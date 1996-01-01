Все дороги ведут в...

Увеличение мобильности трудовых ресурсов - тенденция глобальная. Профессионалы стремятся туда, где могут продать свой труд наиболее выгодно. С Дальнего Востока специалисты уезжают в другие регионы России не только за большими деньгами, но и за перспективами роста. Наиболее подвижны на сегодняшний день топ-менеджеры и руководители среднего звена. Притом что на региональном рынке труда наблюдается острейший дефицит работников именно этих категорий.

Идея фикс

В последние годы идея "уехать в Москву (Санкт-Петербург)" буквально витает в воздухе. Мысль поискать счастья в столице посещает успешных менеджеров со стажем и молодых специалистов. Кстати, по мнению сотрудников кадровых агентств, именно эти категории наиболее подвержены переезду.

"По моим наблюдениям, в течение последних 3-х лет отток квалифицированных кадров из Хабаровска носит практически регулярный и даже нарастающий характер, -говорит директор компании "АНКОР" в Хабаровске Валерия ШЕВЕЛЕВА. - Только по официальной информации из края ежегодно уезжают около 20 000 человек, и в подавляющем большинстве это люди с высшим образованием и хорошим профессиональным опытом. В первую очередь уезжают успешные специалисты - профессионалы в своей деятельности. Как правило, это наемные менеджеры, получившие качественный управленческий опыт в различных областях, подкрепленный дополнительным образованием (MBA, Link и др.). Четкую статистику по направлениям деятельности привести сложно, но основная тенденция сводится к тому, что мотив для переезда появляется, прежде всего, у высокообразованных и амбициозных специалистов из сферы продаж ТНП, индустриальных продаж и услуг. Уезжают они, как правило, в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург - города, в которых сконцентрированы и наиболее развиты основные структуры бизнеса, представленные в РФ".

У каждого, кто принял решение уехать с Дальнего Востока, причины могут быть самые разные. Одних манят перспективы роста, других - высокие зарплаты, третьих - более высокий уровень жизни и столичная романтика.

"Специалисты уезжают потому, что не видят возможности для глубокого профессионального развития в регионе. В крупных национальных и международных компаниях более реальные перспективы карьерного роста, но в нашем регионе они представлены небольшими структурными подразделениями либо совсем не заинтересованы делать бизнес здесь. Что касается материальной компенсации, то и тут есть повод для раздумий - уровень зарплат для высококвалифицированных специалистов в нашем регионе часто ниже при идентичном уровне профессиональной компетенции и ответственности за бизнес. И, конечно, немаловажную роль в решениях о релокации играет возможность повышения социального уровня жизни семей, и особенно детей: открываются качественно другие перспективы для обучения и социальной адаптации", - считает Валерия Шевелева.

"У каждого, кто решил покинуть Владивосток, мотивы разные. Но их можно группировать следующим образом: стремление к профессиональному росту и самореализации (более развитый рынок, новые интересные проекты, более высокая зарплата); стремление обрести более комфортные условия жизни (близость к Европе, больше возможностей для развлечений и культурного общения, хороший сервис, климат и т. п.)", - поддерживает коллег директор компании "АНКОР" во Владивостоке Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

Сахалинский дефицит

Между тем достойные внимания профессионалов проекты есть и на Дальнем Востоке. И кадровые агентства ищут для их реализации специалистов не только в регионе, но и за его пределами.

С развитием нефтегазовых проектов большая потребность в технических специалистах возникла на Сахалине - местный рынок труда не смог предложить работодателю большое количество специалистов высокой квалификации. Поэтому поиском профессионалов для реализации этого масштабного проекта заняты крупнейшие кадровые агентства не только Дальнего Востока, но и России. Дело в том, что региональная промышленность, по мнению рекрутеров, долгое время находилась в состоянии стагнации. Поэтому молодежь предпочитала получать другие профессии. Именно по этой причине рынок высококлассных технических специалистов со знанием английского языка (именно такие люди, как правило, требуются для работы на Сахалине) ограничен. Таких специалистов рекрутеры ищут по всей стране, а иногда и в странах СНГ, и ближнем зарубежье. Например, сегодня на Сахалине работают специалисты из Владивостока, Уфы, Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новороссийска, представители Казахстана и Азербайджана.

