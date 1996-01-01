ЛВЗ не могут налить по "полной"

Новый год, который всегда был для продавцов и производителей алкогольной продукции не просто праздником, а временем делать деньги, преподнес весьма неприятный сюрприз. Таких кардинальных изменений, которые произойдут в отрасли в 2006 г., и сами производители, и операторы алкогольного рынка не видели со времен перестройки.

О том, что на алкогольном фронте нужно что-то менять, аналитики рынка и чиновники высокого ранга говорили на протяжении пяти последних лет - алкогольный рынок в том виде, в котором он существовал в последние годы, не устраивал ни государство, ни бизнес.

Отдав на откуп частному капиталу производство и продажу водки, государство запустило рыночный механизм. Естественно, предполагалось, что рынок сам себя отрегулирует, но формирование рынка пошло с большим перекосом. В производстве водки и другого крепкого алкоголя акцизные платежи в пересчете на один литр занимают 70% конечной стоимости продукции при ее реализации. У производителей и продавцов появился соблазн заработать большие и легкие деньги, нужно было только избежать уплаты акциза. Чем многие операторы рынка и занялись.

В результате на прилавках страны появилось много продукции, которая нигде не учитывалась, но при этом это была нормальная заводская водка, которую и суррогатом-то назвать нельзя. Естественно, по всей стране бюджеты разных уровней несли серьезные потери. Бороться с этим явлением можно было только одним методом: на каком-то этапе было необходимо вести учет и контроль всей крепкой алкогольной продукцией. Так возникла система акцизных складов в регионах, на которых были размещены местные налоговые посты. Каждый регион, в том числе и ДВФО, имел возможность через местные администрации контролировать акцизные платежи, что давало им возможность иметь полное представление о том, что творится на местных алкогольных рынках.

Правда, была одна загвоздка. Последние годы акцизные платежи по всей стране стали падать, а количество компаний, занимающихся производством и оптовой продажей алкогольной продукции, значительно выросло. По данным Национальной Алкогольной Ассоциации, в 2005 г. только одних водочных заводов в России насчитывалось более 400. А количество оптовых компаний, занимающихся реализацией алкоголя, и вовсе превысило десятки тысяч. Например, в одном Приморье в 2005 г. 38 компаний имели лицензию на оптовую торговлю алкогольной продукцией. А если брать розничную сеть, то более 4 тысяч торговых точек в Приморском крае занимались реализацией алкоголя конечному потребителю.

Небольшой экскурс в историю неслучаен. Большинство оптовых компаний и крупных производителей забили тревогу. По их мнению, не только государство теряло акцизные платежи, но и их объемы продаж с каждым годом падали. В общем, бизнес стал задумываться, а не прибегнуть ли ему к помощи административного ресурса, чтобы он помог ему в конкурентной борьбе с нечистыми на руку производителями и продавцами. В результате летом 2005 г. появились поправки в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

По мнению исполнительного директора "Ассоциации продавцов и производителей алкогольной продукции Приморья" Геннадия РЕЗНИКОВА, принятые поправки - это бомба замедленного действия, и взорвется она в середине 2006 г.

Алкогольный пирог будут делить

"Теперь все брошено на некий самотек, и администрации регионов практически только через лицензионную палату или другие свои подразделения будут иметь возможность воздействовать на рынок алкогольной продукции, а оптовые компании получают свободу. Все понимают, что отсутствие акцизных складов резко усилит конкуренцию оптовых поставщиков. Это в свою очередь развяжет если не войну между компаниями, то значительно усложнит им жизнь. Теперь каждая из организаций, занимающихся оптовой реализацией алкоголя, ринется урвать кусок алкогольного пирога. Пример: не было у компании права возить водку, а теперь оно появится. Привез ты водку, естественно, встанет проблема, где ее реализовать. Магазины уже все поделены, придется кого-то теснить. В этой ситуации розница получает возможность манипулировать своими поставщиками", - утверждает Геннадий Резников. На практике это выражается в том, что объемы дебиторской задолженности постоянно растут. А вывод из оборота крупных сумм не идет на пользу финансовому состоянию оптовиков.

