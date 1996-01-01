Находка стала зоной необоснованного риска

Разбирательства вокруг офисного здания, принадлежащего Приморскому морскому пароходству и отключенного от электроснабжения ООО "Находкинская электросеть" с 19 января, продолжаются. Попытки руководства судоходной компании решить вопрос конструктивно, к результату пока не привели. Здание по-прежнему остается обесточенным.

По версии представителей ООО "Находкинская электросеть", озвученной в прессе, претензии этой организации к собственнику здания носят чисто технический характер. В частности, утверждается, что ПМП не предоставило пакет технических документов, подтверждающих безопасное электроснабжение здания. Однако, как сообщило руководство пароходства, вся необходимая документация была предоставлена по первому требованию уже 20 января. Необоснованным считают специалисты ПМП и утверждение о неспособности электросети здания нести возросшую после реконструкции нагрузку. Во-первых, реконструкция здания не производилась, а во-вторых, лимит потребления электроэнергии с учетом состояния сети офиса на Пограничной, 6, ежегодно согласуемый с Дальэнерго, на сегодняшний день равен 80 кв/ч, в то время как нагрузка на сеть с середины декабря до момента отключения здания от энергоснабжения составляла 62 кв/ч.

Вот как прокомментировал корреспонденту "ЗР" происходящее председатель совета директоров Приморского морского пароходства Александр КИРИЛИЧЕВ:

- Приморское пароходство действует в рамках закона, соблюдая решения, принятые как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. В том числе и постановление Региональной энергетической комиссии № 21 от 17 августа 2005 года, где четко указано, с кем мы должны заключать договора и кому платить за поставляемую энергию. В рамках этого документа ПМП имеет договор с Дальэнерго, в котором предусмотрена оплата услуг за транспортировку электроэнергии в соответствии с тарифом, утвержденным РЭК. Пароходство с 2003 года заключает договора только с Дальэнерго. Требования руководства ООО "Находкинская электросеть" оплатить транзит энергии и заставить нас заключить договор с ними, явно незаконны. Такой договор должен существовать между Дальэнерго и организацией, занимающейся транспортировкой энергии, будь то муниципальное унитарное предприятие, как это было до недавнего времени, или частная компания, арендующая городские сети. Интересы третьей стороны ни в коем случае не должны быть затронуты.

К сожалению, должен констатировать, что решение, принятое властью, не исполняется. Вновь образованная в Находке структура пытается использовать силовой вариант. От меня требуют сегодня: дайте хотя бы 70 тысяч, и мы сразу подключим здание. Что это за подход? Я не сомневаюсь, что в конечном итоге вопрос будет решен, и надеюсь, что спор между двумя хозяйствующими субъектами не приведет к непредсказуемым последствиям, поскольку в нем оказались затронутыми интересы не только пароходства, но и еще около 40 компаний и фирм.

Меня беспокоит происходящее в Находке, которая сегодня стала зоной необоснованного экономического риска. Я намерен обратиться к первому вице-губернатору Александру КОСТЕНКО. В случае, если эта проблема не разрешится за столом переговоров, в течение ближайших двух-трех дней я вынужден буду принять решение. Не скрываю, что вариантов может быть несколько. Возможна распродажа здания, установка собственной электростанции и, как крайний случай, - смена юридического адреса. ПМП является одним из четырех самых крупных в городе налогоплательщиков, в прошлом году мы заплатили более 150 млн руб. в бюджет. А как становится очевидным, условия работы на территории Находки сегодня мало подходят для ведения успешной экономической деятельности. Нас в этом городе, в сущности, ничего не держит, перерегистрировать компанию на тот же Сахалин не составит никакого труда...