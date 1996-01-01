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Судостроению требуется поддержка
Россия одна из ведущих морских держав мира. Ее морская деятельность направлена на обеспечение оборонной и экономической безопасности государства, эффективное использование морских вод, освоение континентального шельфа и его природных ресурсов.
Сегодня судостроение России находится в тяжелом положении. Загрузка предприятий не превышает 20-25%. Многие заводы прекратили строительство судов. Только несколько предприятий осуществляют строительство судов, и то, главным образом, на экспорт. Значительную долю в экспортных заказах гражданских судов составляют корпуса судов различного назначения, направляемые на достройку на зарубежные верфи. Если не принять решительных мер, прежде всего законодательного характера, по развитию российского судостроения, оно погибнет. Спрос же на продукцию судостроения как у отечественных заказчиков, так и у зарубежных весьма велик...
Обеспечение роста производства гражданской продукции судостроительной промышленности является важнейшей государственной задачей, направленной не только на удовлетворение потребностей населения страны и ее экономики в услугах водного транспорта, но и на обеспечение возможности создания в случае необходимости военно-морской техники. Мировой опыт показывает, что гражданский и военный секторы судостроительной промышленности тесно взаимосвязаны и утеря возможности выпуска гражданских судов неизбежно повлечет за собой проблемы в создании техники военного назначения. Кроме того, судостроение является системообразующей отраслью промышленности, в нем, а также в смежных и обеспечивающих отраслях заняты несколько сотен тысяч работающих.
Без целенаправленной государственной поддержки судостроения и гражданского флота Россия в ближайшие годы может утратить свой потенциал в этой области, что создаст серьезную угрозу национальной безопасности страны.
Высокая капиталоемкость судов и относительно низкая операционная рентабельность судоходных компаний сделали лизинг основным механизмом поставки судов в мировой практике и являются основным путем выхода российского судостроения из кризиса. Ключевым фактором, обеспечивающим возможность успешной реализации заказов на постройку судов, является создание доступного механизма кредитования покупателей судов, аналогичного существующим в странах Европы, США, Японии, Республике Корея, Китае и других странах.
Все морские страны имеют не только хорошо отработанные системы кредитования постройки судов, но и системы экономического регулирования национального судостроения и судоходства, а по существу - системы серьезной экономической поддержки. Правительственная помощь национальным отраслям судостроения осуществляется путем прямого субсидирования строительства судов, предоставления облегченных условий при кредитовании и налоговых послаблений, размещения государственных заказов на постройку гражданских судов на национальных верфях, списания долгов, предоставления финансовой помощи при модернизации и реконструкции судостроительных верфей и т. п.
В России все с точностью до наоборот. Если зарубежным судостроителям или судовладельцам дается кредит на 10-12, а иногда и более лет под 5-8% годовых, то российским - на 2-3 года под 15-20% годовых. За рубежом государство выдает гарантии под кредиты, а у нас - нет. В зарубежных странах отменяются таможенные сборы и налоги на импортируемое комплектующее оборудование, а у нас - наоборот налагаются, да еще в весьма существенном размере. Дополнительная налоговая нагрузка в России составляет 15-20% от стоимости судов без учета процента на кредит. Кто же придет к нам заказывать суда? Разве это выгодно государству? Добавим к этому: субсидирования технического перевооружения российских судостроительных предприятий нет вообще.
Необходима разработка и реализация системы мер оказания государственной поддержки создания и продвижения продукции отечественного судостроения на внутренний и внешний рынки. Что нужно сделать в первую очередь? По мнению экспертов, необходимо на законодательном уровне предпринять ряд мер. Во-первых, освободить судостроительные предприятия - поставщиков судов - от уплаты НДС с авансовых платежей с переносом его на момент сдачи изделия заказчику. Во-вторых, отменить НДС и таможенные пошлины за ввоз необходимого для строительства новых судов импортируемого технологического и судового комплектующего оборудования, аналоги которого в России не производятся. В-третьих, освободить судостроительные заводы от уплаты налога на имущество в части стоимости незавершенного производства при длительности цикла изготовления судна более 6 месяцев. Используя механизмы частно-государственного партнерства создать систему кредитования строительства судов, выгодную государству, банковскому сектору, судостроительному предприятию и судоходной компании. Без этого качественного изменения ситуации в отечественном судостроении не будет.
Для развития судостроения требуется принятие мер поддержки развития лизинга судов отечественной постройки путем создания лизинговой компании, включая участие государства в формировании ее уставного капитала, предоставление досрочных кредитов и гарантий, субсидирование из федерального бюджета лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам, привлекаемым на производство и приобретение российской судостроительной продукции, разработку законодательных и нормативных актов, обеспечивающих благоприятные условия для привлечения инвестиций в судостроение и развития лизинга судов в России.
Таким образом, Россия нуждается в экономической поддержке национального судостроения, созданной на законодательной основе.
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