Мнение производителей также не в пользу изменений закона. Еще до нового года руководители предприятий предполагали, что преимущество в этой ситуации получают крупные ликероводочные заводы, находящиеся в центральной части России. Как отметил коммерческий директор ОАО "Уссурийский Бальзам" Владимир СИВАШОВ, такие группы компаний, как "Русский стандарт", "Веда", "Кристалл", в отличие от небольших региональных ЛВЗ, без проблем смогут выплачивать достаточно высокие лицензионные сборы, которые будут увеличены с 50 тыс. до 3 млн руб. Во-вторых, в связи с укрупнением розничного звена будут востребованы бренды, которые более узнаваемы у населения. Местные компании не смогут с ними конкурировать, и даже демпинг им вряд ли поможет.

Но не будем заглядывать так далеко. В первые дни нового года из-за отсутствия новых акцизных марок все российские предприятия алкогольной отрасли прекратили работу. Встали и дальневосточники. На целый месяц.

Последствия очевидны - финансовые потери понесли сами предприятия, бюджеты, с дефицитом столкнулись торговые организации.

Стоят и ждут

Весь январь из регионов поступали тревожные сообщения: "Остановлено производство алкогольной продукции в Амурской области, старых запасов хватит примерно на неделю, после чего, говорят производители, местное спиртное исчезнет с прилавков. Два производителя - "Амурский кристалл" и "Винный завод Благовещенский" не могут выпускать водку из-за отсутствия акцизных марок нового образца и специального оборудования". "Хабаровский ЛВЗ не выпускает продукцию, хотя марки на завод в количестве 2 млн. штук уже пришли". На момент написания материала представители завода выразили сомнение, что в январе производство возобновится. Правительство должно выпустить целый ряд нормативных актов, разъясняющих, как должен происходить учет выпущенной с новой федеральной маркой продукции.

"В настоящее время механизма, разъясняющего этот порядок, нет. Пока стоят местные заводы, вся надежда на то, что потребительский спрос будет невысок и запасов, накопленных на складах, будет достаточно, чтобы продукция местных производителей была на полках, - утверждает пресс-секретарь компании "Синергия" (в ее состав входят 4 ЛВЗ, из них "Уссурийский Бальзам" и Хабаровский ЛВЗ на территории ДВФО. - Прим. "ДК") Алексей КАБАНЧЕНКО. - Однако, если запасы кончатся, местные производители рискуют отдать свою долю рынка. Специфика потребления алкоголя в том, что, если даже на один месяц какая-то конкретная марка водки исчезнет с полок магазина, ее место тут же займет другая, соответствующая по качеству и цене. Не секрет, что пока стоят заводы в регионах, часть крупных ЛВЗ имеют уже марки и должны заработать приблизительно на две недели раньше. Значит, их продукция будет первой расходиться по стране.

В этой ситуации зарубежные производители вроде "Немироф" получают просто свободный рынок. На один месяц они становятся полноправными хозяевами ситуации. Опасность потерять своего потребителя существует. Чтобы избежать этого, мы форсировали производство в конце 2005 г. на своих заводах в ДВФО и надеемся, что наших запасов хватит, чтобы закрыть розницу. Но если простой будет значительный, то неизвестно, чем все это закончится".

Однако если в других российских регионах "загвоздка" связана лишь с отсутствием марок, то амурские заводы наладить выпуск алкоголя не смогут даже после их поступления. "Наши производители не приобрели специальное оборудование для оклейки этих марок, не подключились к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), введение которой предусмотрено новой редакцией закона, - утверждает начальник отдела контроля в сфере производства и оборота алкогольной продукции Управления федеральной налоговой службы по Амурской области Галина БЫСТРОВА. - Тем не менее в ближайшее время оба производителя пытаются решить эти вопросы".

"Закон приняли 1 июля, но дополнения внесли 31 декабря 2005 года, а на следующий день он вступил в силу, - пояснил гендиректор ОАО "Амурский кристалл" Андрей ВЕДЕВ. - Естественно, у нас было много вопросов, и они остаются до сих пор. Например, оборудование, которое мы должны установить, стоит около $20 тыс. При этом мы должны его купить у определенной фирмы".

