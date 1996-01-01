Всплытие покажет

В бушующем океане российской экономики для предприятий оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока, похоже, забрежил свет. Однако он пока сродни далекому огню спасительного маяка, который в любой момент может закрыть мало-мальская тучка, принесенная столичным ветром...

"ДК" не в первый раз берется за тему региональной оборонки. Последний обзор (http://kapital.zrpress.ru/subjnum/2004/0301.asp) закончился на весьма минорной ноте. И фактически период 2004 - начала 2005 годов не предвещал сколь-нибудь существенного изменения в лучшую сторону тональности сообщений о положении дел в нашей оборонке. Вкратце обрисуем сложившуюся в то время ситуацию. Сразу оговоримся, что поскольку практически все предприятия дальневосточной оборонки расположены в Хабаровском и Приморском краях, в нашем обзоре пойдет речь о положении дел в отрасли этих двух регионов.

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