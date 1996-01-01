Сектор газа

В конце 2005 года представители власти "Газпрома" - от президента и менеджеров госкомпании до региональных руководителей активно взялись за планы по газификации Дальневосточного федерального округа, которые хоть и существовали раньше, но приближались к реализации, если можно так выразиться, в вялотекущем режиме.

Как представляется "ДК", нынешнее ускорение связано не только с заботой об энергетической безопасности дальневосточников, но и с большими экспортными надеждами России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент дает отмашку

22 декабря на заседании Совета безопасности РФ Владимир ПУТИН заявил: "Нам предстоит масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры для диверсификации маршрутов поставок энергетических ресурсов из России. Речь идет прежде всего о нефтяной трубе, но не исключены и газовые маршруты. Следующий этап - решение проблемы выхода с нашими энергоресурсами на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона". Этому заявлению президента предшествовало декабрьское совещание по вопросам газификации российских регионов, которое провел в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа первый вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ и в котором принял участие полпред президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ.

Параллельно руководство ОАО "Газпром", заявив о расширении единой системы газоснабжения (ЕСГ) на восток, опубликовало пространный документ под названием "Программа освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, создания системы газоснабжения восточных регионов России и обеспечения единого экспортного канала выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона". И буквально накануне новоуренгойского совещания состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА с президентом "Роснефти" Сергеем БОГДАНЧИКОВЫМ, в ходе которой "особое внимание было уделено вопросам совместного участия в освоении месторождений нефти и газа, в том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке" (цитируем сообщение управления информации ОАО "НК "Роснефть"). В январе нового, 2006 года Владимир Путин снова поднял вопросы газификации, прибыв накануне Рождества в Якутск.

А у нас в Приморье газ?

К грандиозным планам по газификации страны в целом и ее восточных регионов, в частности, вполне можно применить ставшее модным словосочетание "приоритетный национальный проект". По крайней мере, это уже фактически сделал первый вице-премьер и одновременно председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий Медведев в Новом Уренгое, назвав презентованную в этом городе новую программу газификации регионов "социальным проектом федерального значения". По сообщению управления по работе с СМИ ОАО "Газпром", программа предусматривает газификацию более 1120 населенных пунктов, в результате чего должен ощутимо улучшиться уровень жизни почти 11 млн человек. Как сообщил пресс-секретарь полпреда президента в ДВФО Евгений АНОШИН, сегодня на территории Дальнего Востока в рамках различных федеральных и региональных целевых программ реализуется восемь нефтегазовых проектов. Они затрагивают Сахалин, Якутию, Чукотку и Хабаровский край.

За счет неучастия в этих проектах остальных шести дальневосточных территорий ДВФО можно назвать самым негазифицированным федеральным округом страны. Любой гость с запада с удивлением обнаруживает, что дальневосточники в основной массе и моются, и готовят пищу при помощи электричества, тогда как в центральной России газовая колонка - непременный атрибут практически любой квартиры. Более того, по ту сторону Урала распространена практика перевода бензиновых двигателей на газ, что дает ощутимую экономию. На Дальнем Востоке подобные ноу-хау воспринимаются как экзотика, но уже делаются первые шаги, способные эту ситуацию переломить.

Так, в конце ноября приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН в Москве подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером. Этот документ предусматривает строительство магистральных газопроводов и портовой инфраструктуры с прицелом на экспорт, а также "использование газа в качестве моторного топлива". Если конечной точкой газопровода будет выбран один из приморских портов, ясно, что этот проект прямо затронет и другие субъекты ДВФО. И здесь очень интересно изучить упомянутую выше "восточную" программу, которую ОАО "Газпром" опубликовало на своем сайте www.gazprom.ru.

Все уже запрограммировано

Учитывая статус "Газпрома", можно с уверенностью сказать, что эта программа - нечто большее, нежели обычный корпоративный документ. К тому же центральные информагентства сообщают, что на основе этой концепции вскоре начнется разработка комплексной государственной программы освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. "В стране сложились экономические предпосылки для начала осуществления планов формирования в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока нового центра газовой промышленности, -говорится во введении. - Основу сырьевой базы для этого составляют углеводородные месторождения в Иркутской и Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Эвенкийском автономном округе. Реализация этой государственной важности задачи относится к стратегически приоритетным направлениям деятельности ОАО "Газпром".

Действие программы рассчитано до 2020 года и разделено на четыре этапа. Первые два относятся сугубо к Сибири, но уже третий прямо относится к Хабаровскому краю, Сахалинской области и Приморью. Речь идет об освоении сахалинских месторождений в рамках проектов "Сахалин-4", "Сахалин-5" и "Сахалин-6" и газификации с помощью добытого сырья потребителей Приморского края. В Хабаровском крае и Сахалинской области предполагается создать два подземных хранилища газа.

На четвертом этапе "Газпром" планирует расширять снабжение дальневосточников сахалинским газом за счет строительства отводов на столицу ЕАО Биробиджан, центр Амурской области Благовещенск и ряд городов Приморского края. Одновременно будут идти работы по освоению Чаяндинского газоконденсатного месторождения в Саха (Якутия), строительству газопроводов от этого месторождения до Владивостока, а также газификации потребителей вдоль трассы БАМа.

"Цена вопроса", то есть суммарная потребность в инвестициях для реализации программы до 2020 года, составляет, по предварительным оценкам, около $30 млрд, а чистая прибыль, которую планируется получить в 2005-2020, - $20 млрд. Риски, связанные с нефтегазовыми проектами Дальнего Востока и Сибири, делят на рыночные, инвестиционные и ресурсные. Их будут минимизировать при помощи межправительственных соглашений и других методов. "Полагаю, что надо существенно активизировать разработку программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи и транспортировки газа", - заявил Владимир Путин на совещании в Якутске 6 января.

Слово за правительством

В программе, опубликованной "Газпромом", говорится, что ее реализация ускорит социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока, повысит уровень энергетической и экологической безопасности. Но вряд ли государство решилось бы тратить такие колоссальные средства лишь на самих дальневосточников, которые не составляют и пяти процентов от российского населения. У России есть вполне определенные виды на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые испытывают объективную потребность в топливных ресурсах.

Ноябрьские поездки президента в Республику Корея и Японию это только подтвердили. "Потребность регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в газе до 2020 года составит лишь 20 млрд кубометров, что не позволяет рассматривать внутреннее потребление как основу потребительской базы при разработке месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока", - заявил в начале декабря на парламентских слушаниях "Нефтяные и газовые ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока" исполнительный директор "ТНК-BP" Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ. По мнению влиятельного бизнесмена, России нужно в самое ближайшее время определиться с возможностью выбора экспортного маршрута для поставок трубного газа. "Даже при начале решения этой задачи уже сейчас, - считает Вексельберг, - первый газ может попасть потребителям Китая и Кореи лишь к 2012 году".

Экспортные интересы России в АТР в январе в Якутии подтвердил и Владимир Путин: "Только разведанные запасы якутской нефти и газа значительно превышают потребности республики. Для их освоения сейчас необходимо активнее привлекать инвестиции - как российские, так и при необходимости зарубежные. Развитие нефтегазового комплекса Якутии могло бы стать одной из опорных точек роста восточносибирского региона в целом и не только надежно обеспечить внутренние потребности республики, но и наладить поставки энергоресурсов на рынки Дальневосточного федерального округа и далее на рынки наших партнеров по АТР.

Потребность в энергетике в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастает активнее, чем в других регионах мира. Сегодня в "Газпроме" говорят о необходимости создания "единого экспортного канала выхода на энергетические рынки стран АТР" (прежде всего Китая и Кореи, а в перспективе - Японии и США). Тема, что называется, на слуху: в середине декабря перспективы сотрудничества рассмотрели в Сеуле представители "Газпрома" и Корейской газовой корпорации (на очереди - подписание межправительственного соглашения), день спустя та же российская делегация обсуждала возможный экспорт российского газа уже с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

Так что, похоже, Дальнему Востоку суждено стать энергоэкспортным передаточным звеном России: в случае успешной реализации всех озвученных в Москве проектов через наши порты и ЛЭП в страны АТР пойдет и нефть, и газ, и электроэнергия. Под самый занавес прошедшего года, 23 декабря, президент Путин сделал еще один важный шаг, утвердив одобренные обеими палатами Федерального собрания поправки в закон "О газоснабжении в РФ".

В двух словах суть изменений сводится к тому, что порядок продажи и приобретения акций "Газпрома" будет значительно либерализован и компания получит возможность находить дополнительные источники финансирования на самых разных, в том числе и иностранных, рынках ценных бумаг. Возможно, эти меры связаны с грандиозными планами "Газпрома", следствием которых должна стать газификация Дальнего Востока и некоторая разрядка энергетической напряженности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Но сначала программа развития газовой отрасли должна быть принята Правительством РФ. На том же январском совещании в Якутии президент этой республики Вячеслав ШТЫРОВ рассказал президенту и другим участникам мероприятия, что план строительства трубопроводов от якутских газовых месторождений уже согласован с "Газпромом", но этого мало.

"Они (трубопроводы - прим."ДК") идут от нашего Чаяндинского месторождения на восток, через юг Якутии, Амурскую область, Хабаровский край в Приморье с ответвлениями в Китай и в Южную Корею. К ним подключится сахалинский газ в Хабаровске, и на западе газ, Ковыктинское месторождение, тоже будет закольцован в эту систему. Вот этот план согласован нами с "Газпромом". К сожалению, он не нашел пока практического применения, потому что Правительство РФ должно утвердить схему развития газовой промышленности. Дело не двигается, пока не утверждена схема", - пояснил ситуацию президент Республики Саха(Якутия).

Хабаровск: конкретные шаги

Последним звеном в этой череде событий стала презентация программы газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока, состоявшаяся 23 января в Хабаровске.

При широком участии региональных представителей власти было решено принять программу газификации Дальнего Востока основополагающим документом для обеспечения газификации территорий и развития газовой промышленности ДВФО на период до 2030 года с учетом спроса на газ потребителей. Признано также целесообразным приступить к осуществлению пилотных проектов на территориях Дальнего Востока. Какие именно, частично конкретизировал в беседе с Камилем Исхаковым заместитель председателя Правления ОАО "Газпром" Александр АНАНЕНКОВ. "К газу необходимо относиться не только как к топливу для энергетики. "Газпром" предлагает создать на Дальнем Востоке ряд крупных нефтехимических предприятий, что позволит резко увеличить рост валового регионального продукта субъектов федерации Дальневосточного федерального округа," - отметил чиновник от "Газпрома".

Первым шагом к осуществлению этой программы стал подписанный там же в Хабаровске договор между "Газпромом" и правительством Хабаровского края, предусматривающий совместное продолжение строительства газопровода Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск и газификацию Хабаровского края. "Власть не должна заниматься строительством, и тем более она не умеет эксплуатировать такие сложные инженерные сооружения, как газопровод, -подчеркнул губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, - настало время передать стройку специалистам".