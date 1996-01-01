Об этом полпред заявил, посетив в середине января ряд оборонных предприятий Приморского края.

"Многие оборонные предприятия Приморья являются градообразующими, а потому необходимо обеспечивать их заказами. Это позволит сохранить на высоком уровне существующие технологии на этих предприятиях и улучшить социально-экономическое положение в городах Дальнего Востока", - подчеркнул полпред.

По его мнению, у оборонно-промышленном комплекса края есть перспективы развития. "Есть тенденции по увеличению оборонного заказа. Сильное, независимое государство не может не выпускать продукцию оборонного характера. Впрочем, у оборонных предприятий Приморья есть возможность выпускать продукцию и для мирных целей", - заявил полпред. "Оборонный заказ будет увеличиваться. Нам необходимо перевооружаться, поскольку большая часть техники уже устарела. Однако надеяться только на оборонный заказ я не советую. Иначе пропадем. Нужно переходить на выпуск других видов продукции".