"Благовещенский винный завод" столкнулся с теми же проблемами. Сроки, когда в области начнется производство алкоголя, никто назвать не мог. Помимо того, что уйдет время на покупку и установку специального оборудования, подключение к единой системе, необходимо будет еще и обучить людей. Однако на обоих предприятиях подтвердили, что с требованиями закона все равно придется считаться, и они намерены работать по новым правилам.

Розница подвисла

"Уже сегодня наблюдается дефицит алкогольной продукции в розничной сети и у оптовых компаний. Нет шампанского, отдельных марок водки и коньяка, - утверждает генеральный директор компании ООО "Дилан" Асад ШАМОИ. - Оптовики не могут заказать на заводах даже продукцию со старыми марками. Нет системы учета. Легальные операторы рынка ждут, когда кончится неразбериха, а теневики активно забирают у них розничную сеть. Правительство, объявившее контрафакту войну, в очередной раз подставило тех, кто хочет играть по установленным правилам. По нашим прогнозам, первая продукция с заводов поступит не ранее февраля".

Что будет с розничной сетью, все только гадают. С 1 июля 2006 г. вводится запрет на продажу крепкого алкоголя в магазинах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. С этого времени торговать алкогольной продукцией смогут только юридические лица, имеющие уставный капитал не менее 500 тыс. руб. для городов и 100 тыс. руб. для остальных муниципальных образований. Хотя, как утверждает Геннадий Резников, муниципальные образования вправе установить свой размер уставного капитала. И предварительные расчеты показывают, что оптимальная сумма уставного капитала должна быть около 20 тыс. руб. Значительные суммы частный предприниматель вынужден будет также затратить на перерегистрацию ЧП в юридическое лицо.

Позиция к этому пункту у операторов рынка неоднозначная. Кто-то считает, что это позволит убрать из розничной сети всякого рода киоски, торгующие по ночам сивухой. Однако некоторые руководители высказывают опасения, что в сельских районах и отдаленных поселениях, где грамотность предпринимателей оставляет желать лучшего, подобный шаг обернется повышенным самогоноварением или же население начнет опять пить всякого рода спиртосодержащие лосьоны и прочую дрянь.

Бюджеты в убытках

Бюджеты регионов также несут убытки. Ведь их потери федеральный центр будет компенсировать целевыми траншами. А цифры будут браться по последним годам, когда бюджеты в результате поступления на рынок теневой продукции уже потеряли часть акцизных платежей. К примеру, в 2004 г. по сравнению с 2003 г. Приморский край недополучил от акцизных платежей почти 400 млн руб. Но даже федеральные транши не смогут компенсировать потери бюджета. Ранее акцизные платежи поступали в бюджет в течение нескольких месяцев, и администрации могли оперативно распоряжаться "пьяными деньгами". Теперь им придется ждать, а то и гадать, какую сумму ежегодно им будут перечислять.

Есть потери и в Хабаровске. Ранее Хабаровский край получал 100% акцизов от алкоголя местного производства и 80% от завозного, но с отменой акцизных складов и снижением прямых поступлений акциза от местных производителей до 20% региональный бюджет может лишиться порядка миллиарда рублей.

Все ли местные производители останутся в строю? Вопрос. Ведь в соответствии с новыми поправками в закон им предстоит увеличить уставный капитал до 50 млн рублей. Большинство ликероводочных заводов края уже приняли меры по увеличению уставного капитала. Хотя не исключено, что с рынка алкоголя придется уйти Николаевскому горпищекомбинату. Этот завод, скорее всего, будет перепрофилирован под выпуск безалкогольной продукции.

А вот для кого новый закон может стать роковым, так это для производителя пищевого спирта "Лазовский спиртовик". Изменение в законе гласит, что действовавшая система квотирования, которая "привязывала" производителей ликероводочной продукции к конкретному поставщику, отменяется. Теперь градообразующее предприятие поселка Хор, в реконструкцию которого было вложено более 80 млн руб., в том числе более 50 млн из бюджета края, вполне может остаться без заказов, - по крайней мере, от пищевой промышленности.

В подготовке материала принимали участие журналисты газет "Амурская правда" и "Золотой Рог" в Хабаровске".