Оловянная лихорадка

На Хинганском оловорудном месторождении продолжается борьба за передел имущества, а производство продукции тем временем остановлено.

19 января 2006 года арбитражный суд Еврейской автономной области рассмотрел иск управления Федеральной налоговой службы по ЕАО и заявление прокурора области о признании недействительной сделки купли-продажи имущества между ООО "Хинганский горно-обогатительный комбинат" (ГОК) и ОАО "Хинганское олово".

В заявлении управления налоговой службы - кредитора ОАО "Хинганское олово" третьей очереди, поданном в суд 25 октября 2005 года, отмечено, что в ходе проведения процедуры конкурсного производства налоговой службе стало известно о нарушении норм действующего российского законодательства. Сообщается, что еще 30 августа 2002 года ОАО "Хинганское олово" продало ООО "Хинганский ГОК" оборудование, здания и сооружения (читай: один хозяйственный комплекс - шахту по добыче касситерита, обогатительную фабрику и другое) на сумму более 44 млн рублей, но по двум договорам. А в протоколе совета директоров ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" (учредитель названных хинганских предприятий и держатель контрольного пакета акций) зафиксировано одобрение сделки купли-продажи имущества на данную сумму как одной сделки.

Согласно бухгалтерскому балансу стоимость активов ОАО "Хинганское олово" на 30 июня 2002 года составляла более 68 млн рублей, т. е. сделка купли-продажи имущества "потянула" на 65% общей стоимости активов АО и считается крупной. Подобные сделки, согласно закону об акционерных обществах, утверждаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании. Истец утверждал, что вопрос о продаже имущества ОАО "Хинганское олово" на общее собрание акционеров не выносило. На этом основании и ряде дополнительных оснований истец просил суд признать оба договора от 30 августа 2002 года недействительными и применить последствия недействительной сделки. Кроме того, кредитор просил суд арестовать имущество ОАО "Хинганское олово" в целях его сохранения.

Прокуророво око

На том же заседании суд рассмотрел исковое заявление прокурора области о фальсификации. В основе иска обращение комитета по управлению госимуществом ЕАО, которое считает, что в соответствии с законом ЕАО при сделке на заседании совета директоров должен был присутствовать представитель области - член совета директоров акционерного общества В.В. ПОЛЯКОВ, заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи и энергетики, начальник отдела топливно-энергетического комплекса правительства ЕАО. В его адрес даже не поступало приглашение, хотя в протоколах заседания совета директоров, который принял решение о продаже движимого и недвижимого имущества АО на сумму более 44 млн рублей, фамилия В.В. Полякова значится.

В постановлении прокурора, в частности, отмечено, что "об умышленном незаконном характере сделок свидетельствуют и следующие обстоятельства: несмотря на то, что проданное оборудование, здания и сооружения являются единым хозяйственным комплексом, сделка о купле-продаже искусственно совершена двумя договорами; указанные договора от 30.08.02 о купле-продаже заключены одними и теми же лицами и в один и тот же день". Далее в постановлении указано, что в действиях руководителей по умышленному созданию условий неплатежеспособности ОАО "Хинганское олово" в результате данных незаконных сделок, подлогов документов и, как следствие, незаконном приобретении, использовании имущества предприятия усматриваются признаки преднамеренного банкротства, легализации (отмывания) имущества, приобретенного, используемого в результате совершения противоправных действий".

Федеральный судья А.В. КРИВОЩЕКОВ, который рассмотрел данное дело в Арбитражном суде, признал сделку купли-продажи имущества между ОАО "Хинганское олово" и ООО "Хинганский ГОК" недействительной. По решению суда ООО "Хинганский ГОК" обязано вернуть имущество ОАО "Хинганское олово" в соответствии с договорами купли-продажи. Решение суда может быть обжаловано в месячный срок.

Нехитрая схема увода имущества?

Из заявления в областной арбитражный суд управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Еврейской автономной области (оно на данном заседании суда не рассматривалось: истец отозвал его, поскольку в суде уже имелись подобные заявления) можно почерпнуть и другие сведения о скандальной истории. В документе утверждается, что с 2000 года ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" начинает скупать акции ОАО "Хинганское олово" и становится владельцем контрольного пакета. В период с 2000 по 2002 годы, владея контрольным пакетом акций, ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" фактически управляет производственной деятельностью ОАО "Хинганское олово" и финансирует его в счет будущих поставок оловянного концентрата. В результате несложных комбинаций по разнице в цене на выпускаемую продукцию у ОАО "Хинганское олово" возникает кредиторская задолженность перед своим акционером ОАО "Новосибирский оловянный комбинат". Параллельно этому процессу у ОАО "Хинганское олово" образовались и другие денежные обязательства - это платежи в доход государства и за электроэнергию.

При росте кредиторской задолженности могли возникнуть обязательства, при которых ОАО "Хинганское олово" должно было бы ответить по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. Во избежание производственных и финансовых потерь руководство ОАО "Хинганское олово" совместно с ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" создает несложную схему по уводу имущественного производственного комплекса ОАО "Хинганское олово" от требований кредиторов. По решению совета директоров ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" (протокол №15 от 03.06.2002 года) создается дочернее предприятие со 100-процентной долей участия - ООО "Хинганский ГОК". Через несколько дней, точнее, 6 июня 2002 года, денежные обязательства ОАО "Хинганское олово" перед ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" оформляются простым векселем серии СБ 0001384 № 1-ХЗ на сумму 42 670 000 рублей, что подтвердило образовавшуюся перед ним задолженность.

