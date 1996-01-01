Растущее финансирование гособоронзаказа съедают инфляция и тарифы

Рынок и его главный инструмент - конкуренция оказались губительными для оборонных предприятий Хабаровского края. Дальневосточные предприятия ВПК оказались не просто без заказов, финансирования, но и вошли в рынок совершенно неконкурентоспособными. Если еще в начале 90-х годов правительство края хоть как-то могло влиять на получение заказов, отстаивать интересы своих предприятий в Москве, то сегодня все работы распределяются исключительно на конкурсной основе. Предприятия сами выходят на конкурсы и тендеры, и мы не имеем ни права, ни возможности им помогать.

Конкурс - это правильный и объективный способ выбора подрядчика для оборонного ведомства, в котором предусматриваются равные возможности для участников. Но о каком равенстве может идти речь между условиями работы предприятий, например, в Туле или Комсомольске-на-Амуре? Цена затрат аналогичных заводов просто несоизмерима из-за высоких транспортных и энергетических тарифов, северных надбавок к заработной плате и т. д. Это объективные минусы наших предприятий, поэтому правительство Хабаровского края не оставляет попыток защищать интересы наших оборонщиков на нормативном уровне. Мы выходили с обращениями к Президенту РФ, председателю правительства - не должно быть коррупции при распределении оборонного заказа, но условия должны быть, действительно, равными.

У конкурсов есть и еще один уязвимый для предприятий фактор - времени. Они проводятся, как правило, в феврале-марте, а заявки на комплектующие нужно подавать уже в январе. Допустим, предприятие все-таки выиграло конкурс и получило заказ на определенную сумму. Нередко такая победа оборачивается вовсе не победой, а значительными финансовыми потерями, поскольку деньги в оплату заказа начинают поступать только в мае. Тем временем контрагенты поднимают цену на комплектующие, производство заказа обходится значительно дороже той стоимости, которая была заложена в конкурсной заявке. Предприятие тратит весь свой "подкожный жир", чтобы справиться с заказом, несет убытки, начинает задерживать налоги, заработную плату и попадает под банкротство. Такие примеры в Хабаровском крае были.

Гособоронзаказ для предприятий Хабаровского края в последние годы в денежном выражении увеличился практически на 40%. Но физического роста нет, поскольку деньги съедает инфляция, растущие тарифы на топливо. Получается, что легче не работать... Но куда девать людей, ведь предприятия ВПК часто являются градообразующими. Правительство Хабаровского края в прошлые годы выступало с гарантиями по кредитам ряду предприятий ВПК, и сегодня мы имеем долги по подобным кредитам. Сейчас такие меры поддержки просто невозможны, поскольку это нецелевое использование бюджетных средств.

Выходом для многих предприятий ВПК становится диверсификация производства. Сегодня ряд предприятий края, прошедших процедуру банкротства, получил новых собственников, которые намерены развивать новые направления деятельности. Некоторые предприятия вошли в российские холдинги. И это тоже открывает для них определенные перспективы - вопросы инвестирования, маркетинга легче решать в рамках крупной компании. Одним из наиболее успешных примеров можно считать опыт выживания, а теперь уже и интенсивного развития ОАО "Амурский судостроительный завод". В отсутствие заказов со стороны Министерства обороны РФ, предприятие в 1996- 2004 годах успешно участвовало в выполнении контрактов с зарубежными компаниями в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В результате завод не только сохранил производство, но и приобрел опыт работы в рыночных условиях, стал конкурентоспособным участником различных тендеров, в том числе проводимых и за рубежом.