Не испугаться контролера

Одна из самых веских причин для головной боли многих предпринимателей - многочисленные ревизоры. Налоговики, пожарные инспекторы, милиция, представители Роспотребнадзора наведываются к коммерсантам с завидной регулярностью.

Чтобы как-то облегчить жизнь деловых людей, на прошлой неделе в Хабаровске для них и контролеров устроили очную ставку-семинар с "говорящим" названием "К вам пришли с проверкой". Это мероприятие стало первым в рамках проекта, инициированного министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края совместно с Российско-американским учебно-научным центром. Предпринимателей учили твердо знать и отстаивать свои права.

Как сообщила директор Российско-американского центра Анна КОЧЕМАСОВА, результаты анкетирования предпринимателей, проведенного в декабре прошлого года, оказались неутешительны. Впрочем, и неудивительны. Представители бизнеса жаловались на постоянные проблемы с различными контролирующими органами. Как выяснилось, нередко все эти трудности возникают от того, что предприниматели недостаточно хорошо знают свои права и не имеют представления, как себя вести в той или иной ситуации.

Поэтому учить предпринимателей края уму-разуму по проекту "К вам пришли с проверкой" будут целых восемь месяцев. Организаторы планируют провести семинары по всему Хабаровскому краю: в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Бикине, Ванино, Троицком. А уже по итогам всей этой работы в Хабаровске пройдет обобщающее заседание "Круглого стола" на тему "Проблемы взаимодействия предпринимателей с проверяющими органами". Планируется выпустить в свет пятьсот "брошюр-самоучителей", которые будут распространять среди предпринимателей.

Организаторы боялись, призналась Анна Кочемасова, что встреча с глазу на глаз может привести к жарким и даже опасным баталиям. Но, к счастью организаторов, обошлось без форс-мажора, разговор получился конструктивным. Предпринимателям, которых собралось более сотни, рассказали о нюансах законодательства, регламентирующих проведение проверок, полномочиях контролирующих органов, правах и обязанностях предприятий, их возможностях обжалования действий должностных лиц и актов проверки.

Судя по вопросам, звучавшим из зала, непонятного в законодательстве для руководителей компаний действительно много, особенно в налоговом законодательстве. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Виктор КОЛБЕРГС отвечал на вопросы, касающиеся сроков отчетности по налогам, о применении и правильной регистрации кассовых аппаратов, возмещения НДС, уплаченного поставщикам, из бюджета, действиях налоговых служб в случаях, когда предприятие не может предоставить первичную документацию. Выяснилось, например, что несмотря на то, что налоговая проверка может проводиться за три последних года, в случае, если от органов МВД в налоговую службу поступила информация, свидетельствующая о том, что за предшествующий период времени предприятие от налогов уходило, проверок и штрафных санкций избежать не удастся.

Не обошлось без предупреждений. Виктор Колгбергс признался, что на особом контроле у налоговых органов - алкоголь, пункты приема металлолома, лесная, рыбная отрасли. "В последнее время много нарушений появилось в строительной сфере, - рассказал Колгбергс, - когда определенная часть работ закрепляется за субподрядчиком. Сейчас эта схема получила массовое распространение в Хабаровском крае. Я бы не советовал рисковать, это все легко выявляется".

"А можно ли рассчитывать на какое-то послабление, в случае, когда предприятие только начинает работу и несет убытки?" - спросила женщина-предпринимательница. "Только суд имеет право найти какое-то послабление, от налоговых органов ничего такого не ждите", - сурово ответили ей.