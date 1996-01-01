Директор "Балтики-Хабаровск" переведен в Тулу

Директор завода "Балтика-Хабаровск" Роман ФИРСАНОВ назначен на аналогичную должность в филиале ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Тула".

Интересно, что до 2004 года Фирсанов жил и работал в Туле, в частности, на заводе "Балтика" - с июня 1998 года. А в июле 2004 года в рамках программы по ротации кадров Роман Фирсанов был назначен руководителем филиала "Балтика-Хабаровск". Сейчас его вернули на родину.

Исполняющим обязанности директора филиала ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Хабаровск" назначен Алексей ИЛЬИН, ранее занимавший должность главного инженера этого филиала.