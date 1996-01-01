Алмазы дальневосточного бизнеса

Очередной, четвертый по счету, выпуск проекта "100 крупнейших компаний Дальнего Востока" можно считать знаковым сразу по нескольким причинам. Во-первых, для крупного дальневосточного бизнеса минувший год стал самым успешным не только за все годы существования проекта, но и, похоже, за всю новейшую историю Дальнего Востока. А во-вторых, этот успех оказался предсказанным Рейтинговым агентством "Золотой Рог" в предыдущем издании аналитического сборника "100 крупнейших компаний ДВ".

Составляя рейтинги крупнейших компаний Дальнего Востока за предшествующие годы, мы неизменно констатировали один и тот же не слишком приятный факт. Вопреки общероссийским тенденциям, для которых было характерно постоянное укрепление позиций крупного бизнеса, совокупная выручка ста крупнейших компаний Дальнего Востока росла крайне медленно, уступая даже официально объявленным темпам инфляции. В 2002 г. ее размер увеличился лишь на 6,57%, в 2003 г. - на 10,94%.

Иными словами, крупный бизнес на Дальнем Востоке, благополучно переварив мощный макроэкономический импульс 1998 г., постепенно сдавал свои позиции. Конечно, были примеры компаний, которым в кратчайшие сроки удавалось удвоить и даже утроить объемы продаж, но и они меркли на общем фоне, лишь слегка улучшая общую картину.

Впрочем, еще два года назад ситуация постепенно начала меняться. И уже тогда РА "ЗР" прогнозировало, что благодаря переосмыслению своего положения на рынке, началу массовой борьбы с издержками производства и возможности развиваться без значительных инвестиций за счет использования свободных производственных мощностей в ближайшее время можно ожидать значительного увеличения выручки от реализации продукции крупнейших компаний Дальнего Востока.

Так в итоге и получилось. В минувшем году совокупная выручка ста крупнейших компаний Дальнего Востока выросла на 17,59%. Конечно, до аналогичной статистики общефедерального масштаба далеко, однако сравнения в данном случае не вполне корректны. Локомотивом роста крупнейших компаний России уже давно выступают выросшие как на дрожжах цены на углеводороды и металлы, которые в 2004 г. достигли заоблачных вершин.

Хотя расти за счет чисто ценовых факторов, что по праву можно считать мечтой любой бизнеса, смог и ряд крупнейших компаний Дальнего Востока. Это ставшие лидерами роста среди промышленного сектора экономики компании, представляющие промышленность драгметаллов и алмазов (их выручка по итогам 2004 г. выросла на 22,82%, а чистая рентабельность составила 22,52%), лесную (26,3% и 10,44%) и угольную промышленность (30,51% и 9,22%).

Цены на продукцию этих отраслей экономики в 2004 г. пошли вверх, обеспечив компаниям не только высокие темпы роста, но и высокую по меркам промышленности рентабельность. Однако до нефтегазового сектора им, за исключением золотодобывающих компаний, оказалось далеко - цены на их продукцию в среднем увеличились не более чем на 10%, отчасти отыграв падения предыдущих лет. Именно поэтому их влияние носило во многом отраслевой характер. Положение самих компаний значительно улучшилось, однако никакого значительного импульса для развития экономики Дальнего Востока они не смогли дать.

Отчасти это связано с особенностями экономики Дальнего Востока, в которой практически отсутствуют кластерные образования, то есть отрасли экономики, которые тесно связаны друг с другом. К примеру, и угольная отрасль, и промышленность драгметаллов и алмазов, и лесопромышленный комплекс удовлетворяют свои инвестиционные потребности за пределами Дальнего Востока. Поэтому появление в их распоряжении дополнительных ресурсов оказывает влияние лишь на положение инфраструктурных компаний, прежде всего электроэнергетики, транспорта, а этого явно недостаточно для стимулирования экономического роста в регионе в целом.

