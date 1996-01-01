Предпринимателям расскажут об алкогольных нововведениях

Единый информационный день для предпринимателей края "Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно вступившему в силу с 1 января 2006 г. Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 102-ФЗ", пройдет 14 февраля в администрации Приморского края. В нем могут принять участие представители малого и среднего бизнеса.

О нововведениях в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции предпринимателям расскажут специалисты лицензионной палаты Приморского края, управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Лиги торговых предпринимателей Приморья, консалтинговых организаций.

Мероприятие состоится 14 февраля с 11 до 13 часов в администрации Приморского края (Светланская, 22, 1 этаж, конференц-зал).