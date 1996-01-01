Зоны особого внимания

В последнее время разговоры о создании в России особых экономических зон стали очень популярными. И неудивительно. После долгих - более 10 лет - дискуссий дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, наконец-то преодолены основные законодательные препоны, разработчики Закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" смогли найти консенсус между разными точками зрения. Можно приступать к делу. Более того, правительство высказывает решимость - зонам быть. Объявлен конкурс заявок, и их анализ в Минэкономразвития идет полным ходом.

Кто и зачем создает особые экономические зоны (ОЭЗ)? Государство с целью стимулировать развитие всей экономики в целом через инвестиции в отдельные "точки роста". Почему? Потому что за основу берется предположение, что создание условий, необходимых для быстрого развития в масштабах всей страны, невозможно. В то же время значительное денежное вливание в отдельно взятую территорию может запустить процесс экономического роста во всем регионе.

В новейшей истории законодательно первые ОЭЗ были оформлены в США в 1934 году. Америке на тот момент необходимо было активизировать внешнеторговую деятельность. Для этого решено было наладить эффективные механизмы снижения таможенных издержек (главным образом предполагалось сократить тарифы на детали и компоненты для производства автомобилей). Зонами внешней торговли с льготным таможенным режимом были объявлены склады, доки, аэропорты. Эффект превзошел ожидания.

Зоны стали создавать и развитые страны, и развивающиеся. Ирландия, Великобритания, Германия, Южная Корея, Китай, Япония, Бразилия, Аргентина и др. - десятки стран прошли через это. Появились новые типы зон - экспортно-производственные, научно-технологические. В конце 80х о создании ОЭЗ заговорили в Советском Союзе. Они виделись как центры освоения и распространения зарубежного управленческого опыта, как школа, которую нужно пройти отечественным производственникам, чтобы научиться выживать в мире жесткой конкуренции. Кроме того, через ОЭЗ собирались привлекать в страну передовые технологии. Однако окончательного решения по созданию "мостов в мир капитализма" на общесоюзном уровне принято не было.

Вместе с тем идеей по организации ОЭЗ загорелись руководители РСФСР. Постановление Верховного Совета РСФСР "О создании зон свободного предпринимательства" на территории республики было принято в 1990 году. Годом позже по каждой зоне вышло отдельное положение, закрепившее ее хозяйственно-правовой статус. Среди тех, кто значился в списке "счастливчиков", были и дальневосточники: СЭЗ "Находка" (Приморский край), СЭЗ "Ева" (ЕАО), СЭЗ "Сахалин" (Сахалинская область).

Следует подчеркнуть, что СЭЗ в тот период рассматривались скорее как внутриэкономические феномены, противовесы централизованной системе хозяйствования. Акцент в их деятельности ставился на импортозамещение и интеграцию в национальную экономику. При этом специфика хозяйственного режима СЭЗ и их административно-правовой статус были определены крайне нечетко. Российские экономисты сходятся во мнении, что основной мотив создания СЭЗ в начале 90-х был политическим. Руководство РСФСР пыталось в борьбе с союзным руководством привлечь на свою сторону регионы и щедрой рукой раздавало практически всем желающим льготы и привилегии, в том числе в форме разрешений на создание СЭЗ. Статус СЭЗ закрепляли за огромными территориями и зачастую даже не просчитывали затраты, необходимые для создания и поддержания ее инфраструктуры. Всего накануне распада СССР в РСФСР было создано 11 СЭЗ.

Большинство из них так никогда и не заработало. В январе 1992 года начались рыночные реформы, которые привели к тому, что главные экономические мотивы создания российских СЭЗ - либерализация предпринимательского климата на отдельных территориях внутри централизованной плановой экономики, создание экспериментальных площадок для отработки новых методов хозяйствования - себя исчерпали. Федеральная власть о зонах попыталась забыть. Как указывают специалисты, при законодательной чехарде, с одной стороны, и отсутствии базовых рамок создания зон в виде федерального закона (ФЗ) о СЭЗ - с другой, ни о каких серьезных инвестициях в российские СЭЗ на тот момент не могло идти речи. Тем более в условиях конкуренции, когда десятки стран с куда более стабильными политическими и экономическими условиями наперебой заманивали инвесторов в свои СЭЗ. В результате многие СЭЗ первой волны трансформировались во внутренние оффшоры, куда уходили от налогов предприятия других российских регионов. Это в свою очередь испортило репутацию тем зонам, которые не оставляли попыток привлечь инвестиции, в частности СЭЗ "Находка".