В итоге влияние роста объемов производства в отдельных отраслях на экономику Дальнего Востока носит опосредованный характер - через увеличение денежных доходов населения и рост потребительского спроса. К тому же доля этих отраслей в экономике Дальнего Востока не столь велика, чтобы дать мощный макроэкономический эффект, как, например, нефтегазового сектора в масштабах всей страны.

Рост цен на углеводороды и массовый приток в страну валютной выручки лишь оказали свое влияние на положение крупных дальневосточных компаний через сахалинские проекты. Гораздо большие последствия имели рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и федеральные деньги, увеличивающие покупательную способность населения. Однако носили они весьма противоречивый характер.

Так, из компаний, занятых в сахалинских проектах, к числу российских можно отнести лишь одну - НК "Роснефть - Сахалинморнефтегаз". Правда, ее выгоды от высоких цен на нефть на мировых рынках пока не заметны, поскольку промышленная добыча углеводородов все еще находится в зачаточном состоянии. Реальную выгоду от реализации сахалинских проектов по-прежнему получают лишь компании, занимающиеся обслуживанием нефтегазового комплекса, типа ООО "Сахалин-Шельф-Сервис". Но никакого резкого увеличения выручки в их деятельности не наблюдается.

Несколько иначе обстоят дела с компаниями, задействованными в переработке и продаже нефтепродуктов на внутреннем рынке. С одной стороны, они действительно смогли нарастить валовую выручку от реализации благодаря теперь уже всем очевидной взаимосвязи между внутренними и мировыми ценами на углеводороды: если растет сырье, то конечные цены, само собой, не могут оставаться прежними. Однако, с другой - их выгоды от произошедшего резкого подъема весьма условны, если не сказать больше. Компании, занимающиеся переработкой и реализацией нефтепродуктов на Дальнем Востоке, оказались зажаты между растущими аппетитами нефтедобывающих предприятий и весьма ограниченной покупательской способностью населения. Логичным итогом стало значительное снижение их рентабельности.

Так, по итогам 2004 г. выручка от реализации компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами и входящих в TOP-200, увеличилась сразу на 41,48%, тогда как чистая рентабельность их деятельности составила лишь 2,16%. Это объясняется тем, что рентабельность нефтяного бизнеса в ущерб компаниям, специализирующимся на переработке и реализации нефтепродуктов, оказалась перераспределена в пользу нефтедобычи. Все это весьма красноречиво показывает обратную сторону высоких цен на нефть, которые негативно влияют не только на конечных потребителей, но и даже на смежные отрасли экономики.

О позитивном влиянии также нельзя забывать. Бум потребительского спроса, который продолжается в России благодаря притоку валютной выручки, наблюдается не только в центральных и нефтегазоносных регионах страны, но и на Дальнем Востоке. Дело в том, что дальневосточные субъекты РФ по-прежнему являются одними из основных реципиентов федерального бюджета, возможности которого сегодня напрямую зависят от нефтегазового комплекса. Причем речь в данном случае идет не только и не столько о прямом донорстве федерального центра - путем получения трансфертов. Нельзя не замечать, что самодостаточность бюджетов дальневосточных субъектов РФ за последние годы резко возросла, что наглядно показали исследования РА "ЗР", результаты которого представлены в аналитическом сборнике "Финансовая система Дальнего Востока".

Более значительное влияние на рост потребительского спроса на территории ДВФО оказывают вливания из федерального центра, приходящие по другим каналам - путем перераспределения текущих и капитальных расходов различных федеральных структур. Прежде всего это заработная плата федеральных служащих, военных, сотрудников ФГУПов и прочих завязанных на федералов людей, процент которых на Дальнем Востоке более чем в два раза выше среднероссийского.

Благодаря этому влиянию, а также росту доходов в основных секторах экономики лидерами роста среди крупнейших компаний Дальнего Востока вновь стали те из них, которые ориентируются на внутренний рынок. В первую очередь это компании, предоставляющие услуги связи, выручка которых в 2004 г. увеличилась на 44,67%, промышленности строительных материалов - рост на 27,75%, торговли - на 27,76%, газоснабжения - более чем в 2 раза.

