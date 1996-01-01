...И резиденция гражданина Путина

Земельные споры на Дальнем Востоке редки даже сейчас, когда земля родная стала предметом купли-продажи, не говоря об аренде. Но и здесь уже появились свои "горячие точки". По сведениям из Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа (ФАС ДВО), куда поступает конфликтная информация с мест, больше всего земельных дел рассматривается в Приморье.

Для Хабаровска, например, более актуальны споры о взыскании с предприятий задолженностей по арендной плате. В Южно-Сахалинске единичные конфликты возникают из-за отсутствия утвержденного генплана города. Владивосток же трясет постоянно. Первопричина на поверхности: острый дефицит свободных территорий.

Горячая точка - Владивосток

Как известно, приморская столица лежит в прокрустовом ложе полуострова. Развитие города сдерживают не только естественные барьеры (море, сопки), но и законодательные рамки (обширные участки в городе и пригороде отнесены к федеральной собственности: земли обороны, леса 1 группы, заповедники). Попытки обойти эти барьеры предпринимаются раз за разом, столь же регулярны судебные разборки. Уровень участников: от губернатора и глав федеральных структур до мелкого коммерсанта, желающего отхватить пару соток для персональных нужд. Причем вовсе не обязательно, что прав в итоге оказывается тот, у кого больше власти или толще кошелек. Недавний факт: Арбитражный суд Приморья отменил губернаторское распоряжение в части выделения ОАО "Дальэнерго" 15 га земли на о. Русском для строительства высоковольтного перехода на соседний о. Попова. Благое, в общем-то, дело - электрификация островных территорий Владивостока; иначе там развития не жди. Но проблема в том, что руководитель края Сергей ДАРЬКИН превысил свои полномочия. Спорный участок на Русском находится в федеральной собственности и закреплен за Тихоокеанским флотом. По закону распоряжаться этой землей может только правительство России. Необходимо соблюсти определенную процедуру для перевода земли из одной категории в другую, чего, увы, сделано не было.

Похожий случай произошел в курортном пригороде Владивостока. Здесь мэрия выделила небольшой участок под застройку коттеджами Приморской ассоциации содействия жилищным товариществам. Прокуратура, узнав об этом, вышла с заявлением в суд. Оказалось, там леса 1 группы, санитарная зона, где строить жилье категорически запрещено. Разве что правительство снимет или смягчит режим ограничений по ходатайству властей. Но испрашивать согласие федерального центра - занятие долгое и не всегда благодарное. Другое дело, если эти леса станут городскими. Тогда у муниципалитета, вероятно, откроются более широкие возможности в деле освоения новых территорий. И, похоже, такой шанс появился с принятием нового Лесного кодекса РФ.

Опираясь на его нормы, в частности, статьи 7 и 10, администрация Владивостока в прошлом году оспорила государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на громадный участок зеленой зоны площадью свыше 17 тыс. га. Аргументы? Земля находится в границах муниципального образования и потому не входит в состав лесного фонда РФ. Любопытно, что в 2005 году арбитражные суды первой и второй инстанций признали обоснованность исковых требований, подтвердив тем самым городскую "прописку" лесов. С чем, однако, не согласились территориальные органы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. По мнению госорганов, для перевода лесов из 1 группы в категорию "городских" недостаточно просто включить их в границы поселений. Более того, сам факт такого включения не отменяет автоматически право государственной собственности на спорный участок лесного фонда и его правовой статус. Этой осенью кассационные жалобы федералов были рассмотрены и удовлетворены окружным судом. По принципиальному делу грядет новое арбитражное разбирательство, результаты которого спрогнозировать трудно даже многоопытным юристам.

Одна из причин подобных споров, как считают судьи, - неурегулированность земельных отношений между центром, субъектами федерации и муниципальными органами. Несмотря на то что Закон "О разграничении государственной собственности на землю" был принят еще в 2001 году, до сих пор на местах нет полной ясности, кому и что принадлежит по праву.

Точно так же нет пока четкого механизма предоставления участков пользователям. Процедура должна быть расписана "от А до Я" в соответствующем положении, однако в ходе судебных слушаний выяснилось, что несколько районов края таких документов не имеют вообще. К примеру, Надеждинский. Во Владивостоке "земельное" Положение хотя и есть, но устаревшее, не состыкованное с новым законодательством. Скажем, по владивостокскому нормативу обязанность согласовывать "вопрос" лежит на самих заявителях. Земельный же кодекс требует от них только заявки с приложением определенного комплекта документов. Все остальное, дескать, забота местного органа власти. Но чиновники с такой трактовкой не согласны. Отсюда и споры.

