Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Не испугаться контролера
Одна из самых веских причин для головной боли многих предпринимателей - многочисленные ревизоры. Налоговики, пожарные инспекторы, милиция, представители Роспотребнадзора наведываются к коммерсантам с завидной регулярностью.
Чтобы как-то облегчить жизнь деловых людей, на прошлой неделе в Хабаровске для них и контролеров устроили очную ставку-семинар с "говорящим" названием "К вам пришли с проверкой". Это мероприятие стало первым в рамках проекта, инициированного министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края совместно с Российско-американским учебно-научным центром. Предпринимателей учили твердо знать и отстаивать свои права.
Как сообщила директор Российско-американского центра Анна КОЧЕМАСОВА, результаты анкетирования предпринимателей, проведенного в декабре прошлого года, оказались неутешительны. Впрочем, и неудивительны. Представители бизнеса жаловались на постоянные проблемы с различными контролирующими органами. Как выяснилось, нередко все эти трудности возникают от того, что предприниматели недостаточно хорошо знают свои права и не имеют представления, как себя вести в той или иной ситуации.
Поэтому учить предпринимателей края уму-разуму по проекту "К вам пришли с проверкой" будут целых восемь месяцев. Организаторы планируют провести семинары по всему Хабаровскому краю: в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Бикине, Ванино, Троицком. А уже по итогам всей этой работы в Хабаровске пройдет обобщающее заседание "Круглого стола" на тему "Проблемы взаимодействия предпринимателей с проверяющими органами". Планируется выпустить в свет пятьсот "брошюр-самоучителей", которые будут распространять среди предпринимателей.
Организаторы боялись, призналась Анна Кочемасова, что встреча с глазу на глаз может привести к жарким и даже опасным баталиям. Но, к счастью организаторов, обошлось без форс-мажора, разговор получился конструктивным. Предпринимателям, которых собралось более сотни, рассказали о нюансах законодательства, регламентирующих проведение проверок, полномочиях контролирующих органов, правах и обязанностях предприятий, их возможностях обжалования действий должностных лиц и актов проверки.
Судя по вопросам, звучавшим из зала, непонятного в законодательстве для руководителей компаний действительно много, особенно в налоговом законодательстве. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Виктор КОЛБЕРГС отвечал на вопросы, касающиеся сроков отчетности по налогам, о применении и правильной регистрации кассовых аппаратов, возмещения НДС, уплаченного поставщикам, из бюджета, действиях налоговых служб в случаях, когда предприятие не может предоставить первичную документацию. Выяснилось, например, что несмотря на то, что налоговая проверка может проводиться за три последних года, в случае, если от органов МВД в налоговую службу поступила информация, свидетельствующая о том, что за предшествующий период времени предприятие от налогов уходило, проверок и штрафных санкций избежать не удастся.
Не обошлось без предупреждений. Виктор Колгбергс признался, что на особом контроле у налоговых органов - алкоголь, пункты приема металлолома, лесная, рыбная отрасли. "В последнее время много нарушений появилось в строительной сфере, - рассказал Колгбергс, - когда определенная часть работ закрепляется за субподрядчиком. Сейчас эта схема получила массовое распространение в Хабаровском крае. Я бы не советовал рисковать, это все легко выявляется".
"А можно ли рассчитывать на какое-то послабление, в случае, когда предприятие только начинает работу и несет убытки?" - спросила женщина-предпринимательница. "Только суд имеет право найти какое-то послабление, от налоговых органов ничего такого не ждите", - сурово ответили ей.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний