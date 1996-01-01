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Партизанск обзаведется школой предпринимателей
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Школу предпринимателей планируется открыть в городе Партизанске. С такой инициативой выступила депутат Законодательного собрания Приморского края Виктория НИКОЛАЕВА, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию городского округа.
Женский совет Партизанска решил поддержать эту идею. Общественная организация не только готова провести разъяснительную работу среди женщин города, но и выступить лекторами в ходе учебного процесса школы.
В состав женсовета входят опытные специалисты, много лет проработавшие в банковском сфере, на госслужбе, в образовании, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Так что у них есть немалый опыт, которым они могут поделиться со всеми желающими.
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