Однако несмотря на заметный, особенно на фоне предыдущих лет, общий рост выручки от реализации крупнейших компаний Дальнего Востока, проведенный анализ внушает свои опасения. Дело в том, что нельзя не замечать своеобразной "отраслевой лестницы", которая образовалась среди компаний, работающих на внутреннем рынке.

Суть ее проста. Компании, обладающие абсолютными конкурентными преимуществами - к примеру, обеспечивающие услуги связи и газоснабжения, которые не имеют конкурентов в пределах Дальнего Востока (чтобы предоставлять эти услуги, нужно физически находиться в регионе), по-прежнему растут намного быстрее компаний, вынужденных конкурировать с производителями из других регионов страны и стран АТР.

Причем, как показывает "отраслевая лестница", чем меньше у компаний абсолютных преимуществ, позволяющих бороться с конкурентами во многом не рыночными методами, тем менее впечатляющие темпы роста им удается поддерживать. Иными словами, реальная конкурентоспособность дальневосточного бизнеса сегодня оставляет желать лучшего.

Более того, сопоставление темпов роста доходов населения (а он составил по итогам 2004 г. около 30%), динамики импорта, который на Дальнем Востоке вырос более чем на 60%, явно показывает, что дальневосточный бизнес не может в полной мере использовать рост потребительского спроса для увеличения объемов продаж.

Впрочем, бизнес бизнесу - рознь. Недаром в десятке наиболее динамичных крупных компаний Дальнего Востока, которые в 2004 г. увеличили объемы продаж более чем в два раза, сразу шесть компаний представляют сектор экономики, ориентирующийся на внутренний рынок, и лишь четыре - на внешний.

Ничего странного в этом нет, поскольку российский рынок по-прежнему остается одним из самых перспективных в мире. Дальний Восток в этом плане можно считать "Россией в России", то есть местом, где рынок по-прежнему не развит, а эффективная организация бизнеса позволяет быстро наращивать объемы продаж.

Конечно, крупных компаний, которым удается расти сверхбыстрыми темпами, могло бы быть больше. Но очевидно, что обеспечивать высокие темпы роста крупным компаниям крайне сложно. Наиболее реальный путь в данной ситуации - это слияния и поглощения другими компаниями, правда, это вряд ли можно назвать экономическим ростом в полном смысле этого слова, скорее, это бухгалтерская арифметика, когда два плюс два - тоже четыре.

Именно поэтому наиболее динамичные компании необходимо искать в ряду средних по величине. Хотя в нашем случае эти поиски за редкими исключениями обернутся неудачей. Дело в том, что по итогам 2004 г. на Дальнем Востоке сложилась парадоксальная ситуация. Группа TOP-200 по величине однозначно показывает, что крупнейшие компании в целом растут намного быстрее, чем крупные и средние, и при этом имеют более высокую рентабельность деятельности.

К примеру, темп прироста выручки от реализации компаний, занимающих с 1-го по 50-е места в рейтинге крупнейших, составил 18,45%, чистая рентабельность - 12,85%, с 51-го по 100-е места - 13,6% и 2,15%, с 101-го по 150-е места - 10,03% и 3,23%. У компаний, оказавшихся с 151-го по 200-е место, темп прироста выручки и чистая рентабельность по итогам 2004 г. вообще оказались отрицательными: -1,95% и -3,57%.

То, что эти цифры не являются плодом математических расчетов, а реально отражают сложившуюся экономическую ситуацию, подтверждает интервальное распределение 200 крупнейших компаний Дальнего Востока по величине выручки от реализации. Оно явно показывает, что компании с выручкой менее 2 млрд руб. значительно проигрывают более крупным представителям дальневосточного бизнеса как по темпам роста, так и по чистой рентабельности. Ну а общие результаты деятельности участников TOP-200 с выручкой менее 1 млрд и особенно менее 500 млн руб. оказались еще слабее.

Иными словами, надеяться на то, что средний бизнес станет локомотивом развития экономики Дальнего Востока, пока рано. "Нашим всё" по-прежнему остается крупный бизнес, которому удается более успешно улучшать свои и без того высокие показатели.

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