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Деньги - на кладбище

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За счет казны Владивостока должны возмещаться убытки, понесенные ООО "Сирояма" в ходе строительства колумбария на Лесном кладбище. К такому выводу пришел недавно Арбитражный суд Приморского края, рассмотрев иск предприятия к городской администрации.

О "Сирояме" впервые заговорили в 2004 году, когда прокуратура края выявила нарушения, связанные с определением поставщика гранитных изделий на мемориал. Необходимый в таких случаях муниципальный конкурс администрация города провела, но только после фактического заключения договоров с ООО "Сирояма". В итоге крохотная владивостокская фирма, учрежденная неким гражданином Японии, с уставным фондом 17 тыс. 150 рублей получила заказ стоимостью почти 4 млн долларов США! Именно ей было доверено обеспечить всем необходимым строительство сразу двух мемориальных комплексов: на Лесном и Морском кладбищах, общей "емкостью" 24 тыс. 600 захоронений.

Усомнившись в законности конкурса, краевая прокуратура потребовала через суд признать недействительными заключенные договоры. К тому времени "Сирояма", надо отдать ей должное, уже практически исполнила свои обязательства по Лесному кладбищу. Сюда на строительство мемориала для участников Великой Отечественной войны (6600 захоронений) было поставлено: 121 колумбарная стенка из гранита, 40 гранитных же осветительных фонарей, по 20 каменных скамеек и урн для мусора, а также гранитные лестницы, облицовочная плитка, бордюры и брусчатка площадью свыше 3000 кв. м - на общую сумму свыше 31 млн рублей. С расчетом вышло сложнее. Мэрия успели перечислить продавцу только 6,5 млн. После вмешалась прокуратура. Платежи, естественно, прекратились.

Тогда, в 2004 году, арбитражный суд частично удовлетворил прокурорский иск, признав недействительными и муниципальный конкурс, и основной договор поставки. А вот до применения последствий недействительности ничтожной сделки дело, к счастью, не дошло. Последствия означали бы приведение сторон в исходные позиции: мэрия возвращает "Сирояме" поставленные материалы и оборудование, а та, в свою очередь, - уже полученные деньги. Но поскольку строительно-монтажные работы на объекте "Мемориальное кладбище для участников Великой Отечественной войны" на Лесном кладбище находились на завершающем этапе, то разобрать смонтированные "стены плача" без тотального разрушения гранита было просто невозможно.

В подобных случаях продавец вправе требовать от покупателя денежного возмещения стоимости имущества, которое тот получил при исполнении признанного недействительным договора. И компания "Сирояма" такой возможностью воспользовалась. Ее иск к администрации города "потянул" без малого на 21,5 миллиона.

Притязаниям истца в мэрии, понятно, не обрадовались. Кому охота отвечать рублем за грехи прежней власти! Пожалуй, единственное, на что ответчик был согласен, так это вернуть "в натуре" неосновательно приобретенное имущество - вот эти самые колумбарные стенки, фонари да облицовочную плитку... Однако в суде этот номер не прошел. Опять же, по причине невозможности проведения демонтажа без разрушения готовых конструкций. Так что заплатить, скорее всего, придется.

Правда, решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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