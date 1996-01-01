Владрыбокомбинату прописали новый срок

На прошлой неделе Арбитражный суд Приморского края продлил конкурсное производство в ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" сроком на 6 месяцев.

За день до судебного заседания было назначено очередное собрание кредиторов, на котором представители зарегистрированной в оффшоре компании должны были представить свою программу выхода из кризиса. Однако, как стало известно "ЗР", заседание не состоялось по банальной причине - у представителя "Хьюберт Инвестмент", адвоката коллегии "Право" Андрея КОКШЕЕВА, не оказалось правильно оформленной доверенности, поэтому собрание кредиторов пришлось признать не состоявшимся из-за отсутствия кворума - у остальных кредиторов менее 14% голосов.

В этой связи не совсем понятно: либо срыв собрания - это часть стратегии новых кредиторов, либо спрятавшиеся за оффшорной вывеской предприниматели ошиблись в выборе доверенных лиц.

Как считают эксперты, срыв собрания - это лишь первый шаг в наступлении на предприятие. Ведь и адвокаты, и тайные владельцы кредиторской задолженности прекрасно понимают, что время, отпущенное на конкурсное производство, уходит. И поскольку без кредиторов невозможно принимать решения по серьезным вопросам, ситуация на ОАО "ВРК" может еще более ухудшиться, и возможно, именно этого и добиваются новые кредиторы с "оффшорной" пропиской.