Для того чтобы редкий специалист сменил место работы и тем более переехал на Сахалин, работодатель вынужден предлагать ему очень хорошие условия. Например, зарплату, в 2-3 раза превосходящую его сегодняшнее жалование. Однако для специалистов вопрос заработной платы не всегда является решающим. По словам специалистов компании "АНКОР" во Владивостоке, основным аргументом в пользу смены места работы для редких специалистов является профессиональный интерес к новому проекту. Если рекрутеру удалось убедить специалиста в том, что проект уникален и участие в нем открывает новые профессиональные перспективы, то можно считать, что специалист у работодателя в кармане.

Региональная миграция

Но не только в Москву или Санкт-Петербург стремятся уехать молодые и перспективные. На Дальнем Востоке существует и внутрирегиональная миграция, лидерами которой являются Владивосток и Хабаровск. Это наиболее динамичные города региона, куда стекаются профессионалы со всего Дальнего Востока. Именно в этих городах находятся лучшие вузы региона, следовательно, перспективные выпускники остаются работать здесь. Во Владивостоке и Хабаровске, по оценкам специалистов, наиболее активно развиваются рынки, воплощаются в жизнь различные проекты, и это дает возможность профессионалам найти себе достойное применение. Хотя и в этих городах иногда возникают проекты, для реализации которых привозят специалистов из центральных городов России (как правило, это открытие крупных развлекательных центров, магазинов новых форматов и заведений общепита).

Все активнее развивают свой бизнес местные компании, расширяя свои сферы влияния, приходят в регион и компании из центральных городов России, открывая здесь филиалы и представительства. Этот процесс тоже способствует внутрирегиональной миграции специалистов.

"Если, например, владивостокская компания расширяется и идет в регионы, то в плане подбора кадров у нее могут быть три пути, - говорит консультант компании "АНКОР" во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Первый путь - это перевести человека из головной компании в региональный офис. Плюсы такого решения состоят в том, что, как правило, это надежный человек, лояльный к компании, хорошо знает товар, клиентскую базу, требования компании. С другой стороны, в этом случае работодатель вынужден предложить такому специалисту особые условия, перспективы роста и т. д. Второй путь - это поиск человека во Владивостоке для работы в регионе. Третий - поиск специалиста на месте (в регионе). Традиционно считается, что специалисты из Владивостока и Хабаровска более сильные, кандидаты имеют системную теоретическую и практическую подготовку. Конечно, люди в регионах могут быть менее подготовлены, чем кандидаты из крупных городов, но эти люди больше знают специфику рынка, настроены на развитие своего регионального рынка, более открыты".

На Дальнем Востоке при работе с регионами у работодателей возникают еще и дополнительные сложности. Например, на Камчатке люди привыкли к определенным социальным гарантиям (бесплатный проезд на материк, большой отпуск и т.д.). Работодателям, которые раньше не работали с этими регионами, приходится многое осознавать заново и быть готовым к тому, что им придется нести дополнительные затраты.

Кстати, зарплаты на Дальнем Востоке всегда считались высокими. Остались они таковыми и сегодня, особенно во Владивостоке. Причем многие московские компании отмечают, что в Приморье необоснованно высоки заработные платы для среднего персонала. Но этот персонал недостаточно квалифицирован, хотя на рынке труда нет другой альтернативы. Поэтому приходится нанимать тех, кто есть, и платить им много. Это все закладывается в стоимость услуги или товара, ведение бизнеса здесь обходится, естественно, дороже. И этот предел экономической целесообразности может когда-нибудь наступить - вести здесь бизнес станет неэффективно из-за высокой заработной платы местных сотрудников.