Другой повод для конфликтных ситуаций - согласование одного участка земли нескольким претендентам. Подобным "раздвоением" особенно страдала прежняя администрация Владивостока. Чем это было вызвано, можно только догадываться.

Так, около двух лет шла битва за землю на ул. Русской, 4. В свое время здесь планировалось возведение муниципального аэровокзала, но в 2002 году мэр Юрий КОПЫЛОВ передал недостроенный объект и солидный кусок прилегающей территории московскому ООО "Лервэй" - для переделки здания в торгово-развлекательный центр. Как оказалось, в границы землеотвода попал участок предпринимателя Алексея МЕЛЕХОВА, который также собрался строить здесь торговый комплекс. Посыпались иски. В орбиту спора была, естественно, втянута и администрация города, допустившая это безобразие. Суд в итоге решил дело в пользу "Лервэя", который по закону обладает преимущественным правом на заключение арендного договора.

Еще скандальнее развивается конфликт вокруг Корабельной набережной. Первоначально мэрия выделила здесь землю управлению Центробанка по Приморскому краю - в бессрочное, заметим, пользование. Потом согласовала тот же участок под строительство кафедрального собора Владивостокской епархии РПЦ. А спустя некоторое время предоставила его частному предприятию "Приморнефтегаз" (ныне - ООО "Эктэн") из г. Артема. Последнее успело оформить на него свои права, которые сегодня оспариваются в суде и мэрией, и епархией. Спор пока не решен окончательно, но диагноз очевиден - несоблюдение элементарных требований земельного законодательства.

Витязь со спущенной шкурой

Давним яблоком раздора для Владивостока и Приморья являются так называемые земли обороны, закрепленные за Тихоокеанским флотом. Когда-то их общая площадь превышала 50 тыс. га, но за годы реформ военным пришлось заметно потесниться. Часть неиспользуемых земель была совершенно справедливо переведена в гражданский оборот, но многие участки распределялись без лишних формальностей и шума. К примеру, так по-тихому прошла "демилитаризация" бухты Витязь в Хасанском районе. Этот уголок Приморья ныне пользуется особой популярностью у любителей летнего отдыха. Вода в бухте чистая и побережье не столь загажено. Было время, здесь проводились эксперименты по использованию обитателей моря в военных целях, и без спецпропуска на территорию засекреченной в/ч 62727 мог попасть только шпион-невидимка либо блатной охотник. В 1999 г. часть сократили, и барьер для проникновения отдыхающих к морскому побережью был снят.

Однако гораздо раньше здесь появились застройщики элитных коттеджей. Облюбовав уголки запретной зоны, они смело шли в Свободнинский сельсовет, чтобы получить документы на право владения земельными участками. Как видно, местная администрация относилась к нуждам заявителей с пониманием, а потому в период с 1993 по 1999 г. вынесла 90 постановлений "Об изъятии земельных участков из земель спецназначения и предоставлении их под строительство индивидуальных жилых домов", выдав добрым людям 8 свидетельств на право собственности на землю. В свою очередь филиал № 11 ПКРЦ по Хасанскому району оформлял свидетельства о государственной регистрации права на недвижимость (земельные участки) - по бухте Витязь их было выдано 22.

Все бы ничего, да только хасанские чиновники не имели законных оснований распоряжаться этой территорией! Такой вывод сделала прокуратура Владивостокского гарнизона, проведя в 2002 г. серию проверок по фактам "реализации высвобождаемого военного имущества и законности использования земель Министерства обороны РФ". Как свидетельствуют официальные источники, земли в районе б. Витязь общей площадью 1700 га были закреплены за военным ведомством еще полвека назад. В муниципальную собственность они с тех пор не передавались. Получается, что власти Хасанского района совершили грубый захват чужого имущества. И делалось это с попустительства или даже при активном участии высших должностных лиц Тихоокеанского флота.

