Трудный рынок

Несмотря на отсутствие итоговых данных о деятельности в 2005 году цементных заводов, расположенных на Дальнем Востоке, можно констатировать явное улучшение экономических показателей их деятельности. Более того, крупнейший производитель цемента в регионе ОАО "Спасскцемент" вдвое увеличивает уставный капитал, планируя повысить свою конкурентоспособность. Стоит ли воспринимать эти факты как позитивные для инвесторов?

Производство цемента в России в 2005 г. достигло 48 млн т. Чтобы понять значение этой цифры, напомним, что загрузка заводов холдинга "Евроцемент", в собственности которого находятся ведущие цементные заводы России (в основном европейской части), достигла 88%, т. е. превосходит среднемировой показатель загруженности цементных заводов - 82%. Назревающий дефицит мощностей по производству цемента в России заставляет инвесторов планировать уже в ближайшие годы строительство новых заводов. Риска ухудшения ситуации в целом по отрасли не предвидится, наоборот, рост экономического развития страны предполагает дальнейшие вложения организаций и населения в производственное и жилищное строительство.

Сразу приходится констатировать, что все эти оптимистичные цифры касаются прежде всего европейской части России и никак не соответствуют тем показателям, которые сложились в отрасли на Дальнем Востоке. Здесь производственные мощности по-прежнему загружены менее чем наполовину, а точнее лишь на 27%. Впрочем, и эти показатели можно считать рекордными, если сравнивать их с данными конца 90-х, когда "Спасскцемент", например, работал лишь на 7% своих возможностей.

Состояние рынка цемента Дальнего Востока "ДК" обсуждает с генеральным директором ООО "Парк Групп", в управлении которого находятся два региональных производителя цемента - ОАО "Спасскцемент" и ОАО "Теплоозерскцемент", Олегом ЗУБАХИНЫМ.

- Олег Викторович, с чем связано столь заметное изменение финансовых показателей управляемых вашей компанией заводов?

- До 2004 года у нас, как правило, ежегодно были убыточными первый квартал и первое полугодие. Рост прибыльности наших предприятий в прошлом году стал возможен благодаря мерам по оптимизации производства, ликвидации непрофильных подразделений. "Парк Групп" разработало программу перевооружения действующих заводов на период 2005-2008 годов, которая должна позволить им оставаться конкурентоспособными и сдерживать рост цен на цемент на уровне инфляции. Ликвидируются непрофильные подразделения, идет реконструкция горного производства, планируется замена оборудования на бутощебеночных заводах. Перевели котельную с мазута на уголь, закупаем импортные форсунки, которые позволяют на 2-3% снизить потребление топлива и уменьшить выбросы в атмосферу. На шаг вперед идем в части взаимоотношений с нашей энергоснабжающей организацией - заканчиваем установку новой системы контроля и учета электроэнергии. Надеемся в будущем покупать электроэнергию на рынке, когда он будет окончательно либерализован. Просчитываем даже возможность строительства собственной электростанции, работающей на буром угле. В итоге только реконструкция котельных позволяет нам экономить в год до 20 млн руб. В 2007 году на Новоспасском заводе планируется запустить вторую технологическую линию. В частности, с этим связано решение акционерного собрания увеличить уставный капитал ОАО "Спасскцемент". Проект рассчитан до 2008 года. Полный срок его окупаемости 5-6 лет.

Досье Зарегистрированный размер уставного капитала ОАО "Спасскцемент" составляет 232 686 000 руб. Крупнейшие акционеры: Lymex Holdings Limited (Москва) -85,65% и ЗАО "СитиБанк" (Москва) - 10,28%. Состоявшееся 21 декабря 2005 года внеочередное собрание акционеров ОАО "Спасскцемент" 99% голосов утвердило предложение совета директоров провести дополнительную эмиссию в объеме 581 млн 516 тысяч акций.