Нарисованная схема увода имущества - лишь предположение. Вот что сказал на заседании суда конкурсный управляющий ОАО "Хинганское олово" Д.Б. БИЧУЦКИЙ: "Перевод имущества "Хинганского олова" в 2002 году "Хинганскому ГОКу" произошел в рамках того же "Новосибирского оловокомбината". Проданы были не только здания, оборудование, но и сам ствол шахты и даже горные выработки. "Хинганское олово" и раньше было не совсем самостоятельно, а после продажи имущества и вовсе попало в зависимость. С 2004 года договора уже заключались не с "Хинганским оловом", а с "Кораллом" и "Олоном" - обществами с ограниченной ответственностью, которые были созданы "Хинганским оловом" для работы на горных выработках и обогатительной фабрике. Соответственно, этим предприятиям диктовали условия труда и цену на продукцию, что не способствовало прибыльной работе. Наверное, ее не было с самого начала, что и привело фактически "Хинганское олово" к окончательному банкротству. Судя по анализу финансового состояния предприятия, который сделала специализированная организация, к банкротству предприятие привела не продажа имущества, оно наступило по другим причинам, но эта сделка ухудшила обеспечение обязательств перед кредиторами, соответственно, ухудшила и обеспеченность акциями акционеров".

Результат со знаком "минус"

К сказанному можно добавить: новый собственник имущества сдал его "Кораллу" и "Олону" в аренду. И те до поры до времени работали, пока было что добывать и перерабатывать. В 2003 году получили из руды и отправили на выплавку металла в Новосибирск 517,1 т олова в концентрате, в 2004 - только 428,2 т, а за половину 2005 года всего ничего - 64,9 т. Результат хозяйственной деятельности за эти годы неудовлетворительный: по отчетам нового собственника имущества в графе "прибыль (убыток)" значатся цифры только со знаком "минус" - 11,9 млн рублей, 9,2 и 14 млн.

Не мудрено, что далее последовали действия, судьбоносные для горняков Хинганска. В середине апреля 2005 года бывший директор ООО "Коралл" А.Е. ЛОМОВ прислал губернатору ЕАО письмо, в котором сообщал, что в первых числах апреля 2005 года был в командировке в Новосибирске на оловокомбинате. Здесь "совместно с главными специалистами ОАО "НОК" еще раз просчитан бизнес-план предприятия на 2005 - 2006 годы и принято решение (протокол совещания от 08.04.2005 года), первый пункт которого гласит: "В связи с высокими затратами на электроэнергию (доля - 35%), снижением содержания олова в руде и повышением себестоимости продукции остановить до 01.01.06 года добычные работы и выпуск олова в концентрате с остановкой обогатительной фабрики". Этим же решением было намечено сконцентрировать денежные средства на выполнении проходческих работ на "минус" 80 и "минус" 30 горизонтах шахты. Сократить численность персонала на 40-50%. Возобновить добычу руды и выпуск оловоконцентрата только в 2006 году. Названо и планируемое количество олова в концентрате, которое необходимо получить за год, - 958 т.

И производство в маленьком горняцком поселке замерло... Тревожные мысли одолевали оловодобытчиков. Весной и летом 2005 года хинганцы пытались добраться до более богатых оловом рудных тел и даже в экспериментальном порядке возобновили добычу и переработку касситерита. Однако ближе к концу года, как следует из письма от 8 ноября 2005 года, отправленного из правительства ЕАО на имя главы Хинганского поселкового округа, ситуация изменилась к худшему. В письме, в частности, говорится: "В правительстве области в 2005 году неоднократно обсуждались перспективы деятельности оловодобывающих предприятий поселка Хинганск. Их руководители (Ломов А.Е., ЯЦЕНКО С.Г.) заверяли, что работают в направлении освоения более богатого оловом горизонта, планируют наращивание объемов добычи. Однако учредителем хинганских предприятий ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" к концу года приняты противоположные решения об использовании основных фондов".

Далее в письме сообщается, что "выявлены факты нарушения собственником оловодобывающих предприятий действующего законодательства при реорганизации предприятий, перераспределении основных средств, несоблюдения природоохранного законодательства и другое. В связи с этим соответствующим структурам даны конкретные поручения: оценить законность действий собственников оловодобывающих предприятий поселка Хинганск по свертыванию производства". Правительство области не имеет права напрямую вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия. Оно направило обращение в администрацию полномочного представителя Президента РФ в ДВФО с просьбой через полпредство Сибирского федерального округа оказать воздействие на руководство ОАО "Новосибирский оловокомбинат", обратив внимание на несоблюдение им действующего законодательства при сокращении производства в Хинганске. А также просит предоставить информацию о намечаемых комбинатом мерах по дальнейшему развитию оловодобычи на Хинганском месторождении. И.о. директора ООО "Хинганский ГОК" В.П. МОРОЗОВ в свою очередь также направил в соответствующие структуры ряд писем, в том числе новому полпреду в Дальневосточном федеральном округе. Речь все о том же имуществе и о том, как его лучше использовать во благо России.

Между тем ОАО "Хабаровскэнерго" с 12 января отключило за долги обогатительную фабрику и ряд других объектов предприятия, а с 26 января было намерено отключить шахту и полностью весь комбинат. Так что, вполне вероятно, его заморозят в буквальном смысле этого слова до лета, как это уже однажды произошло в 1997 году. Хорошо, если горнякам выплатят пособие по вынужденной безработице, поскольку идти им некуда - предприятие единственное в поселке.