компаний, то не раз и не два отмечались странные сбои в деятельности некоторых из них. Правда, случались они отнюдь не по их вине. Такие неурядицы, особенно если они почему-то становятся относительно регулярными, ведут к перераспределению клиентской базы между участниками рынка коммерческих перевозок. Любой клиент, особенно зарубежный, хочет, чтобы с его грузами не происходило никаких заминок, и доставлялись бы они до адресата вовремя. И горе той компании, которая не может таких условий выдержать, - клиент от нее уйдет, а бизнес захиреет. По информации "ДК", железнодорожные пробки, по разным причинам возникавшие на подступах к мощностям отдельных стивидорных компаний в порту Восточный в прошлом году и начале нынешнего года - как раз из этой оперы.

Очевидно одно: пока все участники рынка коммерческих перевозок не будут работать над решением единой для всех задачи, ничего не выйдет. А задача такая есть - это сильная и процветающая Россия. Будет ли эта задача решаться на условиях государственно-частного партнерства, либо с использованием иных механизмов - неважно. Важно, чтобы от решения задач по развитию страны выигрывали все: и государство, и бизнес, и простой человек.