Цитирую "Представление об устранении нарушений закона", которое военный прокурор Владивостокского гарнизона полковника юстиции В. А. ГРУНИН направил летом 2002 года в адрес зам. командующего ТОФ по строительству, инженерному обеспечению и расквартированию генерал-майору В. А. БАЛАНУ:

"Согласно объяснению главы администрации Свободнинского сельсовета Хасанского района Приморского края ВОРОНЕНКО С. И., изъятие земель под индивидуальное строительство из фонда земель спецназначения происходило по согласованию с бывшим начальником Морской инженерной службы ТОФ генерал-майором ЗАХАРОВЫМ А. В., которому также по его просьбе был выделен в 1994 году земельный участок на побережье бухты Витязь. Факт согласования незаконного отчуждения земель МО РФ с начальником МИС ТОФ подтвержден".

Еще один бывший начальник Морской инженерной службы - генерал-майор А.М. ДАВЫДОВ, по утверждению военного прокурора, "полностью самоустранился от разрешения представляющих особую актуальность задач, никакого внимания вопросам законного пользования землями МО РФ не уделял, реальной обстановкой не владел". Как результат, "в МИС ТОФ утрачен надлежащий контроль за федеральным имуществом ТОФ, что позволило местным администрациям действовать вопреки требованиям законодательства и в ущерб интересов Тихоокеанского флота и государства в целом", - подчеркивал военный прокурор.

Главный вывод проверки: необходимо навести порядок в сфере исполнения законодательства, регламентирующего реализацию высвобождаемого военного имущества и законность использования земель Министерства обороны, поскольку правонарушения продолжаются, "что обусловлено беспринципностью отдельных командиров и их нежеланием руководствоваться в своей деятельности нормами закона". Командованию ТОФ предлагалось принять неотложные меры по устранению выявленных нарушений, а также активизировать работы "по истребованию земель МО РФ и объектов недвижимости из незаконного владения". К сожалению, как отметил в представлении военный прокурор, давность издания большинства нормативных актов по б. Витязь не позволяет признать их в судебном порядке недействительными.

Факты оказались настолько красноречивы, что вопросы землепользования и арендных отношений стали предметом рассмотрения на Военном совете ТОФ. Тогда же было принято постановление о проведении инвентаризации земель ТОФ, проверке правильности их использования с выявлением нарушений земельного законодательства и принятием мер к возврату незаконно изъятых участков.

К чести моряков за наведение порядка они взялись рьяно. Начиная с 2003 г. в Арбитражный суд Приморья поступили десятки исков и заявлений, касающихся земельных правоотношений. Пожалуй, самые громкие из них: о незаконном строительстве т. н. "резиденции ПУТИНА" на о. Русском и о возврате флоту земель в районе авторынка "Зеленый угол" во Владивостоке. Пресса об этом много и подробно писала. Оба дела прокуратура ТОФ выиграла, пройдя все судебные инстанции. А совсем недавно военные восстановили свои права на кусок побережья бухты Патрокл, где по поручению Президента РФ запланировано строительство Приморского океанариума.

Менее удачно идет "отвоевывание" участков, уже занятых частным сектором. В свое время чиновники в погонах щедро делились землей с местными органами власти, давая согласие на размещение дачных участков, коттеджей, АЗС. Потом вдруг выяснялось, что гражданские строения попали в зону отвода артиллерийских складов или еще каких-то режимных объектов. Что делать в подобных случаях? Отселять людей, сносить постройки? Поскольку склады в Приморье периодически то горят, то взрываются, военные требуют именно этого. И регулярно получают отказы в судах, как правило, по причине истечения сроков исковой давности...

Земельный спор - он трудный самый

По признанию судей, земельные споры - чуть ли не самые объемные и сложные в арбитражной практике. Одним заседанием вопрос никогда не решается. Месяцами, а то и годами дела кочуют по инстанциям. Скольких же нервов это стоит, не говоря о расходах сторон на услуги адвокатов! Судебный орган тоже, кстати, несет серьезные потери. Подсчитано, что каждая тяжба обходится бюджету в среднем в 2850 рублей. Теперь помножьте на общее количество ежегодно рассматриваемых судом дел - порядка 18-20 тысяч - и получите представление о масштабах явления. Хотя доля чисто "земельных" споров пока не велика: где-то 0,5%. За 2004 год через Приморский арбитраж прошло 57 таких дел, с начала этого года уже около 90. Нет сомнений, что поток будет нарастать, но задача судей - удержать его в русле закона.