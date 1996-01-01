У Сахалина свой вариант экономической зоны

Когда в Сахалинскую область приезжал Герман ГРЕФ, мы изложили ему свое видение ОЭЗ в регионе. По нашему мнению, создание на территории области ОЭЗ в рамках принятого федерального закона невозможно.

Действующий федеральный закон предполагает создание точечных ОЭЗ. В нашей ситуации основой создания зоны должно стать комплексное использование всех имеющихся в регионе природно-сырьевых ресурсов. Однако, согласно принятому закону добыча, переработка полезных ископаемых на территории ОЭЗ запрещена. Мы же хотим, чтобы в области добывали и комплексно перерабатывали имеющиеся природные ресурсы. Нас не устраивает ситуация, когда нефть и газ с шельфа Сахалина транзитом уходят за пределы России, и регион от их добычи практически ничего не имеет. Именно поэтому сейчас в рамках заключенного соглашения с компаниями "Мицуи" и "Мицубиси" мы занимаемся проработкой вопросов относительно перспектив создания производства по переработке газа на территории области. Повторюсь, в рамках действующего закона об ОЭЗ подобная деятельность недопустима, и об этом мы говорили Герману Грефу. Наше предложение - создание ОЭЗ в пределах границ Сахалинской области по примеру Калининградской области (в настоящий момент мы готовим проект ФЗ "Об ОЭЗ в Сахалинской области").

В определенной мере наши доводы были услышаны. Греф согласился с базовой идеей - для того чтобы Сахалин перешел в формат устойчивого развития, надо ставить вопрос о комплексном использовании всего природно-ресурсного потенциала острова. Один из способов решения поставленной задачи - создание ОЭЗ. Но согласие Грефа - это отправной пункт. Пока рано говорить, чем все закончится. В настоящий момент Минэкономразвития подводит итоги первого конкурсного отбора территорий по созданию ОЭЗ в рамках действующего законодательства. Они не спешат разговаривать с нами и, я думаю, вернутся к нашему вопросу не раньше следующего года.