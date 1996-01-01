Фермер с поддержкой

Накануне вступления России в ВТО, а это событие эксперты связывают с 2006 годом, вновь и вновь встает вопрос государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли. От нее нам предлагают отказаться, кивая на международный опыт. А между тем многие страны имеют на этот счет иные взгляды. Особенно если они касаются собственного сельского хозяйства.

Опыт США в разработке сельскохозяйственной политики изучал корреспондент "ДК", побывавший в этой стране в конце прошлого года в рамках программы международных визитов.

OPIC для своих и чужих

Деловая программа началась встречей в Корпорации частных внешних инвестиций, известной во всем мире под аббревиатурой OPIC. Эта государственная организация оказывает помощь американским частным инвесторам, желающим вести бизнес за рубежом. Без одобрения корпорации бизнес в другой стране вряд ли возможен, поскольку OPIC осуществляет страхование внешних инвестиций от различных политических рисков, защищает интересы американских деловых кругов за рубежом, а также участвует в финансировании проектов за рубежом через различные займы, гарантии и гранты. Последнее особенно актуально для нашей нуждающейся в инвестициях экономики.

При участии или поддержке корпорации американский бизнес работает в 150 странах мира. С 1992 года OPIC присутствует в России. Сфера агробизнеса, правда, в инвестиционном портфеле OPIC занимает самое скромное место, хотя растет быстрее остальных. По словам господина ГЕЙЛА, американские инвесторы хотят работать в аграрном секторе России, и несколько примеров успешной работы уже имеется.

Для участия в проектах корпорация выдвигает несколько условий. В частности, непременное участие в проекте не менее 25% американского капитала (например, в форме совместных предприятий), а также ограничение по участию в проекте государственных средств - не более 50%. И, пожалуй, самое важное - должен быть гарантированный источник покрытия долгов. Причем займ может составлять не более 60% стоимости проекта, остальные 40% обязан внести владелец бизнеса. При соблюдении этих и ряда других требований (экология, охрана труда) инвесторы могут рассчитывать на получение долгосрочного кредита - до 15 лет под среднюю ставку 8-9% годовых.

Среди российских проектов нам рассказали о мясоперерабатывающем комбинате на северо-западе России, молочной ферме на тысячу голов под Новосибирском и поставке техники и оборудования по лизинговой схеме сельхозпредприятию в Хабаровском крае. А также пригласили обращаться со своими проектами в московский офис организации.

Поддержка OPIC - лишь одна из многочисленных форм господдержки американских производителей и фермеров. Ведь главная цель деятельности этой организации не только и не столько в создании рабочих мест и новых производств в странах с переходной экономикой (к коим относят сегодня и Россию), как нам сказали на встрече, а поиск новых рынков влияния для американской экономики.

Господдержка искажает

Хотя нас уверяли в ходе многочисленных встреч, что российскому сельскому хозяйству повезло в том, что государственные субсидии у нас очень низкие, а следовательно, реальная экономическая картина не искажена, своих фермеров в штатах поддерживают весьма основательно. Искажения экономики не пугают. И некоего лукавства, когда речь заходила о свободной конкуренции товаропроизводителей, наши американские собеседники старались не замечать.

Субсидии наиболее существенны для производителей сахара, хлопка и арахиса, которые в противном случае были бы просто неконкурентоспособны на мировом рынке. Государство поддерживает тех, кто выращивает пшеницу, очень популярную в стране кукурузу и соевые бобы. Есть несколько типов господдержки. Так называемые прямые платежи, когда фермер имеет определенную базовую историю по выращиванию определенной культуры и подписывается на участие в программе. Как образно пояснил нам профессор Джорджтаунского университета Клайд УИЛКОКС, федеральное правительство предлагает фермерам своеобразные взятки - если будете выращивать кукурузу, вот вам деньги. Еще один вид поддержки называется антициклическими выплатами. Механизм вступает в действие, когда цена на продукцию падает ниже определенного страхового уровня.

Государство возмещает разницу. Есть еще и маркетинговые ссуды: фермер получает от государства займ, обеспечением которого является будущий урожай. Дается он на 9 месяцев, по истечении срока фермер должен вернуть деньги либо передать правительству урожай.