Закончилось все печально. "Могильщиком" внутренних оффшоров стала 25-я глава II части Налогового кодекса РФ, принятая в 2003 г. Идея СЭЗ была дискредитирована. Владимир ПОПОВ, ведущий сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, так комментирует провал первой попытки создания ОЭЗ в России: "Проблемы предыдущих специальных экономических зон связаны, прежде всего, с отсутствием правильного представления у их создателей о работе подобных зон. Те зоны, которые создавались у нас, превращались, по сути, в торговые площадки. Они не были ориентированы на высокотехнологичные производства, не размещались в регионах с дешевой рабочей силой, не отличались очень льготными условиями налогообложения - что привлекает иностранных инвесторов в Китае, например. Но самое главное - очень отрицательно на функционировании этих зон сказывалось отсутствие налаженного механизма их администрирования".

Сегодня ситуация изменилась - летом этого года был принят концептуальный документ - ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ", регламентирующий создание и функционирование зон в России. Однако, перед тем как перейти к его рассмотрению, проанализируем, чего удалось добиться Магаданской области, получившей право на создание ОЭЗ в 90-е годы одной из последних.

Вперед, на Колыму

По заявлению региональных властей, действующий с 1999 года в Магаданской области особый правовой режим хозяйственной деятельности позволил не только преломить негативную тенденцию развития территории, но и обеспечил положительное воздействие на формирование конкурентоспособной рыночной экономики. По словам Николая ДУДОВА, губернатора области, за годы существования ОЭЗ в регионе, во-первых, в 2,5 раза вырос валовой региональный продукт. Во-вторых, были построены новые предприятия. В-третьих, существенно увеличились собственные доходы консолидированного бюджета и значительно - с 35,9% в 2003 году до 18,4% в 2005 году - снизился уровень бедности. Существование ОЭЗ в области способствовало стабилизации ситуации на региональном рынке труда. Снизился уровень безработицы, выросла реальная средняя заработная плата.

Досье Согласно ФЗ "Об ОЭЗ в Магаданской области" участники ОЭЗ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на территории Магаданской области и ведении отдельного учета операций освобождаются от уплаты налогов в части, поступающей в федеральный бюджет (действует до 31 декабря 2005 года). Иностранные товары, ввозимые ими на территорию ОЭЗ, размещаются и используются на этой территории без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения мер экономической политики (действует до 31 декабря 2014 года). Товары, произведенные участниками ОЭЗ, при вывозе с ее территории за пределы территории РФ освобождаются от таможенных пошлин и других платежей (действует до 31 декабря 2014 года). В период с 1 января 2006 года до 31 декабря 2014 года участники ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на прибыль, инвестируемую в развитие производства и социальной сферы на территории Магаданской области. Просматривая социально-экономические показатели деятельности участников ОЭЗ Магаданской области за 2002-2004 гг., стоит обратить внимание на провал, который был зафиксирован в 2003 г. Причиной стало приостановление ФЗ № 176 "О Федеральном бюджете на 2003 г." действия льгот по уплате акцизов и НДС на товары, ввозимые из других стран на территорию ОЭЗ. Это отрицательно сказалось на развитии горнодобывающей отрасли - базовой в экономической структуре региона. На 1 января 2005 года из общего числа предприятий и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Магаданской области, только 3% - участники ОЭЗ. Однако именно ими обеспечивается наибольшая часть выпуска промышленной продукции региона, оказывается основная часть услуг. Численность работников этих предприятий в 2004 г. составила 19% от общей численности работающих в регионе. Получается, что все наиболее крупные предприятия Магаданской области зарегистрированы в реестре участников ОЭЗ.

Из фонда социально-экономического развития области в условиях ОЭЗ ежегодно финансируются различные социальные программы. Средства фонда позволили решить наиболее острые проблемы здравоохранения, образования, ЖКХ. Внебюджетный фонд является единственным источником софинансирования федеральных целевых программ, федеральных законов и постановлений правительства.

Что касается фактических данных, то на 1 октября 2005 года в ОЭЗ Магаданской области было зарегистрировано 333 резидента (около половины из них действуют в сфере торговли). Согласно критериям, установленным ФЗ "Об ОЭЗ в Магаданской области", статус участника ОЭЗ могут получить только предприятия и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ на территории ОЭЗ, осуществляющие хозяйственную деятельность и имеющие не менее 75% основных фондов в Магаданской области.

В последние годы наблюдается снижение общего числа резидентов ОЭЗ в регионе. Связано это, прежде всего, с изменением налоговой политики государства. В том числе обусловлено переходом части предприятий и индивидуальных предпринимателей на упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, по которым с 1 января 2004 года изменились нормативы распределения между уровнями бюджетной системы (исключена федеральная доля). Соответственно льгот по уплате этих налогов участники ОЭЗ лишились.