- Наследием советской экономики на крупных предприятиях все еще остается завышенная численность работников. Вы не назвали сокращение штатов в перечне мер по снижению затрат.

- Должен согласиться с тем, что в России производительность труда на цементных заводах составляет в среднем одну тысячу тонн готовой продукции на человека, тогда как в Японии или на новых заводах в Китае она достигает 15-20 тыс. т на человека. Одной из причин является именно завышенная численность работающих. Как экономисты мы это прекрасно понимаем. В то же время мы не можем позволить массовые увольнения людей, которым некуда идти работать. Мы считаем себя социально ответственными за их судьбы - пока не будут созданы новые рабочие места или хотя бы предпосылки к их созданию, мы не сможем значительно сократить штаты.

- Как вы оцениваете рынок цемента на Дальнем Востоке и в соседних странах АТР?

- Что касается внутреннего рынка, то общее потребление цемента в доступном для нас регионе, а это Дальний Восток и часть Сибири, мы делим на две составляющие: общий строительный рынок и рынок крупных проектов, таких как Бурейская ГЭС или Сахалинские проекты. Если общий рынок в среднем за последние годы растет на 10-15% в год, то рынок крупных объектов - наоборот падает. В итоге в 2005 году рост рынка цемента на Дальнем Востоке в среднем составил только 4%. Будет ли правительство финансировать новые общефедеральные объекты на Дальнем Востоке, мы не знаем, эти вопросы пока на стадии обсуждения.

У нас есть определенная надежда на скорую реализацию федеральных социальных проектов, в том числе в области жилищного строительства. Толчком к их реализации, что подтверждается опытом других стран, может стать более свободный доступ населения к покупке земли под строительство. Ведь если у кого и есть деньги, то это у населения. Посмотрите на цены на квартиры: старые хрущевки стоят во Владивостоке по $1000 за кв. м. Государство должно лишь взять на себя финансирование создания соответствующей инфраструктуры (энерго-, водо- и теплоснабжение). В Канаде в таких же климатических условиях, как в России, стоимость 1 кв. м в отдельном коттедже (ими застроено пол-Америки и Канады) стоит не более $500. Такие цены доступны и нашему населению. В свою очередь, массовое строительство обеспечит работу смежных отраслей.

Что касается экспорта нашей продукции, то без экспортно-ориентированной политики государства полная загрузка наших заводов маловероятна. Хотя мы не прекращаем попыток вернуться на внешний рынок. Еще в 2001-2002 годах "Спасскцемент" отправлял за границу большие объемы своей продукции. И сейчас предприятие не теряет контактов с покупателями. Нами подготовлены расчеты экспортных цен на 2006 год, и мы будем выходить на внешний рынок. Конечно, если бы у нас был сейчас терминал по перевалке навального цемента, а на его строительство нужно около $10 млн, рост экспорта был бы реальнее. За счет внешних цен мы могли бы поддержать и внутренние. Дополнительный выпуск только 200-300 тыс. т цемента в год в нашей ситуации позволил бы на 5-10% снизить внутренние цены.

Единственным на сегодня импортером дальневосточного цемента в АТР является Северная Корея. С ней мы смогли договориться, с другими странами пока не удается. Китай в 2005 г. произвел более 1 млрд т цемента, что составляет более половины его мирового производства. Цифра говорит сама за себя. Но если до недавнего времени строительная отрасль Китая росла ежегодно на 15-20%, обеспечивая повышенный спрос на цемент, то в прошлом году ее темпы снизились до 12%. Внутренний китайский рынок не справился с перепроизводством, и цемент хлынул на внешний.

Но если на экспорт в Америку и Японию пошел цемент с новых китайских заводов, то менее качественный со старых заводов северных территорий, где сохранены еще печи шахтного способа, которых в России давно нет, пошел на российский Дальний Восток. Так что если наши заводы встанут, то Китай способен будет закрыть все рыночные потребности региона в цементе. Даже у сибирских заводов, а ближайший к нам находится в Иркутской области, шансов не много. Транспортное плечо к нам - 4 тыс. км. Сразу плюсуйте к цене железнодорожный тариф.