"Безусловно, топ-менеджеры в Москве получают значительно больше, чем во Владивостоке. А вот что касается среднего персонала, то уровень московских и владивостокских зарплат примерно одинаков. И это при том, что средний персонал в Москве все-таки несколько другого качества: он гораздо больше умеет, успевает и проч.", - говорит директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА.

Варяги в гости к нам

Не слишком активно пополняются пока ряды квалифицированных работников приезжими из других регионов. "К нам едут из Питера и Москвы, а также из Ростова, Новосибирска, Иркутска. Но нельзя сказать, что это массовый приток кадров. Как правило, по приглашению компаний к нам едут специалисты высокого уровня для работы во Владивостоке над проектами", - говорит Марина Железнякова.

"Основная сложность регионального подбора состоит в том, что в регионах зачастую нет людей, которые соответствуют требованиям компании, - их нет просто физически за счет того, что объемы рынка малы, - продолжает Наталья Коваленко. - Поэтому иногда компания отправляет своего сотрудника в регион, он там ставит работу, формирует офис, подбирает команду и постепенно выращивает человека, на которого можно было бы возложить руководство допофисом. Заманить человека сильного на два-три года в регион очень тяжело. Там не такие объемы, а сильным специалистам становится просто неинтересно работать. Зато когда "люди проекта" возвращаются в головную компанию, их, как правило, ждет повышение, потому что они отличаются высокой степенью самоорганизации, имеют опыт самостоятельного принятия решений и руководства людьми".

"К нам едут пока только "варяги" - представители московских бизнес-структур, которые приезжают временно на 1-2 года для того, чтобы настроить свой бизнес", - говорит Валерия Шевелева.

Но, по мнению рекрутеров, не все так печально. Например, в последние годы наметилась пока слабенькая, но уже тенденция к возвращению. "Некоторые успешные люди все-таки возвращаются. И хотя уровень зарплат в Москве выше, но отсутствие жилья и необходимость его найма практически съедает ту разницу в зарплате, которая казалась такой большой из Владивостока, - говорит Галина Попова. - Массовой тенденции к возвращению пока не наблюдается. Хотя многие кандидаты, переезжая в Москву, все-таки не все мосты сжигают за собой, сохраняют связь с агентством и говорят о том, что, если появится интересный проект здесь, они будут готовы вернуться. Но, безусловно, они ожидают хороших предложений".

В компании "АНКОР" также отмечают, что за последний год столкнулись с новой тенденцией: кандидаты, ранее покинувшие регион, звонят из разных городов России с просьбой рассмотреть их кандидатуру на позиции во Владивостоке. Есть кандидаты, которые вернулись обратно и нашли себя здесь.

Пиар для региона

Но не только экономические причины и перспективы роста движут теми, кто уезжает искать лучшей доли в столице. Специалисты считают, что не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы - социальные, психологические, географические. "На самый основной фактор - экономический, быстро никто поменять не может. Люди перемещаются вслед за финансовыми потоками - это естественно. А вот попробовать повлиять на этот процесс другими инструментами вполне можно. В первую очередь - это PR территории, - считает Галина Попова. - На самом деле у нас есть достаточно интересные проекты, но о них нужно больше писать, говорить, и, главное, подавать их под определенным соусом - это новые рабочие места, перспективы роста для молодых специалистов. Я точно могу сказать, что для многих, особенно тех, кто сомневается в отъезде, перспективность региона станет решающим фактором для того, чтобы остаться. С одной стороны, в этом должны быть заинтересованы местные власти, с другой - и центральные тоже должны прилагать какие-то усилия к тому, чтобы люди оставались здесь. Потому что, если квалифицированные специалисты будут отсюда уезжать, то это проблема для всей территории, а значит, и для государства".