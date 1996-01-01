ФАС-контроль

С 27 января нарушители рекламного законодательства должны платить больше. Если ранее за установленное нарушение рекламного законодательства должностные лица платили от 40 до 50 МРОТ, то теперь им грозит штраф до 200 МРОТ (20 тыс. руб.). Для компаний-нарушителей штраф с 400-500 МРОТ вырос до 5000 МРОТ, что составляет 500 тыс. руб. При этом штрафы, по словам руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря АРТЕМЬЕВА, сейчас будут начисляться за каждое отдельное нарушение.

Однако в Управлении ФАС по Хабаровскому краю, куда "ЗР" обратился за комментарием, сомневаются в реализации нового закона. "У нас есть определенные сомнения в практической реализации вступивших в силу изменений. Если сейчас около четверти вынесенных постановлений о наложении штрафа оспаривается в судах, то в будущем мы неизбежно столкнемся с увеличением количества судебных дел", - замечает руководитель УФАС по Хабаровскому краю Валентин БОДРОВ. "И хотя из 55 постановлений, вынесенных в 2004 году, судом отменено только одно, - продолжает он, - процесс судебных разбирательств занимает много времени".

Как рассказал Бодров, решения УФАС о больших штрафных санкциях за распространение ненадлежащей рекламы суды воспринимают без особого понимания. Сотрудникам УФАС причины этого непонятны, потому что, во-первых, недобросовестное рекламирование товаров и услуг непосредственным образом отражается на выборе покупателей. Во-вторых, сами предприниматели признаются, что сознательно идут на нарушение рекламного законодательства и заранее закладывают в цену своего товара будущие штрафы за ближайшую рекламную кампанию.

В прошлом году, со слов заместителя руководителя УФАС по Хабаровскому краю Татьяны БУРМАГИНОЙ, самым частым нарушением закона о рекламе было использование в рекламе образов несовершеннолетних. "Законодатель не случайно наложил вето на использование образов детей в рекламе товаров, не предназначенных непосредственно для них, - говорит она. - У всякого адекватно мыслящего человека на подсознательном уровне возникает доверие ко всему, что ассоциируется у него с детскими мордашками. А игра на лучших чувствах людей очень напоминает тягу к недобросовестной конкуренции".

Отличительной чертой прошлого года стал также рост количества штрафов за рекламу различных скидок. "Завлекая покупателей, компании "забывают" указывать сроки действия скидок, не приводят условия их предоставления, - подчеркивают сотрудники УФАС, и приводят пример: "Объявив предпразничную скидку на офисную технику, предприятие скромно умолчало о том, что она предоставляется только владельцам страховых полисов ОСАГО, имеющим дисконтные карты торговой сети "Контур будущего". Много дел в 2005 году в Хабаровске было заведено и в отношении операторов сотовой связи. "Рекламируя льготные тарифные планы или скидки, они часто скрывают часть существенной информации: кто может воспользоваться, когда. Часть печатают нечитаемым шрифтом: сроки действия, условия и т.п.", - говорит Бурмагина.

"В законе четко оговорено, - продолжает она, - что рекламодатель несет ответственность за содержание рекламной информации, рекламопроизводитель - за ее оформление, а рекламораспространители - за место и время размещения готовой рекламы". Из-за собственной правовой безграмотности в большинстве случаев ответственность несут рекламодатели, хотя часто бывает, что рекламу они делают на заказ. Татьяна Бурмагина рассказывает: "Относительно недавний пример. За изготовлением рекламы компания обратилась в Бюро наружной рекламы "Приамурские ведомости". Те, получив заказ, сами предложили клиенту сопроводить рекламный текст фотографией ребенка. Клиент согласился. В акте приемки написал - претензий не имею. Сейчас понесет ответственность за нарушение закона о рекламе, хотя идея и реализация были не его, а рекламопроизводителя". Незнание законодательства не освобождает от ответственности.

В числе постоянных нарушителей закона о рекламе в Хабаровском крае Татьяна Бурмагина называет новосибирскую компанию "Рекламные технологии". Она имеет представительство в Хабаровске, занимаются в основном распространением наружной рекламы ей принадлежат самые ходовые места на "красной линии" в краевом центре . "Мы их трижды штрафовали в 2005 году. Начали со штрафа должностному лицу по минимуму, затем наложили штраф на компанию в 40 тыс. руб., после снова оштрафовали компанию, но уже на 50 тыс. руб.", - поясняет она.

Говоря о величине штрафов, заместитель руководителя УФАС по Хабаровскому краю подчеркивает, что если нет отягчающих обстоятельств, то, согласно Административному кодексу, штраф накладывается минимальный. "Однако если предприниматели с первого раза не понимают и денег своих не жалеют, то нам их денег тем более не жаль", - замечает замруководителя краевого УФАС.