- Может ли эту ситуацию изменить вступление России в ВТО?

- Наверное, нет. Повторюсь, здесь ведущая роль принадлежит государству, которое должно стимулировать экспорт не сырьевых продуктов, а товаров. А пока правительство не придерживается таких приоритетов, мы не можем строить долгосрочную экспортную политику. Пока же государство пристально следит только за "аппетитами" монополий. Так, РАО "РЖД" с 1 января уже подняло железнодорожные тарифы на 12%, при этом тариф на транспортировку угля вырос на 30%. Нам ничего не остается, как тоже поднимать цены.

- В прошлом году, когда вы повысили цены, ФАС была недовольна. Чем завершились ваши отношения?

- Наша ошибка была в том, что мы повысили свои тарифы не в начале года, когда их повышают монополии, а в середине, это и стало поводом федеральной антимонопольной службе задать нам вопрос: почему? Дело в том, что реализация в первом квартале у нас, как правило, невысокая, что связано с сезонностью строительных работ. Повышение тарифа в этот период не сказывается на нашей выручке. Когда мы продемонстрировали ФАС динамику изменения тарифов железной дороги, а она в прошлом году дважды их повышала, на 12 и 6%, то смогли убедить службу в правомерности своих действий. В наших планах поднимать ежегодно цены не выше официально признанного уровня инфляции. Придется изыскивать для этого возможности, иначе наш товар будет неконкурентоспособным и его перестанут брать.

- Вы уже частично назвали причину падения поставок в некоторые регионы, когда говорили о рынке цемента, и все же, почему поставки на Сахалин падают, а в Амурскую область нет, хотя и там и там крупные проекты близятся к завершению?

- Амурская область не снижает закупки цемента за счет роста общего строительного рынка, который перекрывает падение объемов на строительстве Бурейской ГЭС. При этом нельзя сказать, что мы теряем сахалинский рынок, хотя там заканчивается промышленное строительство, связанное с сахалинскими нефтегазовыми проектами. Но, в отличие от Амурской области, там потребности общего рынка растут не столь значительно из-за ограниченного объема строительства жилья.

Досье Наибольшая доля поставок цемента ОАО "Спасскцемент" пришлась в 2005 году на Приморский край - более 51%, Хабаровский - 23% и Амурскую область - более 15%. Поставки цемента сократила Сахалинская и Читинская области (примерно на 20 и 80% соответственно). 42% поставок продукции "Теплоозерскцемента" приходится на ОАО "Волгаэнергоснабкомплект" и 10% - на ОАО "Дальмостострой".

- Одним из стимулов развития цементного производства в регионе могло бы стать строительство дорог с бетонным покрытием. Насколько, на ваш взгляд, это возможно?

- Такой программы я не знаю. Хотя опыт других государств доказывает прочность таких дорог, а значит, и сокращение затрат на последующие ремонты. Кстати, совместно со специалистами администрации Приморского края мы подсчитали стоимость строительства бетонных и обычных асфальтовых дорог. Разница небольшая, подготовка основания одинаковая, разница лишь в верхнем покрытии. Проблема в отсутствии денег, без господдержки таких дорог на Дальнем Востоке не построить.

- Ну хорошо, как же быть с лишними мощностями? Консервировать?

- Наша задача - максимально сконцентрировать производство цемента на Новоспасском комбинате. Что касается старого Спасского завода и Телоозерского, то там рассматривается возможность производства брусита - материала, который используется в производстве огнеупоров. Он пользуется спросом на внешнем рынке. В частности, на Теплоозерском заводе уже проведен экспериментальный обжиг, ждем экспертной оценки из Швейцарии. Если проект заработает, то одним из поставщиков сырья может стать Северная Корея.