Анализ данных по ВЭД показывает, что в течение последних четырех лет число предприятий, совершающих операции экспорта-импорта, уменьшается. По причинам, указанным выше, 2003 г. оказался провальным по общему объему импортируемых товаров. К негативным моментам можно отнести тот факт, что среди импортируемых товаров растет доля продуктов питания, в то время как доля машин, оборудования сокращается.

Руководство ОЭЗ основной проблемой функционирования экономической зоны называет нестабильность правового поля, что затрудняет возможность средне- и долгосрочного планирования деятельности ОЭЗ. За период существования ОЭЗ возникало немало проблем, связанных с принятием различными федеральными органами ведомственных не соответствующих законам РФ нормативных актов, которые препятствовали реализации правового режима ОЭЗ, вносили элемент дестабилизации, негативно влияли на привлечение в регион инвестиций.

Только в 2004 году налоговыми органами области в отношении участников ОЭЗ было вынесено более 600 решений о неправомерности использования налоговых освобождений. Все они были обжалованы в арбитражных судах и признаны недействительными, как несоответствующие ст. 76 Конституции РФ, ст. 1, ст. 21 Налогового кодекса РФ и ст. 5 ФЗ "Об ОЭЗ в Магаданской области". Однако несмотря на то, что Генеральная прокуратура и Высший Арбитражный Суд России признают правомерность применения льгот, предоставленных законом об ОЭЗ, налоговые органы, со слов руководства ОЭЗ Магаданской области, продолжают вести агрессивную политику в отношении участников ОЭЗ. До сих пор законность налоговых льгот резидентам ОЭЗ приходится доказывать в судебном порядке.

В этом году заканчивается срок действия ФЗ "Об ОЭЗ в Магаданской области" в части предоставления ее участникам льгот по уплате федеральных налогов. И этим всерьез обеспокоена администрация региона. По прогнозам региональной власти следствием отмены льготного налогообложения станет усиление инфляции (на 20%), ухудшение финансовых результатов предприятий области (на 10-15%), сокращение инвестиций в производственную и социальную сферу (5-7%), падение объемов производства (10%), увеличение прямых и косвенных убытков хозяйствующих субъектов (на 20%). Это также приведет к снижению инвестиционной привлекательности региона, уменьшит конкурентоспособность местных предприятий, вызовет рост безработицы. Кроме того, сократятся собственные доходы территории, поступления в консолидированный бюджет. Возникнут трудности при формировании бюджета области, усилится нагрузка на его расходные статьи.

Региональные власти настаивают на продлении действия ФЗ в части льготного налогообложения еще на 5 лет. Новый проект закона "Об ОЭЗ в Магаданской области" в октябре поступил на рассмотрение в Правительство РФ. Однако эта инициатива не всегда находит понимание у наблюдателей со стороны. Владимир ПОПОВ: "Создание в конце 90-х ОЭЗ в Магаданской области было скорее политическим шагом. Федеральный центр на тот момент не мог обеспечить финансовыми ресурсами потребности субъектов Федерации и, осознавая ограниченность своих возможностей, разрешал регионам через ОЭЗ пополнять свои бюджеты самостоятельно. Магаданской области просто удалось добиться того, чтобы решение по созданию на ее территории ОЭЗ было оформлено в виде закона. Если срок действия этого закона будет продлен, то в этом, на мой взгляд, тоже будет больше политики, чем экономики".

Назад, к закону

Согласно принятому недавно ФЗ "Об особых зонах в Российской Федерации" ОЭЗ - это часть территории России, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Такие зоны создаются в целях развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, для производства новых видов продукции и развития транспортной инфраструктуры.

В соответствии с законом в России могут быть созданы ОЭЗ двух типов: промышленно-производственные (ППЗ) и технико-внедренческие (ТВЗ). По площади первые не должны занимать более 20 кв. км, вторые - более 2 кв. км. И ППЗ, и ТВЗ должны располагаться на территории одного муниципального образования. В них не допускаются добыча полезных ископаемых и металлургическое производство, переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и цветных металлов, производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов). Срок действия ОЭЗ - 20 лет.

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога. В ППЗ, помимо этого разрешается применять удвоенный коэффициент амортизации, относить убытки на будущие периоды и быстрее переносить расходы по НИОКР на затраты. Для ТВЗ снижена максимальная ставка ЕСН - до 14%. Регионы и муниципальные образования могут предоставлять резидентам ОЭЗ дополнительные льготы, предусмотренные местным законодательством. Кроме налоговых льгот в ОЭЗ устанавливается специальный таможенный режим, в частности, разрешен беспошлинный ввоз иностранных товаров и отменен НДС.

Резиденты ОЭЗ не могут иметь обособленных подразделений вне зоны. Однако самое главное - участники ППЗ должны быть готовы вложить в производство на территории ОЭЗ не менее 10 млн евро (за весь срок действия проекта), из них в первый год работы - не менее 1 млн евро. И так же, как резиденты ТВЗ, должны быть готовы представить на рассмотрение управляющему органу ОЭЗ бизнес-план с заключением банковской или финансовой организации.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с новым законом, - то, что на этот раз правительство постаралось максимально обезопасить себя от кошмара конца 90х годов - "внутренних оффшоров". Как именно? Во-первых, в отличие от предыдущих СЭЗ, новые будут иметь ограниченную и малую территорию. Во-вторых, в законе четко прописана цель создания таких зон - продвижение высокотехнологичных производств. В-третьих, документ накладывает ограничения на виды предпринимательской деятельности, которую разрешено осуществлять на территории зон. В-четвертых, закон гарантирует инвестиции государства в инфраструктуру ОЭЗ. В-пятых, резидент ОЭЗ должен быть юридическим лицом, которое осуществляет деятельность в рамках инвестиционного проекта при отсутствии филиалов вне зоны.

И самое важное - т. к. налоговые и таможенные льготы, полагающиеся по закону резидентам ОЭЗ, должны стимулировать РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА - им не предоставляется льгот по налогу на прибыль. Со слов директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Михаила МОТОРИНА, нулевая ставка на прибыль в ОЭЗ приведет к использованию этих территорий для создания в них центров прибыли и к вынесению затрат за пределы. А вот как он поясняет, почему были выбраны те или иные налоговые преференции для резидентов ОЭЗ. "В технико-внедренческих зонах, там, где будут работать мозги, мы должны стимулировать затраты на эти мозги, создавать возможности для привлечения научно-технических кадров". Отсюда пониженная ставка ЕСН. В ППЗ налоговые льготы должны быть привязаны к инвестициям. Отсюда ускоренная амортизация и разрешение формировать убытки и переносить их на будущее.

С целью повысить привлекательность создаваемых зон в законе предусмотрен "принцип одного окна". Наглядный пример: в Китае в одном из технопарков существует один большой зал, где сидят представители всех служб - таможни, строительных организаций и пр. - и есть офис-менеджер, с которым потенциальный резидент обходит все "окошки". В России для реализации этого принципа было создано Федеральное агентство по управлению ОЭЗ. Однако в том, как будут функционировать его региональные отделения, ясности пока нет. Вот что по этому поводу говорит Александр ЗИМИН, начальник управления макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития и внешних связей правительства Хабаровского края: "Есть у меня вопросы и по реализации механизма управления зоной. В законе сказано, что руководство зоной будет осуществлять специальный орган. Он, в частности, будет выдавать разрешение на строительство объектов, проводить проектные работы, оформлять приглашения иностранным рабочим. Выходит, этот орган будет дублировать работу существующих сегодня служб - управления по архитектуре и градостроительству, таможни и т. д. Кроме того, судя по объему полномочий, на местах будет создана солидная структура. Тогда встает вопрос - сколько денег из федерального бюджета, выделенных на организацию ОЭЗ, будет на нее потрачено"?

Раз, два - взяли?

Конкурс на создание ОЭЗ стартовал в сентябре этого года. Причем до последнего - до момента появления на сайте Минэкономразвития конкурсной документации - оставалось загадкой, в каких регионах - дотационных или регионах-донорах - федеральный центр хочет создавать "точки роста" и как строго намерены в Москве отбирать победителей.

Ответом стали приведенные в заявке на участие критерии отбора финалистов. Так, например, оказалось, что наибольший вес при оценке заявки на ТВЗ правительство придает таким вопросам, как степень актуальности и инновационной привлекательности научных исследований и разработок, реализуемых на территории ОЭЗ; уровень развития на территории зоны образовательных учреждений и научных организаций, ведущих исследования и разработки по предполагаемому профилю ТВЗ; предполагаемый размер дополнительных доходов в бюджеты всех уровней, связанный с созданием и функционированием ТВЗ. Независимо от типа зоны при определении победителей имеет значение уровень финансовой обеспеченности субъекта Федерации. Другими словами, чем больше регион готов вложить своих средств, тем больше у него шансов на победу.