Молоко против колы

Застрахованы от рыночных катаклизмов в виде резкого снижения цен и производители молока - в этом случае государство покупает у них продукцию по фиксированным ценам, которые устанавливаются ежемесячно (на цельное молоко, предназначенное для производства сухого обезжиренного и сыров). Государство изымает эту продукцию и складирует, а когда происходит стабилизация цен, направляет ее на рынок. Эта система поддержки действует с 30-х годов прошлого века. И все-таки, как сообщили нам в ассоциации переработчиков молока, их волнует, что потребление молочных продуктов среди американцев падает. Молоко уступает в состязании "за место в желудке" пепси, коле и минеральной воде.

Финансирует программы государственная корпорация, председателем которой является министр сельского хозяйства. Есть своя поддержка фермеров и в некоторых штатах, например в Калифорнии субсидируют производителей молока, и в этом случае фермеры других штатов уже не очень довольны. Складывается несправедливая конкуренция - говорили об этом экономисты в Вашингтоне.

Несколько вопросов российских фермеров наши собеседники без дополнительных пояснений не поняли. А интересовал нас всего-навсего механизм получения фермерами этих субсидий.

Кто принимает решение, куда перечисляются деньги, кто их выдает фермеру и могут ли они "затеряться" по пути, на уровне Минсельхоза, штата или графства? Вопросы, для нас вполне понятные, вызвали даже удивление.

- Недофинансирование статей бюджета незаконно, - заметил один из высокопоставленных чиновников. - То, что выделено, Минсельхоз не имеет права не израсходовать. Средства поступают непосредственно фермеру, подписавшемуся на ту или иную программу, без всяких посредников, в форме чека.

Кроме прямой помощи есть еще и косвенная. Например, многочисленные программы борьбы с бедностью. Раньше это были специальные продовольственные купоны. Сегодня имеющие право на помощь люди получают специальные пластиковые карточки с некоей суммой, которую могут потратить только на определенные продукты питания. Не надо объяснять, что финансовая цепочка расчетов в конечном счете доводит деньги до американского агрария. Кроме этого действуют многочисленные программы сельскохозяйственных исследований, безопасности продуктов, сохранения водных и земельных ресурсов, борьбы с коровьим бешенством, птичьим гриппом и т.д.

Как сообщили нам в офисе главного экономиста Минсельхоза США, правительственные платежи на поддержку сельского хозяйства в 2004 году превысили $13 млрд, в 2005 они составят около $21 млрд. В целом же бюджет министерства сельского хозяйства в 2005 году превышает $94 млрд. Из них $52,2 млрд направляется на продовольственные программы для малоимущих, $25,4 млрд - агентству фермерских услуг на реализацию программы платежей. $2,3 млрд расходы зарубежной сельскохозяйственной службы, $2,6 млрд - на социальное развитие сельской местности.

Чтобы завершить тему субсидий, приведу еще две цитаты. В ходе одной из встреч в коридорах власти нам напомнили недавнее высказывание президента БУША: "Если все в мире отменят субсидии, то и мы отменим". А потом прокомментировали: "Но этого не произойдет", имея в виду "если".

Зайдите на сайт Минсельхоза

В общем, на словах - абсолютно свободный рынок, а на деле хорошо организованное участие государства в вопросах финансирования, статистики и прогноза. Причем не только в масштабах собственной страны. Во всяком случае, участники поездки нет-нет да и вспоминали шутку кого-то из ответственных работников Минэкономразвития - хочешь иметь точный прогноз по России, зайди на сайт Минсельхоза США.

Аналитик по зерновым Карл ГЕРНАЗИО, наверное, и не предполагал, насколько впечатлило русских его краткое выступление. А он лишь продемонстрировал исходный материал, который использует для подготовки прогнозов урожая в различных регионах мира.

- Перед вами спутниковая карта двухдневной давности, - комментировал выступающий, - как вы поняли, это центральная Россия. Вот здесь зафиксированы пожары, - показывал он электронной указкой на Подмосковье, - это озимые посевы, здесь поля сейчас возделываются, а это пустующий участок, - указка спускалась южнее. - Информация собирается по квадратам в радиусе 100 миль.

Различные цвета на фотографиях свидетельствуют о влажности почвы и уровне осадков. По снимкам можно определить заболевания растительности и выделить низко- и высокопродуктивные районы. Нам показали поля после пыльных бурь в Канзасе и заморозков в Украине. На основе этих и других данных готовятся обстоятельные прогнозы.

С одним из таких прогнозов нас познакомили уже в Чикаго. Президент фирмы, оказывающей консультационные услуги фермерам, Джексон БУЛЕВАРД заметил, что в 2005 году на юге России и Украины была сильная засуха. В этой связи производство озимых зерновых в Черноморском регионе в 2006 году может снизиться до 50%. Мы поняли, что американские фермеры потирают руки, ведь экспорт более дешевого российского зерна, сбивавшего цены на мировом рынке, может сократиться. Как и то, что американских фермеров и аналитиков волнует, что Россия все активнее выходит на международный рынок зерна.

Вышли все из фермеров

За три недели поездки нам не раз приходилось встречаться в представителями различных фермерских ассоциаций. Они оказывают разрозненным на гигантских территориях небольшим хозяйствам консультационную и информационную помощь. Решают и другую проблему - человеческого общения. Фермеры на собрания ассоциации приезжают не только чтобы обсудить текущие проблемы, но и просто поговорить. Существуют и другие объединения аграриев - кооперативы. Здесь люди объединяются не просто ради общения, а чтобы решать бизнес-проблемы, не допустить падения цен на их продукцию, которая для кого-то является банальным сырьем. Так родился, например, сельхозкооператив производителей молока Land O`Lakes (Земля озер) в Миннесоте. Объединившись, они занялись производством сыра и другой продукции, теперь цены на сырье они устанавливают сами. Есть кооперативы, которые, сотрудничая с банками, решают проблемы кредитования или предоставляют в аренду сельхозтехнику.

Кажется, все американцы вышли из фермеров. Если не все, то многие. Но не только не забыли сей факт, а еще и гордятся этим. И если есть возможность, содержат фермы и ранчо, доставшиеся в наследство от отцов и дедов. Или помогают тем, кто работает на земле, иными способами - услугами, законами, информацией, научными разработками.

- У меня есть ферма в Канзасе. Мы выращиваем пшеницу и кукурузу на площади около тысячи гектаров, держим 400 голов крупного рогатого скота на мясо, - рассказывал нам менеджер одной из крупнейших в мире перерабатывающих компаний "Каргил". - Это семейный бизнес. На ферме работают отец, я и два работника. Во время уборки урожая нанимаем еще нескольких помощников. Комбайны арендуем, а машины у нас свои.

Мы спрашивали, зачем ему, столичному служащему, ферма в 100 акров в соседнем штате.

- Я вырос на молочной ферме в штате Висконсин и сам вставал в пять утра, чтобы доить коров, - не скрывал своего прошлого известный в стране радио- и телевизионный комментатор Орион СЭМУЭЛЬСОН, между прочим, дважды лауреат Оскара за программы для фермеров. - Теперь я встаю без пятнадцати три, чтобы меня услышали те, кто встает в пять доить коров.

Начинал он когда-то с коротких известий о колебаниях цен на зерно на Чикагской товарной бирже и сводок погоды. Сегодня ведет несколько передач на различных каналах и авторское шоу "Сэмуэльсон говорит". Орион видит перед собой две миссии: ежедневно обеспечивать оперативной полезной информацией фермеров и образовывать всех остальных.

- Если вы едите, значит, вы тоже связаны с сельским хозяйством, - говорит он своим слушателям. - Занимаюсь фермерством на четверть ставки, - делился сенатор из штата Колорадо Грег БРОФИ. - Раньше на этой же площади мой дед работал на полную ставку, но теперь, когда мы имеем современную технику, семена и технологии, управляемся намного быстрее.

Он пошел во власть, чтобы лоббировать решение фермерских проблем. Ведь реальному фермеру они хорошо известны. Рассказывает о борьбе с экологами, требования которых порой доходят до абсурда (они хотят, чтобы свиньи не воняли!), о решении проблемы орошения земель (в Колорадо без этого хорошего урожая не вырастить), технологии no- till, которая в этом году себя не очень оправдала.

Вновь возник разговор и о господдержке сельского хозяйства.

- Программы поддержки цен не способствуют эффективности агроотрасли, - говорит сенатор, - но отменять их надо постепенно. Если отменить разом, то до 40% недвижимости сменит своих владельцев (разорится. - Прим. "ДК"), а дальше последует эффект домино, с банкротством фирм и банков. Как агроэкономист я понимаю негативное влияние господдержки, а как политик-реалист хочу стабильности в регионе.

Хотят этой стабильности и федеральные власти. А потому прислушиваются к достаточно сильному фермерскому лобби. И помогают законами, финансами, научными исследованиями, информацией. Рационально выстроенной инфраструктурой, ориентированной на поддержку аграрного бизнеса. Кое-что из этого опыта не мешало бы перенести и на нашу землю.