Ставки аренды снизятся, господа!

Администрация Владивостока намерена в два раза снизить ставки аренды муниципальных земель. Соответствующие предложения будут в ближайшее время направлены в городскую думу. Решение о снижении ставок принято в целях развития предпринимательства, а также предотвращения роста цен на услуги и товары народного потребления.

Как прокомментировал данное решение глава краевой столицы Владимир НИКОЛАЕВ, в последнее время в городе отмечен, в частности, рост цен на услуги автостоянок. Несмотря на то что ставки аренды земли на этот вид деятельности остаются неизменными, владельцы парковок обосновывают смену ценников именно расходами на землю.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, изменения ставок коснется также земель, арендуемых рынками Владивостока. Ставки аренды по этим объектам также будут уменьшены в два раза и сбалансированы в зависимости от местонахождения торговых площадей. Это позволит предпринимателям сделать цены на свои товары более доступными для потребителя, а некоторым - полностью легализовать свое нахождение на муниципальной земле. Аналогичных ответных шагов по снижению цен на наиболее ходовые лекарства ждут и от владельцев аптек и аптечных пунктов.

Изменение ставок, естественно, скажется на доходах бюджета города, но, как подчеркивают в администрации Владивостока, казна уже погасила значительную часть долгов прошлых лет и может себе позволить снизить ставки аренды муниципальной земли. Кроме того, ожидается, что низкие ставки станут стимулом для предпринимателей в заключении договоров на аренду городской недвижимости.

Предложения о снижении ставок аренды муниципальных земель поступят в думу Владивостока в ближайшее время. Владимир Николаев обратился к председателю Думы Виталию СУББОТИНУ с просьбой рассмотреть этот вопрос уже на февральской сессии.