Позже сделанные выводы подтвердили сотрудники Минэкономразвития и эксперты. "Особые зоны призваны прежде всего дать рывок основным территориям в создании каких-то новых производств, площадок для развития, - заявляет в одном из интервью Владимир КЛИМАНОВ, директор Института реформирования общественных финансов, - они не предназначены для подтягивания каких-то регионов до уровня всех остальных". По мнению представителей правительства Хабаровского края, которые занимались подготовкой заявки в Минэкономразвития, не все критерии являются объективными. "Один из критериев, по которым будут оценивать претендентов, - это количество автомобильных дорог на 10 тыс. кв. км, - говорит Александр Зимин. - По этому показателю мы однозначно проигрываем любому региону, расположенному в центре России и имеющему площадь 30 тыс. кв. км. В крае дорожная сеть более или менее развита только на юге, а общая площадь региона почти 80 тыс. кв. км. На мой взгляд, если министерство считает необходимым учитывать протяженность дорог в субъекте РФ, то лучше было бы взять за основу протяженность трасс на одного жителя".

На старт, внимание, марш!

Прием заявок на участие в конкурсе был завершен 2 ноября. По информации Минэкономразвития, всего было подано 72 заявки из 47 регионов. Две из них были отклонены из-за ненадлежащего оформления (Оренбургская область и Ханты-Мансийский автономный округ). Из общего числа заявок 29 было подано на создание ТВЗ, остальные - на создание ППЗ. Среди представленных конкурсной комиссии документов имеются заявки от 4 дальневосточных регионов - Амурской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края. В федеральном бюджете на 2006 г. на создание инфраструктуры зон заложено 8 млрд руб. Еще 2 млрд руб., как сообщил Александр УСТИНОВ, куратор ОЭЗ в Минэкономразвития, директор Департамента стратегии социально-экономических реформ, готовы предоставить некоторые регионы в порядке софинансирования. Опираясь на эти цифры, в Федеральном агентстве по управлению ОЭЗ рассчитали количество регионов-победителей. Предположительно их будет 10. Деньги из государственного бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры получат 5 ТВЗ и 5 ППЗ. Впрочем, на конференции "ОЭЗ в России - новые возможности для инвесторов", прошедшей в середине октября, Михаил РЫЧЕВ, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению ОЭЗ, заявил, что если субъект Федерации предложит проект, полностью финансируемый на его средства или средства инвесторов, то об ограничениях говорить будет нецелесообразно".

Имеют ли шансы на победу дальневосточники? Имеют. По крайней мере, об этом говорят московские чиновники. Насколько высоки эти шансы? Для того чтобы оценить, стоит познакомиться с заявками, поданными в Минэкономразвития.

По информации администрации Амурской области, в регионе намечается создание ППЗ в 6 км от Благовещенска. Предполагается, что общая сумма затрат на создание инфраструктуры зоны в 2006 - 2009 годах составит 2269 млн руб. 25% расходов на создание и функционирование зоны будет профинансировано за счет средств бюджета области и Благовещенского района, 48% - за счет средств федерального центра. Остальное планируется привлечь из внебюджетных источников.

Среди потенциальных резидентов ОЭЗ - ряд китайских компаний, в частности Ляонинская автомобильная корпорация "Шугуан", компания по производству электродной продукции "Цзиньцяо" (г. Тяньцзинь), Хэйлунцзянская промышленно-продовольственная компания "Фулиньмэнь". В ППЗ предполагается разместить сборочные производства автобусов и легковых автомобилей, производства по сборке бытовой техники, нефтеперерабатывающих установок высокоточного разделения углеводородного сырья. Планируется наладить выпуск кремния для микроэлектроники, биофлавоноидов для фармацевтической и пищевой промышленности. Общий объем инвестиций резидентов зоны в создание здесь промышленных предприятий составит около $164 млн. Трудиться на предприятиях ППЗ ориентировочно будут 2450 человек. Около 300-400 будут заняты на смежных производствах за пределами зоны.

Резиденты ППЗ в Амурской области получат дополнительные преференции. Во-первых, при аренде земельных участков сроком более чем на 10 лет платить за землю им придется только с середины срока аренды. Во-вторых, в течение первых 2-х лет со дня ввода объекта в эксплуатацию с них не будет взиматься налог на доходы физических лиц, а с 3-го по 5-й год они будут платить только 50% от его базовой величины. Помимо этого, на первые 5 лет со дня ввода объекта в эксплуатацию их освободят от уплаты налога на имущество.

По расчетам, приведенным в технико-экономическом обосновании заявки Амурской области, с выходом предприятий-резидентов на проектную мощность бюджетные отчисления ежегодно будут составлять до 4,8 млрд руб., что увеличит сегодняшние бюджетные доходы региона почти на 9%. Бюджетные расходы на создание инфраструктуры ОЭЗ окупятся к 2012 г.

В Приморском крае предполагается создать ППЗ "Приморье" в п. Пограничном. Главная особенность выбранной территории - расположение в районе интенсивных торгово-экономических контактов, непосредственно у границы России и Китая.

Предполагаемая к созданию ОЭЗ примыкает к зоне приграничного сотрудничества "Суйфэньхэ" (ЗПС). Это обстоятельство открывает дополнительные возможности для резидентов зоны. В частности, зарегистрировав на территории ЗПС аффилированное юридическое лицо, они смогут вывозить на территорию Китая с целью доделки, дообработки и предпродажной подготовки производимые в России (в ОЭЗ) изделия. Доделанные за границей (в ЗПС) изделия затем можно будет отправить на реализацию на внутренний рынок Китая. В этом случае аффилированное с резидентом российской ОЭЗ лицо получит назад НДС и 50% таможенной пошлины, а также будет иметь льготы при уплате налога на прибыль. Другой вариант - доделанные в Китае российские товары доставляются обратно в ОЭЗ для реэкспорта или реализации на внутреннем рынке России. Но с освобождением от уплаты налога на прибыль, полученную в результате хозяйственных операций в Китае.

В ППЗ "Приморье" планируется разместить парк внедрения информационных технологий, зону глубокой переработки древесины, зону производства электробытовой техники, зону производства медицинского оборудования, предприятие по производству экологической упаковки, зону переработки пищевой продукции, зону текстильного производства.

На строительство объектов инфраструктуры намечено потратить 3564 млн руб., в том числе 2514 млн руб. - на объекты инженерной инфраструктуры (финансируется в том числе за счет бюджетных средств). По 19% от требуемой суммы выделят федеральный центр и администрация Приморья, 11% - администрация Пограничного района.

Результатом создания ППЗ "Приморье" должны стать: стабилизация объемов регионального промышленного производства, улучшение инвестиционного климата, увеличение прямых иностранных инвестиций. Предположительно улучшится качественная структура региональной внешней торговли за счет увеличения в экспорте Приморского края технологичной продукции (ее доля возрастет с 7,5% в 2004 г. до 35-37% в 2008-2010 гг.). Возрастет уровень региональной занятости. В 2006-2007 гг. будет создано 6,3 тыс. рабочих мест, к 2011-2013 гг. - 14,4 тыс. Сформируется дополнительная грузовая база для транспортного комплекса Приморья в 5-6 млн т в 2008-2010 гг. и в 10-11 млн т в 2011-2013 гг.

Республика Саха (Якутия) представила на конкурс в Минэкономразвития заявку на ППЗ по производству бриллиантов и ювелирных изделий в г. Якутске. Как следует из конкурсных документов, производство бриллиантов является одним из самых перспективных направлений для экономики России. По подсчетам специалистов, сегодня в стране объем рынка предметов роскоши составляет $1,7-2 млрд руб., а темпы роста достигают 10% в год. Однако экономисты указывают на то, что представленная Якутией заявка не удовлетворяет требованиям Закона "Об ОЭЗ в РФ". В законе говорится, что на территории ППЗ не должно располагаться производств, связанных с переработкой полезных ископаемых.

Хабаровский край на конкурс в Минэкономразвития подал две заявки. Здесь зоны планируют разместить в Хабаровске, на территории Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) (ТВЗ), и в Комсомольске-на-Амуре (ППЗ). Что интересно, ректор ТОГУ сам вышел на краевую администрацию с предложением создать ТВЗ. Под технико-внедренческую зону решено использовать здание бывшей столовой на территории университета. Среди проектов на реализацию - создание высокопроизводительного интернет-порта, разработка измерительно-информационной системы для объектов ЖКХ; создание автономной энергетической системы для обеспечения электроэнергией и теплом потребителей от ТЭС на базе микротурбин и др.

Общий объем необходимых инвестиций - 848 млн руб. Из них средства федерального бюджета - 20,5 млн руб. Из краевого и муниципального - по 13,75 млн руб. На подготовку инфраструктуры планируется потратить 55 млн руб., на проекты - 793 млн руб. Выручка по 7 проектам должна составить 1,5 млрд руб. Отчисления в бюджеты всех уровней - 590 млн руб. Срок окупаемости проектов - 1-4 года. Федеральные средства, вложенные в создание ОЭЗ, по расчетам, окупятся в течение 5 лет.

