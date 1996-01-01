7 директоров "ЛуТЭКу" пооказалось мало

Акционеры ЗАО "ЛуТЭК" на внеочередном собрании в декабре досрочно прекратили полномочия совета директоров ЗАО и избрали новый состав совета директоров в количестве 9 человек.

Как стало известно "ЗР", акционеры ЗАО "ЛуТЭК" - РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК" - сохранили свои позиции в совете, увеличив представительство на 1 кандидата каждый. Ранее акционеры ЗАО "ЛуТЭК" приняли решение об увеличении количественного состава совета директоров с 7 до 9 человек.

В совет директоров избраны 5 представителей РАО "ЕЭС России", в том числе гендиректор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК, а также 4 представителя ОАО "СУЭК" - гендиректор ОАО "Приморскуголь" Владимир ЗАНЬКОВ, главный специалист ОАО "СУЭК" Петр Лепков и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Руслан КОЖУРА (все входили в действовавший совет директоров) и главный специалист ОАО "СУЭК" Игорь СОРОКИН.