О ППЗ в Комсомольске рассказывает Александр Зимин: "Для ППЗ в Хабаровском крае была выбрана площадка в г. Комсомольске-на-Амуре, в районе завода КнААПО. На этой территории в конце 80-х планировали построить промышленный комплекс - был осуществлен гидронамыв площадок. Сделать большего не успели. Теперь мы предлагаем создать здесь ППЗ. В соответствии с действующим законодательством ППЗ должна быть не больше 20 кв. км. У нас просматривается порядка 5 кв. км., но существует возможность в будущем площадку увеличить. Участвовать в проекте изъявили желание 7 резидентов. Согласно представленным документам, ЗАО "Флора" собирается построить завод по производству твердо-волокнистых плит, ЗАО "Экспо" планирует наладить производство теплообменников, ЗАО "Дальневосточная технология" хочет разместить на территории особой экономической зоны завод по производству инструментов из твердых сплавов. Кроме того, в ППЗ намечено организовать производство бытовой техники, строительных, теплоизоляционных материалов. Амурский судостроительный завод предполагает использовать зону под расширение производства гражданской продукции - строительство деталей нефтедобывающих платформ. КнААПО пока рассматривает вопрос участия в ППЗ. В Москве оценивают перспективы строительства завода авиационных двигателей на территории зоны".

"Комсомольск-на-Амуре для создания зоны мы выбрали неслучайно, - продолжает начальник управления министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. - Этот город - основной центр машиностроения на ДВ. Кроме того, для него характерно наличие производств с высокой долей добавленной стоимости. Таким образом, создавая ППЗ в Комсомольске, мы берем курс на развитие производств инновационного характера.

В течение 20 лет капвложения в зону составят порядка 5,5 млрд руб. К моменту закрытия зоны (лишение территории статуса ОЭЗ по прошествии 20 лет. - Прим. "ДК".) там будет работать около 6 тыс. человек. После того как зона выйдет на свои расчетные параметры (2012- 2014 гг.), здесь будет производиться продукции на 6,4 млрд руб., во все уровни бюджета ежегодно будет поступать порядка 500 млн руб.

Что касается налоговых отчислений, то большая часть собираемых на территории ППЗ средств будет поступать в бюджет края. Примерно поровну пойдет в бюджет федерации и города. По предварительным расчетам в последний год существования зоны из 620 млн руб. налоговых сборов 170 уйдет в федеральный бюджет, около 300 - в краевой, около 150 - в муниципальный. После того как зона прекратит свое функционирование, налоговые поступления немного увеличатся. По окупаемости проекта могу сказать, что потраченные краем 150 млн руб. будут возвращены в региональный бюджет к 2013 г., деньги в местный бюджет вернутся к 2014 г. Период окупаемости государственных средств будет длиннее, т. к. федеральная власть в строительство зоны вложит больше, чем краевая".

Орел или решка?

В регионах шансы на успех своих проектов оценивают осторожно. Хотя все сходятся во мнении, что, по крайней мере, одна ОЭЗ на территории ДВ будет создана. Скорее всего, это будет ППЗ. Вопрос "где" остается открытым. "Проблема в том, что оба типа зон (ППЗ и ТВЗ. - Прим. "ДК") ориентированы на использование в качестве основного элемента наукоемких технологий, - поясняет ситуацию Владимир Попов. - А в ДВФО сегодня только КнААПО выпускает высокотехнологичные продукты, которые могут быть востребованы на мировых рынках. По крайней мере, военные образцы были востребованы (насчет гражданских самолетов пока рано говорить). Тот же "Авест" или "Евго" из Хабаровского края используют в производстве не отечественные, а корейские технологии. Отсюда вывод - ожидать появления на Дальнем Востоке большого количества "точек роста" не следует. Если здесь и возможно создание ОЭЗ, то не более чем одной - такой, где будут сконцентрированы все интеллектуальные возможности ДВ".

Его дополняет А. Зимин: "Я полагаю, что на ДВ по политическим и экономическим причинам пару ОЭЗ создадут. Где - пока неизвестно. Сильной стороной нашей заявки является то, что для подготовки площадки будущей зоны требуется незначительный объем бюджетных средств. Там нет строений. Инфраструктура нужна минимальная - железнодорожная ветка, канализация, водопровод и электричество". Бывший полпред президента в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ возможным победителем называл Амурскую область. Многие делают ставку на Приморский край.

Валерий ТИХОНОВ, начальник управления инновационного развития и науки министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края, который курировал вопрос подготовки заявки на ТВЗ от региона, честно признается: "По количеству и качеству научных разработок, предлагаемых на реализацию в ТВЗ, нам тягаться с аналогичными заявками Подмосковья, Новосибирска, Томска или Питера не под силу. Почему? Потому что научный потенциал перечисленных регионов гораздо выше. Шанс на победу появится у нас только в том случае, если в дело вмешается политика. Экономика ДВ не должна быть материало- и энергозатратной. Такая экономика из-за имеющихся у нас удорожаний просто неэффективна. В то же время создание здесь ТВЗ может способствовать появлению в регионе высокотехнологичных производств. Это во-первых. А во-вторых, за 15 лет с Дальнего Востока уехали 1,5 млн человек. Кто уезжает? Не думаю, что пенсионеры. А зоны, подобные той, которую мы хотим организовать, они как раз для молодых. Вчерашние выпускники вузов, светлые головы смогут найти здесь применение своим знаниям, смогут проявить себя и получат возможность зарабатывать деньги. Как следствие - демография изменится в лучшую сторону".

Каждый из предложенных дальневосточниками на конкурс проектов имеет свои плюсы: где-то бюджетные отчисления при выходе зоны на расчетную мощность миллиарды рублей составляют, где-то активно китайские инвестиции в высокие технологии привлекаются, где-то отечественное производство стимул к развитию получает. Но в каждом можно найти и минусы. Не это главное. Главное другое - нужно, чтобы сама идея ОЭЗ на этот раз себя оправдала. Нам бы грабли, которые на дороге лежат, обойти.

PS. Дальний Восток оставили на второй год

Подготовив материал об особых экономических зонах и проектах, которые подали на конкурс дальневосточники, "ДК" с нетерпением ждал решения конкурсной комиссии. Интрига сохранялась вплоть до 28 ноября, когда под председательством vинистра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа состоялось заседание конкурсных комиссий по отбору заявок на создание особых экономических зон. Результат оказался предсказуемым - среди победителей дальневосточников нет. Принято решение о создании четырех зон технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге, Москве (Зеленоград), Московской области (Дубна), г. Томске. Две зоны промышленно-производственного типа будут созданы в Липецкой области и Татарстане (г. Елабуга).

Собственно о таком раскладе можно было предполагать еще до того, как комиссия официально объявила итоги. За неделю до этого на встрече с президентом Владимиром Путиным Греф докладывал (мы приводим стенограмму дословно):

"Г.Греф: Что касается промышленно-производственных зон, мы склоняемся к мысли: в следующем году объявить еще один конкурс и нам самим с федерального уровня помочь в первую очередь регионам Дальнего Востока и Восточной Сибири в подготовке заявок, с тем чтобы более качественно произвести подготовку территорий, отбор этих территорий.

Есть большой интерес у стран - наших партнеров к созданию совместных зон. А такой опыт и в Европе, и в Азии есть: самые успешные зоны, которые действуют, допустим, в Китае, Сингапуре, во Франции, создаются несколькими государствами. И, как правило, бизнес из этих государств идет в развитие именно этих зон. У нас есть также заявки от наших партнеров, от Сингапура: министр-наставник Ли Куан Ю здесь был, выразил заинтересованность, и она подтверждена письмами со стороны правительства Сингапура о том, что они одну зону готовы сделать совместно с Российской Федерацией.

Мы эту тему проговаривали и с нашими корейскими партнерами, также есть заинтересованность японских партнеров. Поэтому, может быть, в следующем году...

В.Путин: Но они именно на востоке?

Г.Греф: Да, именно. В первую очередь, как мы с Вами обсуждали, созданием промышленно-производственных зон, в первую очередь мы хотим помочь в развитии экономической динамики на Дальнем Востоке. Мы существенно в этом году увеличили, в соответствии с Вашим поручением, финансирование всех программ по Дальнему Востоку. Сейчас нами подготовлен комплекс мер во исполнение Ваших указаний в послании Президента по развитию дальневосточных приграничных территорий, который мы до первого декабря должны внести в Правительство, и он должен быть утвержден. И в следующем году дополнительно к тем финансовым ресурсам, которые будут направлены на развитие этих территорий, в первую очередь инфраструктуры, мы бы хотели помочь им создать несколько зон на Дальнем Востоке, с тем чтобы привлечь туда инвестиции и создать новые рабочие места".

Запомним эти обещания правительственного чиновника. Ни кому-нибудь, а президенту страны о планах развития Дальнего Востока докладывал. Зафиксируем в памяти и тот факт, что, будучи этим летом на Камчатке и любуясь красотами Долины гейзеров, Герман Греф заверил местную власть в том, что в ближайшее время по представлению правительства в Госдуме будет рассмотрен проект закона о создании третьего типа зон - туристско-рекреационных. И где как не на Дальнем Востоке такие зоны создавать? Так что подождем еще. Мы это умеем, не столько ждали.

"ДК" выражает благодарность администрациям Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Республики Саха (Якутия) за предоставленную информацию о проектах ОЭС.